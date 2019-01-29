Деньги в никуда. Как страховщики обманывают клиентов

После "ограбления века" в Третьяковской галерее многие россияне задумались о надёжности страховки. Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" оказалась застрахована только на период транспортировки. При этом полотно было украдено во время экспозиции. К счастью, картину удалось быстро найти. В противном случае ущерб был бы огромен. Лайф выяснил, как не потерять деньги на страховке и не попасться на удочку недобросовестных агентов.

На самом деле многие компании осознанно страхуют предметы старины только на время транспортировки, чтобы не переплачивать. Считается, что именно в это время выше риск кражи и повреждений. Совершенно обычная и законная практика. Другое дело, что порой клиентам приходится сталкиваться с недобросовестными страховщиками, которые выдают желаемое за действительное. Человек уверен, что застраховал имущество на все случаи жизни, но, когда происходит форс-мажор, выясняется, что выплата ему не положена. И в большинстве случаев оказывается, что виноват он сам — просто невнимательно читал договор. Реже — агенты обманывают клиента осознанно. Но это ещё не все подводные камни страхования.

— Тема страховых выплат сейчас вообще очень актуальная, — рассказал адвокат, член Совета Федерации РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго. — Страховые компании стараются составлять договоры так, чтобы при любом удобном случае иметь законную или псевдозаконную возможность не выплачивать страховую премию. Рассмотрим, например, страхование квартиры. Если речь идёт о типовом договоре, то сразу надо понимать, что вряд ли получится получить по нему полную выплату. Дело в том, что в типовом договоре, как правило, застрахованы стены и перекрытия. А они меньше всего получают повреждения в случае затопления или пожара.

Евгений Корчаго рекомендует составлять приложение к договору, в котором чётко прописывать всё имущество, которое находится в квартире. В этом случае можно будет рассчитывать на получение выплаты, если пострадает какая-либо вещь из списка. Причём желательно не просто описывать вещи и материалы, которые использовались при ремонте, но и прилагать документы, подтверждающие их цену. Допустим, чек на покупку или заключение об экспертной оценке. Это касается и бытовой техники, и элементов декора квартиры вплоть до обоев. Если ремонт делал дизайнер, то стоит приложить смету на его услуги и документы, подтверждающие оплату.

Иначе может сложиться ситуация, когда страховая компания и клиент расходятся в оценках. Клиент может сказать, что при пожаре пострадал телевизор стоимостью 100 тыс. рублей, а страховщики скажут, что он стоил 3 тысячи. Доказать истинную стоимость бытовой техники порой бывает просто невозможно.

— Очень внимательно нужно читать условия страхования, — продолжает Евгений Корчаго. — Как правило, они размещаются на сайте страховой компании или в отдельной книжке. И добропорядочные страховые агенты перед подписанием договора высылают клиентам эти условия. Вот эти правила и содержат перечень всех случаев, при которых страховка не выплачивается. Приведу яркий пример из договора страхования турпутёвки. Там указывается, что страховка не выплачивается, если человек находился в состоянии алкогольного опьянения. А у нас 70% людей на отдыхе находятся хоть в лёгкой, но в стадии опьянения. В таком случае, что бы ни произошло, но страховой выплаты не будет.

Впрочем, не все риски заключаются только в договоре. Генеральный директор "Юридического бюро № 1" Юлия Комбарова считает, что основная опасность для клиента — это даже не обман, а уход страховых компаний с рынка. Договоры страхования у компаний в основном однотипные, и в случае обмана можно подать в суд и выиграть деньги. Но при банкротстве компании деньги за неиспользованную часть взноса уже не вернуть, и выплаты не будет. При этом банкротятся страховщики с пугающей регулярностью.

— Только за последние пять лет были отозваны лицензии у 215 страховщиков, примерно столько же компаний сейчас работают на рынке, — отметила Юлия Комбарова. — Поэтому мы советуем обращаться в крупные компании, ТОП-20 по сборам. Банкротство такой организации может вызвать социальный взрыв, и государство вряд ли его допустит. Также надёжны страховые, входящие в структуры при крупных компаниях. С менее крупными тоже можно иметь дело. Например, если привлекательная цена на каско, то можно разбить платежи и делать их ежеквартально. Тогда при сбоях у страховщика очередной взнос не оплачивается. Обращать внимание нужно также на опыт работы на рынке и отзывы знакомых.

Определившись с конкретной компанией, не нужно торопиться с заключением договора. Если сотрудник страховой компании понимает, что вы не торопитесь и будете дотошным, то вероятность того, что вам попробуют навязать ненужные услуги, значительно сократится. Как отмечает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков, при составлении документов особенное внимание стоит уделить дополнительным соглашениям, которые вам могут предложить подписать. В них могут содержаться спорные "приписки", по которым страховщик может попытаться отказать в выплате или сократить её размер. Если же у вас всё-таки возникли сомнения в предлагаемых к подписи документам, лучше проконсультироваться с ними у юриста.

Насторожиться стоит и при слишком привлекательных условиях страхования. Нередко именно они на практике содержат в себе больше всего подводных камней. Аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов обращает внимание, что не стоит верить страховому агенту на слово. Если вы получили выгодное предложение, то это ещё не повод заключать договор. Бывает так, что сотрудник компании предлагает выгодные условия, а на деле всё совсем иначе. Евгений Удилов советует обязательно проверить, что вся сообщённая вам информация зафиксирована на бумаге, и только после этого заключать договор страхования.