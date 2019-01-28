Болгария или Черногория. Куда дешевле улететь на летние каникулы

Авиаперевозчики подвели первые итоги раннего бронирования. Как оказалось, в этом году цены на летние перелёты существенно изменились. Лайф выяснил, куда выгоднее купить билеты, чтобы сэкономить на отпуске.

В этом году число россиян, планирующих свой летний отпуск зимой, сократилось на 8%. К такому выводу пришли специалисты сервиса путешествий "Туту.ру". Они подвели первые итоги раннего бронирования. Сравнивались данные по проданным авиабилетам в январе 2019 года с датой путешествия в летние месяцы с аналогичными данными 2018 года. Результаты оказались неожиданными.

Чаще всего пассажиры отдают предпочтение южным городам: Симферополю, Сочи, Анапе, а также Москве и Калининграду. При этом доля раннего бронирования растёт только для Москвы и Сочи (среди топовых направлений). И всё это на фоне общего падения объёмов раннего бронирования. В целом пятёрка самых популярных городов, куда пассажиры покупают билеты за полгода, практически не изменилась. На первом месте Симферополь, на втором — Сочи. Москва в этом году вытеснила с третьей позиции Анапу. Замыкают топ-5 маршрутов Анапа и Калининград.

Что касается цен на авиабилеты, то средний чек на полёты в Анапу и Калининград снизился. Средние цены на перелёт в Крым и Москву не изменились. Немного подорожали только перелёты в Сочи.

— Авиабилеты за границу на лето пассажиры покупают ещё менее охотно, чем по России, — пояснили Лайфу в "Туту.ру". — В какой-то степени это связано с тем, что заграничный отдых сложнее планировать заранее. К тому же цены на авиабилеты за полгода до вылета не всегда оказываются выгодными.

Как показал опыт прошлого года, по части направлений цены на авиабилеты за 4–6 месяцев до планируемой поездки практически идентичны и начинают расти за 2–3 месяца до вылета. Это было актуально для таких направлений, как Турция, Италия, Испания. Меньше всего выгоды от раннего бронирования получали пассажиры, которые отправлялись в отпуск в Черногорию.

Если говорить про Европу, то в этом году путешественники охладели к Болгарии. К примеру, доля купленных билетов в Бургас снизилась в два раза. При этом растёт интерес к Тивату, Барселоне, Риму и Дюссельдорфу.

Что касается дальнего зарубежья, то активнее всего путешественники планируют поездки в Турцию. В лидерах Анталия и Стамбул. Несмотря на то, что средние цены на перелёт в Стамбул выросли почти на треть — с 14,6 тыс. до 18,8 тыс. рублей.

Около 15% всех купленных билетов на лето в сегменте стран ближнего зарубежья — это билеты в Ереван. Популярность Армении у туристов растёт с лета прошлого года. Чуть отстают Казахстан и Грузия: Алма-Ата и Тбилиси заняли второе и третье место соответственно. Почти на 20% снизились средние цены на билеты в Тбилиси: с 15,9 тыс. в прошлом году до 12,9 тыс. рублей в этом. Стоимость перелёта в Ереван и Алма-Ату по раннему бронированию сильно не изменилась: рост средних цен не превысил 5%.