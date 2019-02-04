Паспорт в прошлом. Кредит можно будет взять по отпечатку пальца

Россияне смогут открыть вклад и взять кредит по отпечатку пальца. Паспорт уже не понадобится. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе компании "Ростелеком", которая является оператором Единой биометрической системы (ЕБС). Лайф разбирался, в чём преимущества и риски нового способа проверки клиентов.

Официальные представители "Ростелекома" пояснили Лайфу, что в планах компании в ближайшее время дополнить ЕБС новым биометрическим параметром — отпечатком пальца. Правда, когда точно это произойдёт, не уточнили.

Появление нового биометрического параметра позволит россиянам брать кредиты и открывать вклады без паспорта. Для этого нужно будет просто пройти проверку по отпечатку пальца, уточнил близкий к "Ростелекому" источник. Чтобы это стало возможным, гражданам нужно предварительно сдать эти биометрические параметры в офисе кредитной организации на дактилоскопическом оборудовании, пояснил собеседник. Затем образцы клиентов будут занесены вместе с их паспортными данными в базу банка и ЕБС, добавил он. По его словам, все последующие обращения в финансовые институты будут возможны уже без основного документа, идентифицирующего личность.

— Проверка клиентов по отпечатку пальца создана для того, чтобы упростить доступ к банковским услугам, — считает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Паспорт можно забыть при визите в кредитную организацию или потерять. Новация избавляет от необходимости постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность, и быть уверенным в том, что вам не откажут в получении кредита или открытии вклада.

К тому же проверка по паспорту не является однозначно самым надёжным способом идентификации, считает Василий Заблоцкий. Фото и внешность в ряде случаев могут не совпадать, мошенники берут кредиты по утерянным паспортам, пояснил он.

Отказ от обязательного предоставления паспорта и переход на отпечатки пальцев существенно упростят процесс банковского обслуживания, согласен гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. По словам эксперта, в среднем кредитные организации отказывают в тех или иных операциях 5–10% клиентов из-за того, что у них не было при себе основного документа, удостоверяющего личность. При этом такая схема уже набирает популярность во всём мире. К примеру, около 50% граждан США совершают финансовые операции с помощью биометрии, уточнил Юрий Кудряков.

— Формирование базы с отпечатками пальцев может занять годы, — уверен директор по развитию бизнеса "БКС премьер" Антон Граборов. — Можно предположить, что граждане будут охотнее сдавать изображения лиц и голосовые слепки. Дело в том, что психологически у ряда людей сдача отпечатков пальцев может вызывать не самые лучшие ассоциации.

Также, по мнению Юрия Кудрякова, идентификация клиентов с помощью отпечатков пальцев не является стопроцентно надёжной — возможны травмы, которые помешают проверке с помощью этого биометрического параметра. Например, это может быть после сильного ожога или при воздействии кислоты.

Ещё один риск новации — возможные утечки отпечатков пальцев из баз, предположил советник предправления ассоциации "Финансовые инновации" Мурад Салихов.

— Защита персональных данных граждан будет очень сильная, но человеческий фактор нельзя исключать, — отметил эксперт.

Если мошенники завладеют отпечатками пальцев клиентов банков, они смогут оформить на них кредит и получить доступ к их интернет-банкам через смартфоны, где вход в онлайн-кабинет осуществляется по этому биометрическому параметру, уверена управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова. По её словам, телефону неважно, используется ли настоящий палец или его резиновый клон, пояснила она.

В то же время россияне могут не опасаться, что кредитные организации будут передавать собранные отпечатки пальцев правоохранительным органам. Это слухи, не имеющие под собой никаких оснований, отметил Мурад Салихов. Просто потому, что противоречат действующему законодательству.

Напомним, что Единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 года. Тогда банки начали сбор изображений лиц и голосовых слепков россиян. Представители "Ростелекома" не раз говорили, что список возможностей ЕБС будет расширяться. До конца 2019 года российские банки должны оборудовать под сбор биометрии 100% отделений.