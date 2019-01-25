Биржа пошла в отказ. Биткоин ждёт новый обвал

Рухнула главная надежда на рост курса биткоина. Чикагская биржа опционов (CBOE) отозвала заявку на запуск Bitcoin-ETF. А ведь именно этого запуска последние полгода с нетерпением ждали криптоэнтузиасты. Он должен был спровоцировать резкое увеличение стоимости цифровых монет и спасти рынок от краха. Теперь долгожданный Bitcoin-ETF отменяется. Как это отразится на крипторынке и что будет с курсом биткоина?

Ситуация на крипторынке становится всё более напряжённой. Курс цифровых монет пугает инвесторов уже с сентября прошлого года. С тех пор биткоин уверенно теряет в цене. Большинство участников рынка надеялись, что ситуация принципиально изменится, когда будет запущен Bitcoin-ETF. Складывалось ощущение, что именно с этого момента крипта начнёт дорожать. Эти ожидания были не беспочвенными.

Биткоин-ETF — это биржевой фонд, который должен был использовать биткоин в качестве базового актива. Иными словами — закупать первую криптовалюту и продавать инвесторам свои акции. В свою очередь владельцы таких акций могли бы зарабатывать на изменении курса монеты. Они бы не работали напрямую с криптовалютой, а значит, их активы были бы надёжно защищены. Так решалась одна из главных проблем крипторынка — исчезновение монет после хакерских взломов. Биткоин-ETF должен был стать принципиально новым финансовым инструментом и привлечь крупных инвесторов. Напрямую с цифровыми деньгами они работать не будут, а значит, их активы окажутся под надёжной защитой. Только вот надежды оптимистов не оправдались. С лета прошлого года запуск ETF постоянно откладывался, а на этой неделе стало известно, что его и вовсе не будет.

— Появление ETF, связанных с биткоином, должно было оказать позитивное влияние на курс криптовалюты, — рассказал вице-президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) по развитию и регулированию рынка Валерий Петров. — Если ETF запускается на какой-то официальной лицензированной бирже, тем более в США, тем более с лицензией SEC, то, конечно, обороты по любому ETF, торгуемому, допустим, на Чикагской бирже, могут быть более значимы для рынка, чем обороты, которые мы видим на криптобиржах. Однако с учётом факта отзыва заявки можно предположить, что курс биткоина продолжит колебаться на текущем уровне. Более того, возможна курсовая коррекция до 3000.

По мнению аналитика компании "Финист" Александра Агеева, эта негативная новость может вызвать панику у непрофессиональных инвесторов. В результате биткоин начнёт дешеветь и потянет за собой весь рынок. Впрочем, аналитик считает, что даже при самом худшем сценарии курс не упадёт ниже 2800–3000 долларов.

— Шансы на одобрение ETF всегда оценивались как достаточно небольшие, — рассказал аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Всё вполне ожидаемо, и никаких серьёзных последствий для биткоина быть не должно. Вероятнее всего, инвесторы продолжат подбадривать себя скорым запуском других крупных проектов — например, платформы для торговли фьючерсами Bakkt от крупнейшей сети бирж ICE, что позволит избежать значительного снижения котировок. Дела на рынке обстоят и так хуже некуда, а падение цен длится уже больше года. Так что для нового импульса для движения вниз потребуется действительно неожиданная новость.

Эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова отметила, что причины отзыва заявки не названы. Это значит, что развитие криптовалютного рынка непредсказуемо. Если заявку отозвали из-за того, что компании разочаровались в отрасли, биткоин, по оценкам эксперта, может упасть до 3150 долларов.

Биткоин будет и дальше падать просто потому, что на него нет спроса. Никакие перспективы запуска ETF не поддерживали интерес к флагману крипторынка, считает аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. Поэтому новость об отмене запуска, по его мнению, никак не скажется на курсе криптовалюты. Просто потому, что биткоин продолжил бы дешеветь и без этого решения. Продолжает сказываться падение спроса на криптовалюты.

— Отзыв заявки на запуск Bitcoin-ETF не нужно рассматривать как определяющий фактор для криптовалютного рынка, — пояснил главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Да, конечно, это негативная новость, но очень вероятно, что она будет иметь краткосрочное влияние, которое кардинально ситуацию на рынке не изменит. Есть более серьёзные факторы, которые определяют перспективы этого рынка. Большее внимание сейчас стоит уделить общей ситуации на финансовых площадках. Как ни крути, но криптовалютный рынок вступил в семью и стал новым видом финансового рынка. Это значит, что на него теперь влияют и глобальные факторы, которые определяют ситуацию на классических рынках. А здесь всё стандартно. Чем оптимистичнее прогнозы будущего мировой экономики, тем больше международные инвесторы склонны к риску, и наоборот.

Антон Быков обращает внимание, что сейчас прогнозы темпов роста мирового ВВП пересматриваются в сторону снижения. Неудивительно, что на этом фоне снижается интерес к рисковым активам. Это видно по оттоку денег с рынка акций — классического рискового инструмента, отмечает аналитик. Так что не стоит удивляться оттоку капитала и из более рискованного, нового финансового инструмента — криптовалют. По мнению Антона Быкова, в ближайшей перспективе биткоин будет колебаться в диапазоне 3000–4500 за монету. Впрочем, уже во втором квартале этого года рынок снова упадёт.