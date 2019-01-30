Деньги гребут лопатой. Как можно заработать на уборке снега

Жители России стали интересоваться услугами по уборке снега в два раза больше, чем год назад. Таковы результаты исследования сервиса бесплатных объявлений Avito. Сколько можно заработать на уборке снега и где платят больше всего?

За минувшие выходные в Москве выпало рекордное количество осадков. В этом году январь вообще выдался снежным. В результате резко вырос спрос на уборку снега. Эту услугу заказывали на 95% чаще, чем в январе прошлого года. При этом число объявлений с предложением убрать снег увеличилось на 68%. Результаты исследования Avito наглядно показывают, что спрос рождает предложение. Всё больше россиян стараются заработать на снегоуборке. И работа эта, действительно, оказалась весьма доходной.

Как оказалось, больше всего заработать на уборке снега хотят жители Саратова. Там предложение выросло в четыре раза. На втором месте Волгоград. В лидерах оказались также Москва, Санкт-Петербург и Воронеж. Там число объявлений с предложением убрать снег выросло в два-два с половиной раза.

Картина спроса несколько отличается. Интересно, что и заказывать услугу чаще стали совсем не в северных городах. В основном уборкой снега интересуются в центральной России и на юге.

— При этом самый существенный рост популярности этой услуги зафиксирован в Самаре (в 6 раз), Санкт-Петербурге (в 5 раз) и Саратове (в 4,5 раза). Наибольшей востребованностью услуга по уборке снега пользуется в Саратове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, — рассказали Лайфу аналитики сервиса Avito.

Что касается цен, то тут результаты исследования не показали ничего удивительного. Больше всего уборка снега стоит в Москве — 2061 рубль, на втором месте Санкт-Петербург — 1879 рублей. Третью строчку рейтинга занял Краснодар — 1188 рублей.

Дешевле всего убрать снег можно в Волгограде (371 рубль), Ульяновске (432 рубля), Барнауле (455 рублей) и Саратове (475 рублей). В целом по стране, как отмечено в исследовании, средняя цена составляет 811 рублей.

— Стоимость услуги по очистке снега может оцениваться и по времени, и по квадратным метрам очищаемой площади. Многие выставляют объявления с определённым ценником, но точную сумму надо оговаривать при общении по телефону, — пояснили аналитики сервиса объявлений Avito.

Стоит отметить, что услуги по уборке снега могут носить различный характер. Убирать территорию можно как вручную лопатой, так и с помощью снегоуборочной техники. Цена за чистку машиной и утилизацию снега начинается от 10 000 рублей. Некоторые компании даже предоставляют в аренду эти машины.

Не меньше объявлений и по очистке снега с крыши и удаления сосулек. Важно понимать, что для предоставления этих услуг нужно обладать специальными навыками и альпинистским снаряжением. В противном случае попытка неопытного человека подзаработать может закончиться серьёзными травмами, либо летальным исходом.

Помимо уборки снега и очистки крыш предлагаются и услуги по выкапыванию машины из сугробов. Расценки тоже разные. В среднем порядка 1 тыс. рублей. Впрочем, самые активные уборщики выполняют по несколько заказов в день. По разным оценкам, в итоге они могут заработать более 50–100 тыс. рублей в месяц.