Лидеры вторичного рынка. Как изменились цены на автомобили

За прошлый год средняя цена автомобиля, выставленного на продажу, снизилась на 4,1%. Об этом свидетельствуют данные сервиса по продаже подержанных автомобилей CarPrice. Лайф расскажет, какие машины были самыми популярными в 2018 году, а какие станут лидером в 2019-м.

За прошлый год средняя цена подержанного автомобиля составила 497,5 тыс. рублей. Это на 4,1% меньше, чем в 2017-м. Таковы результаты исследования CarPrice. Аналитики-специалисты считают, что падение цены связано с увеличением числа 10-летних авто на рынке и дефицитом более свежих машин. Во многом это связывают с провалом продаж новых авто в 2015 году. Люди уже не могли позволить себе купить новые машины по новым ценам, поэтому до последнего эксплуатировали свои. Продавать их всё равно пришлось, пока они хоть что-то стоят. Именно такие крепко подержанные автомобили теперь выходят на вторичный рынок.

Согласно исследованию, самым популярным авто в 2018 году стал Ford Focus третьего поколения. Он же занял лидирующую строчку и в 2017-м. За два года неизменной осталась и вторая позиция у Opel Astra H Рестайлинг. Однако в прошлом году третью строчку занял Ford Focus II Рестайлинг, сдвинув с этой позиции Skoda Octavia II Рестайлинг и переместив её на шестую строчку рейтинга.

— А вот Lada Granta, которая стала самым популярным автомобилем декабря 2018-го, постепенно будет догонять лидеров этого рейтинга. С большой вероятностью она станет самой массовой машиной 2019 года, — рассказали Лайфу в CarPrice.

Изменения в рейтинге популярных массовых подержанных авто за 2017 год коснулись Volkswagen Passat B6 и Peugeot 308 первого поколения. В прошлом году их место заняли Kia Rio третьего поколения и Ford Focus второго поколения.

Говоря о популярности кузова подержанных авто, можно отметить, что сохранил свою позицию седан. Впрочем, как и в предыдущие годы. В 2017 году его доля составила 36,48%, в то время как за прошлый год она увеличилась не на много и составил 36,72%. А вот спрос на пятидверные внедорожники в прошлом году увеличился больше. В 2017-м он составлял 27,89%, а в 2018-м уже 29,08%.

Упал спрос в прошлом году на пятидверные хэтчбеки с 16,88% до 16,35%. Доля универсалов, наоборот, чуть выросла, но также незначительно. В 2017 году она составляла 4,59%, а в 2018 году — 4,71%.

Аналитики отметили, что в 2018 году значительно сократилась доля свежих автомобилей. Так, в 2017 году доля авто от ноля до трёх лет составляла 13%, в то время как в 2018-м она сократилась на 3%.

— Зато на автомобили в возрасте от 10 до 15 лет пришлось больше трети от общего числа машин. По этой причине стоит ожидать повышение цен на "трёхлетки" в среднем на 5–10%, — говорится в исследовании CarPrice.

Что касается популярности цветов, то на российском рынке лидируют пять: чёрный, белый, серебряный, серый и синий. За год выросла доля чёрных и белых машин. Чёрные составляют более четверти всех автомобилей, а белые 16,52%.

— На остальное множество оттенков авто, которых мы насчитали порядка 418 цветов (среди которых тёмно-вишнёвый, светло-голубой, бежево-серый, синий металлик, красный гранат и так далее), приходится около 30%, — рассказали Лайфу аналитики CarPrice.