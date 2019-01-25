Водка в запасе. Россияне распробовали глинтвейн

Этой зимой россияне удивили экспертов: стали больше покупать дешёвое вино, но не экономили на водке и её крепких собратьях. Лайф разбирался, почему покупатели отдавали предпочтение премиальной водке и "слабому" алкоголю в пакетах.

Зимой алкоголь стал появляться в корзинах покупателей немного чаще, чем осенью. Денег на него тоже потратили больше. Если осенью доля алкогольных напитков от общего бюджета покупки составляла 4,18%, то зимой она подросла до 5,23%. Таковы результаты исследования сервиса-помощника по выбору потребительских товаров Rate&Goods (насчитывает 2,5 млн пользователей).

— Дело в том, что зимой люди меньше, чем осенью, тратили на пиво, зато у них возросли расходы на более крепкий алкоголь — водку, коньяк, вино, шампанское и виски, — поясняет Роман Майстер, генеральный директор сервиса Rate&Goods. — Если рассмотреть траты покупателей только на алкогольные напитки, то доля расходов на пиво зимой по сравнению с осенью сократилась на 7,6% и составила 19,25% от всех расходов на алкоголь. Незначительно снизилась доля расходов на водку от всех трат на алкогольные напитки. Зимой она составила 13,9%, а осенью — 14,3%. Зато расходы на коньяк, виски и вино подросли на процент и составили 11%, 8,7% и 20% соответственно. Эти напитки покупали к праздничным застольям.

Любопытно, что зимой покупатели предпочли брать более дешёвое вино. Средняя цена бутылки 0,75 л упала на 5,8%, до 375,69 рубля. Роман Майстер объясняет эту тенденцию тем, что зимой многие готовят традиционные горячие алкогольные напитки — грог и глинтвейн. В основу часто выбирают недорогое, а то и дешёвое пакетированное вино. Многие покупатели рассуждают просто: зачем переплачивать, если в глинтвейне всё равно не почувствовать чистый вкус вина? Добавки же в виде специй способны улучшить вкус даже самого дешёвого напитка.

В целом это ещё раз подчёркивает тренд последних лет. Россияне всё больше предпочитают вино крепким напиткам. В том числе и зимой. Впрочем, спиртное покрепче тоже покупают, но и здесь заметна интересная тенденция. Крепкий алкоголь, напротив, предпочитали брать более дорогой. В среднем бутылка виски 0,5 л обошлась покупателю на 6% дороже (1039,9 рубля), чем осенью, а водки — на 3,2% дороже (272,23 рубля). Роман Майстер связывает это с тем, что к праздничным застольям и в подарок люди охотнее выбирали более дорогой крепкий алкоголь.