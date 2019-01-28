Ждите проблем. Как "чёрные кредиторы" испортят вам жизнь

За прошлый год в России объём нелегальных займов вырос на 15%. Одни заёмщики берут "неофициальный кредит" после отказа в банке. Других просто обманывают. Лайф разобрался, как вычислить "чёрных кредиторов" и чем могут быть опасны нелегальные займы.

В России за 2018 год портфель "чёрных кредиторов" вырос на 15%. Они выдали заёмщикам 115 миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования комитета по безопасности СРО "МиР" (Союз микрофинансовых организаций). По словам директора по безопасности ГК Eqvanta Антона Грунтова, такие темпы роста теневого рынка могут быть сопоставимы с ростом легального.

По оценкам аналитика компании "Открытие-брокер" Тимура Нигматуллина, сейчас примерно 10–15% потребительских кредитов выдаётся нелегальными кредиторами. Помимо этого их деятельность распространена и в сегменте кредитования малого бизнеса. По словам эксперта, теневой рынок существует, так как есть спрос на кредиты у населения и бизнеса, который не могут или не хотят удовлетворить легальные кредиторы, а именно МФО и банки.

Кто же такие "чёрные кредиторы"? Как объясняет управляющий партнёр консалтинговой компании Rebridge Capital Сурен Айрапетян, "чёрными кредиторами" можно назвать компании или физических лиц, которые выдают займы гражданам или организациям, не имея на это специальных разрешений Банка России. То есть они не являются банком, МФО и иной организацией, имеющей разрешение или лицензию на такую деятельность.

— Формальное право выдать заём с учётом ряда ограничений есть у любой организации и физического лица. Но если такие операции носят регулярный характер и такой кредитор позиционирует себя как участник финансового рынка и не обладает соответствующей лицензией, вы должны помнить, что как заёмщик вы практически не защищены, — объяснил Сурен Айрапетян.

Эксперт предупреждает, что нелегальные займы могут быть опасны большими переплатами по процентам, штрафами и комиссиями, указанными в договорах мелким шрифтом. Также велик риск потери залога, оформленного по такому займу.

— Договор составлен таким образом, что малейшее нарушение грозит серьёзными санкциями. И если при надлежаще оформленном договоре право на залог ещё можно оспорить, то при схеме, которую чаще всего используют мошенники — оформление договора купли-продажи такого имущества в свою пользу — оспорить такой залог практически не удаётся, — рассказал Сурен Айрапетян.

В комитете по безопасности СРО "МиР" рассказали Лайфу, что у "чёрных кредиторов" есть несколько схем работы с заёмщиками. Одна из них — схема использования кредитных карт. Она отлично подходит для тех, у кого хорошая кредитная история и плохая финансовая грамотность.

Заместитель директора СРО "МиР" Андрей Паранич рассказал, что для такого человека заранее готовится пакет документов на получение кредитной карты в одной или нескольких кредитных организациях. Клиент при содействии нелегалов получает карту, которая вместе с ПИН-кодом остаётся в залоге у "чёрных кредиторов". Нелегалы вводят в заблуждение клиента, объясняя, что получать деньги по банковской кредитной карте гораздо дороже, чем у них.

— В случае невозврата займа и процентов "чёрные кредиторы" снимают деньги с карты. Если же заём гасится вовремя, карта лежит в залоге. Но и при этом часто с залоговых карт нелегалы самостоятельно снимают деньги и выдают их — уже под более высокий процент — своим клиентам, владельцам этих же карт. Часто в дальнейшем карта не возвращается владельцу. Так человек попадает в долговую зависимость как у нелегалов, так и у кредитной организации, — рассказал Лайфу заместитель директора СРО "МиР" Андрей Паранич.

Также, по его словам, "нелегалы" стараются взаимодействовать с людьми, которые работают на одном предприятии. Установив связи с отделом кадров или бухгалтерией, им удаётся эффективно работать с должниками. Так они становятся обладателями данных не только о размере зарплаты своего заёмщика, но и о его реальном месте жительства, графике работы, родственниках и их контактах.

Чаще всего "чёрные кредиторы" используют систему поручительства, при которой долг заёмщика может перейти на лицо, поручившееся за него. Как отмечает Андрей Паранич, оформление соответствующих документов при этом используют редко, зато часто в качестве залога оформляется договор купли-продажи транспортного средства заёмщика с открытой датой — как дополнительная гарантия.

— Распространены случаи, когда при выдаче крупной суммы в качестве займа нелегалы оформляют государственную регистрацию имущества, в том числе и недвижимого. При кредитовании предпринимателей — входят в состав собственников бизнеса, пока предприниматель не расплатится, — рассказал Андрей Паранич.

Ещё одной схемой, которой пользуются "нелегалы", является "кредитное рабство". По словам Андрея Паранича, это когда один "чёрный кредитор", загнав в долги заёмщика, который уже не в состоянии платить, передаёт обязательства этого заёмщика другому нелегалу, а последний использует заёмщика в своих целях. Например, обманутому заёмщику придётся работать на автомойке, грузчиком, а также его могут привлечь на сельскохозяйственные работы.

— Оплата за данную работу, конечно, значительно ниже среднерыночной. Часть зарплаты новый кредитор засчитывает в счёт погашения обязательств должника, — пояснил заместитель директора СРО "МиР" Андрей Паранич.

Обезопасить себя от "чёрных кредиторов" можно. Руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов рассказал, что перед заключением договора стоит проверить наличие организации в государственном реестре МФО. По его словам, данные организации не соблюдают правила микрокредитования, то есть проценты и штрафы по таким займам могут быть сильно завышены.

— Добиться перерасчёта можно в судебном порядке, после этого клиент выплачивает сумму, указанную в решении суда, и долг закрывается. Если просто не платить нелегальным МФО — скорее всего, столкнётесь с коллекторами. Причём с теми, которые используют незаконные способы выбивания денег. В этом случае стоит обратиться в правоохранительные органы, — предупредил Александр Иноядов.

Сурен Айрапетян также дал практический совет, как избежать в будущем неприятной сделки с нелегальными кредиторами. Заёмщику следует проверить наличие у компании лицензии или разрешения Банка России на выдачу кредитов и займов. Проверить это можно у любого банка или компании на сайте Центрального банка Российской Федерации.

После этого, как отмечает эксперт, необходимо внимательно изучить кредитный договор или договор займа, который вам предлагают подписать, на наличие текста, набранного мелким шрифтом. Там могут быть указаны различные дополнительные платежи, комиссии и штрафы, а также необходимость оформления дополнительных страховых и прочих продуктов, существенно удорожающих ваш кредит.

Кроме того, чтобы избежать неприятных последствий даже у крупных игроков кредитно-финансового рынка, стоит почитать отзывы в публичных источниках о том, как себя ведёт кредитор с заёмщиками при мелких нарушениях.

— Если вы соблюли три этих момента и вас ничего не смутило, риск остаться обманутым стремится к нулю, — подытожил Сурен Айрапетян.