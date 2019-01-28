Поддержка закончилась. Что теперь будет с рублём

C 1 февраля Центробанк возобновляет отложенные покупки валюты на 2,8 млрд рублей. Финансисты всерьёз заволновались, что в ближайшее время курс рубля обрушится. И, действительно, на фоне закупок ЦБ национальная валюта уже не раз существенно дешевела. Есть и другие негативные факторы. Лайф разбирался, что сейчас влияет на рубль и какой курс ждать в ближайшие недели.

В январе рубль выглядел достаточно крепким. Временами курс доллара опускался ниже 66 и приближался к 65. Для многих финансистов такое укрепление рубля стало сюрпризом. Впрочем, уже к концу января появились тревожные ожидания. Стабильность рубля многим экономистам стала казаться подозрительной. И для этого есть причины.

Центробанк объявил о том, что возобновляет закупки валюты для Минфина. При этом хорошо известно, что именно эти закупки уже не раз ослабляли курс рубля. Ситуация на валютном рынке вообще стала одной из самых больных тем российской экономики в прошлом году. Летом рубль резко ослаб. Чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, ещё 14 сентября Центробанк принял решение отложить закупки. Это, действительно, позитивно отразилось на курсе рубля. Впрочем, закупки не отменили, а лишь отложили до лучших времён — когда курс стабилизируется. И вот сейчас рубль окреп. Соответственно, у ЦБ есть все основания возобновлять закупки. Правда, в Банке России уверили, что если национальная валюта начнёт слабеть, то их приостановят.

— ЦБ приложил немало усилий для того, чтобы смягчить тональность своего заявления, — рассказал главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. — Однако, учитывая прошлый опыт, участники рынка, вероятно, интерпретируют сообщение весьма просто и прямолинейно. Это важный сигнал к тому, что укрепление рубля продлится недолго. Есть риск, что и наш прогноз по динамике курса доллара будет превышен.

Впрочем, возобновление закупок ЦБ далеко не единственный фактор, который может спровоцировать ослабление рубля. Заканчивается налоговый период. Соответственно, экспортёры перестают покупать российскую валюту для оплаты налогов. В результате исчезает ещё один фактор, поддерживающий рубль. Вполне возможно, что без поддержки со стороны налогового периода курс в самое ближайшее время может опуститься до отметки в 66,50 за доллар. Такой прогноз даёт аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Давление на рубль началось уже в пятницу, и курс начал немного снижаться. Впрочем, ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова не ждёт резкого обрушения курса в последние дни января. По её словам, главное давление на рубль оказывают перспективы санкций, а они пока туманны. В США продолжается шатдаун — бюджет не утверждён, не выделяются деньги на финансирование госорганов, и они не работают. Америка занята внутренней политикой. По словам Марии Сальниковой, пока не разрешится вопрос по возобновлению работы правительства в США, для России угрозы нового негатива нет. Это значит, что нет повода для спекулятивных распродаж рубля. По мнению аналитика, внутренние факторы, в том числе покупки валюты со стороны ЦБ, возможно, будут причиной умеренных колебаний рубля, но не нового витка девальвации.

— Для того, чтобы покупки Центробанка на внутреннем рынке обрели признаки полноценной интервенции, нужны огромные объёмы — около 1 трлн рублей ежедневно, — говорит старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Такой финансовой мощью можно легко диктовать рынку направление движения. ЦБ РФ покупает валюты ежедневно в среднем от 15,6 млрд рублей до 22 млрд рублей. Плюс сюда же нужно отнести и отложенные покупки, это 2,8 млрд рублей — получаем не такую уж и космическую сумму. На это курс, может быть, и не среагирует. Впрочем, сейчас усиливаются геополитические риски, и есть целый ряд факторов, которые могут спровоцировать ослабление курса до 67 рублей за доллар.

По мнению эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского, в конце января у российской валюты, наоборот, могут появиться новые стимулы к росту. В частности, на фоне заседания ФРС (Центробанка США), на котором, как ожидается, глава регулятора Джером Пауэлл намекнёт на изменение вектора монетарной политики. После этого, считает аналитик, рубль ускорит темпы укрепления. По прогнозам Владимира Рожанковского, этому будет способствовать, скорее всего, и рост цен на нефть и золото.

— Сейчас, действительно, становится всё больше факторов, которые могут провоцировать снижение курса рубля, — считает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Однако не стоит рассматривать это как начало масштабного ослабления российской валюты. Скорее стоит ожидать нормальной рыночной волатильности, которая постепенно будет смещать курс рубля к более низким значениям. Наибольшее влияние на этот процесс может оказывать исчезновение поддержки рубля со стороны российских экспортёров. Российская валюта очень чувствительна к этому фактору, поэтому завершение налогового периода будет давать о себе знать в течение всей недели. Особенно с учётом планов Банка России возобновить отложенные покупки валюты на внутреннем рынке с 1 февраля.

По словам Антона Быкова, дополнительное влияние на курс рубля будут оказывать события на международном валютном рынке. Последние макроэкономические данные указывают на сохранение оптимизма в американской экономике и рост пессимизма в экономике еврозоны. Таким образом, в качестве базового сценария аналитик предполагает отскок рубля от достигнутых на этой неделе максимумов. Курс доллара, по его оценкам, будет на уровне 67,5–68,5 рубля.