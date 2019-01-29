Квартир будет меньше. Стоит ли ждать повышения цен на жильё

Новостроек стало меньше. Темпы ввода жилья за прошлый год сократились на 4,9%. По данным Росстата, показатель снижается уже третий год подряд. Лайф разбирался, как изменятся цены на жильё в этом году и стоит ли ждать подорожания квартир.

По данным Росстата, за минувший год объёмы жилищного строительства в России сократились до 75,3 млн кв. м. Это на 4,9% меньше, чем в 2017 году. Кстати, объёмы строительства стабильно снижаются с 2015-го. Тогда был поставлен рекорд: в эксплуатацию сдали 85,3 млн кв. м.

Снижение показателей жилищного строительства стало тревожным звонком для риелторов. Многие аналитики прогнозируют рост цен на квартиры в 2019 году. Причём, как рассказала Лайфу эксперт по недвижимости компании TurkEvi.ru Марина Сергеева, будут дорожать как новостройки, так и вторичное жильё.

— В 2019 году прогнозируется рост цен на недвижимость в связи с внесёнными поправками в закон № 214-ФЗ о долевом строительстве и снижением ввода в эксплуатацию новых объектов. Большим спросом будут пользоваться квартиры на вторичном рынке, поскольку они не требуют дополнительных вложений в ремонт и готовы к проживанию, — отметила эксперт Марина Сергеева.

Генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин ждёт роста цен на новостройки. По его словам, стоимость квартир в этом сегменте может вырасти на 15–20%, что приведёт к тяжёлым последствиям для рынка. Кроме того, главным источником вложений в жилищное строительство станет банковский кредит, который выдаётся под проценты. Все вышеперечисленные факторы, по его словам, заставят застройщиков перестраивать бизнес на ходу, что приведёт к дополнительным затратам.

— Нужно понимать, что динамика цен определяется не только себестоимостью строительства, но и реальной конкурентной ситуацией. Например, если клиенты не смогут платить на пять тысяч рублей больше за квадратный метр, то и большого смысла в повышении цен нет. В этом случае придётся пересматривать проекты — либо повышать их качество (если конкуренция большая), либо снижать (если положение застройщика близко к монопольному). Резервы для сдерживания цен также различны у каждого девелопера, поэтому трудно спрогнозировать, насколько могут реально поменяться цены, — пояснил Лайфу Кирилл Игнахин.

Чуть более утешительные прогнозы даёт председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева. По её словам, цены на новостройки в среднем могут вырасти на 5−7%, но в отдельных проектах повышение может быть значительнее. Эксперт отметила, что девелоперы настроены поднимать цены.

— Это связано, в частности, с увеличением НДС до 20% и подорожанием стройматериалов. Не исключено, что многие девелоперы заморозят новые проекты и даже будут вынуждены закрыться, так как не смогут работать по новым правилам, — отметила Екатерина Румянцева.

Руководитель аналитического центра "Инком-недвижимость" Дмитрий Таганов ожидает незначительного роста цен на жильё в 2019 году. Он полагает, что подорожание только спровоцирует падение спроса.

— Рынок будет поддерживаться в основном объёмами, вводимыми в уже существующих проектах (новые очереди в ЖК). Или в будущих проектах, на строительство которых застройщики получили разрешение ранее. Цены должны оставаться в прежних пределах, заметного повышения мы не ожидаем, — отметил Дмитрий Таганов.

По его прогнозам, для покупателей изменения в связи с переходом на новые правила финансирования строительства не станут радикальными. Всё будет происходить постепенно. Однако, по его словам, когда реализуют все объекты в построенных и возводимых сегодня домах (в проекции в течение пяти лет), возможен рост цен не менее чем на 15–20%.

В свою очередь, Алексей Крейтор, заместитель председателя правления банка "Восточный", ожидает в 2019 году роста сдачи объёмов нового жилья. По его мнению, с июля 2019-го застройщикам будет дороже привлекать средства для реализации проектов. С другой стороны, количество денег у покупателей всё равно ограниченно — это будет сдерживать рост цен.

— В целом мы ожидаем роста средней стоимости квадрата на 5–10%. При этом, по нашим прогнозам, весной ставки по ипотеке могут вырасти примерно на 1%, но дальнейшего роста быть не должно. Сам рынок ипотеки существенно замедлит темпы роста, а возможно, даже останется в рамках объёмов 2018 года, — прокомментировал Лайфу Алексей Крейтор.

Однако генеральный директор компании "Релайт-недвижимость" Константин Барсуков полагает, что снижение ввода жилья не скажется на изменении цен на недвижимость. Зато повлияет увеличение спроса и рост НДС. Скажутся и выгодные ставки по ипотеке, которые, по мнению эксперта, всё равно находятся на низком уровне, несмотря на их недавнее повышение.

— Если в ближайшие несколько месяцев экономическая ситуация в России начнёт улучшаться или останется без изменений, то, скорее всего, в апреле-мае мы увидим небольшой рост — в 3–5%, который до конца года может достичь 10%. Если же будут ухудшения, то цены на недвижимость вряд ли начнут расти, — пояснил Лайфу Константин Барсуков.