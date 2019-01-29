Атака на кошелёк. На какие товары вырастут цены в феврале

В потребительскую корзину россиян хотят добавить мясо, рыбу, фрукты и чуть больше полезных продуктов, которые они игнорируют из-за дороговизны. При этом количество мучного, сладкого и солёного в составе потребкорзины рекомендуют уменьшить. Такое предложение специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии направили Минтруду.

Из-за улучшенного состава потребительская корзина (из которой, кстати, высчитываются МРОТ и прожиточный минимум) может подорожать на треть, предупреждают эксперты. Высокобелковые продукты, мясо, фрукты, которые предлагают включить в список социально значимых, и так стоят недёшево. А с учётом курса рубля, повышения НДС, роста цен на бензин (а значит, увеличения транспортных издержек) стоимость новой потребкорзины может увеличиться ещё больше, полагают экономисты.

Какие продукты подорожают уже в феврале?

Комментируя прогноз роста цен Министерства экономического развития РФ на 2019 год, эксперты уверяют, что официальные показатели явно занижены, рост цен в феврале будет значительнее.

— Министерство экономического развития РФ в своём прогнозе на 2019 год учитывало изменение НДС на 2%, однако цены выросли намного больше. Прогнозировался рост цен на хлебобулочные изделия — около 5,9%, свинину — на 4,3%, яйца — на 4,2%, сахар — на 11%. Но официальные показатели явно занижены, рост цен в феврале будет значительнее, — заявил Лайфу руководитель Центра развития потребительского рынка на базе "Школы Сколково" Илья Ломакин-Румянцев.

Эксперты и ранее предупреждали об увеличении цен в феврале из-за повышения ставки НДС и удорожания бензина. Однако для социально значимых товаров, которые, возможно, включат в потребительскую корзину, установлена льготная ставка НДС — 10%. Но вряд ли эта мера сдержит рост цен на хлеб, мясо, фрукты и сахар, считает Илья Ломакин-Румянцев.

— Раньше цены сдерживали ещё промоакциями. Не секрет, что цены на гречку, курицу и хлеб сдерживались благодаря кросс-субсидированию — за счёт более дорогих категорий (алкоголя, дорогих видов мяса). Сейчас эти возможности для ретейла исчерпаны, — пояснил эксперт.

Кофе

Продуктовая корзина может подорожать больше чем на 30%, считает Роман Ткачук, старший аналитик компании "Альпари".

— Сейчас уровень инфляции заметно выше, чем показывают официальные данные. Они и так касаются только самой дешёвой категории потребительской корзины. Мясо, рыба, яйца и другие продукты продолжат расти в цене и в феврале. Тем более что и прогнозы на курс рубля не самые утешительные. Сезонный фактор тоже может сыграть роль — не в пользу снижения цен. Кофе, например, судя по мировой динамике, скоро заметно подорожает: не слишком хороший урожай в этом году выдался в Кот-д'Ивуаре и Бразилии.

Хлеб или мясо

Валерий Масленников, профессор Российского экономического университета им. Плеханова, оппонирует своим коллегам и не исключает, что включение мяса и рыбы в продовольственную корзину поможет сдерживанию цен на эти продукты.

— Ценообразование продуктов, включённых в продуктовую корзину, в той или иной мере контролируется государством, поэтому скачка цен на них не будет, — считает он.