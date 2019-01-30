Косметика и бытовая техника. Что подорожает вслед за нефтью

Нефть дорожает. В конечном итоге это может привести к ощутимому росту цен на косметику, бытовую химию и технику, автомобильные шины, одежду и обувь. В их составе доля нефти может доходить до 85%. Вопреки распространенному мнению, цены на чёрное золото влияют не только на стоимость бензина. Лайф разбирался, как подорожание нефти отразится на бытовых товарах.

США ввели санкции против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. При этом Венесуэла — член Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) и занимает там седьмое место по добыче. Неудивительно, что на фоне этой новости во вторник мировые цены на чёрное золото стали расти ускоренными темпами и увеличились более чем на 1%. И есть все основания предполагать, что эта тенденция продолжится. Если взглянуть на график нефтяных цен, то видно, что начиная с конца декабря чёрное золото постепенно дорожает.

На первый взгляд кажется, что повышение цен на нефть отразится только на стоимости бензина. На самом деле чёрное золото входит в состав множества бытовых товаров. И порой встречается в самых неожиданных вещах.

— Замечу, доля нефти в составе резины (с учётом длинной цепочки её передела) может колебаться в диапазоне от 60% до 80%, остальное — разнообразные наполнители, в косметике же — 55–85%, — рассказывает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Но этого не надо бояться — многие продукты переработки нефти не могут причинить вреда человеку.

По мнению Леонида Хазанова, устойчивое же подорожание нефти обязательно вызовет замену ценников в магазинах. По его оценкам, чёрное золото в общей сложности может подорожать на 12–15%. В этом случае стоимость резины и бытовой химии вырастет примерно на 5–8%.

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов считает, что повышение цен на нефть скажется на ценах нефтесодержащих продуктов, но не так сильно. По его словам, товары куда заметнее подорожают по другим причинам. Повышение цен на топливо повлечёт за собой рост расходов на транспортировку. Скажутся также повышение НДС и слабость рубля.

— При всей своей важности изменение цен нефти — лишь один из факторов, влияющих на стоимость распространённой продукции из этих углеводородов, — рассказывает руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — На окончательную цену "нефтяной" косметики, посуды и лекарств влияет огромное число иных факторов: прочие компоненты продукции, государственные акцизы и налоги, накладные расходы, оплата труда и прочее. Наконец, просто возможности платёжеспособного спроса потребителей, выше которого невозможно "задрать" цены. Исходя из этого, есть и первоначальные ограничения в ценах на нефтяное сырьё для переработки. Таким образом, существуют механизмы, снижающие зависимость цен на конечную продукцию от сырья. Таким образом, исходя из всех этих факторов, можно ждать повышения цен не более чем на 8–10% в течение этого года.

Ведущий консультант направления "Оценка и финансовый консалтинг" Группы компаний SRG Поль Миронычев отмечает, что зависимость от цен на нефть касается товаров глубокой переработки. Это бытовая химия, техника, косметика, лекарства и одежда. При этом, даже если в их составе много нефти, радикального влияния на цену она не оказывает. На стадиях переработки куда больший вес имеют затраты на энергию, вспомогательные материалы, фонд оплаты труда, амортизацию и текущий ремонт. Он отмечает, что в себестоимости множества товаров "сидит" импортная составляющая. В частности, в виде расходов на сырьё и оборудование.

— Пока ещё рано говорить о том, будут ли расти цены на нефтесодержащие продукты, — рассказывает заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — Во-первых, стоит напомнить, что нефть хоть и начала расти в январе, но подорожала пока незначительно. Для сравнения, в целом за прошлый год она упала в цене на 20%. Стоимость продуктов нефтехимии зависит от цены на нефть, но они реагируют на её удорожание или удешевление через достаточно большой интервал времени. Более того, даже если цены на сырьё растут и растёт себестоимость товара, производитель может и не повышать цену. Иначе продукт перестанут покупать. Ценообразование ограничено потребительским спросом, а денег у людей больше не становится. Впрочем, сейчас есть и ещё ряд факторов для роста цен. В течение года, если не произойдёт резкого обвала рубля, бытовая техника и импортные косметика и парфюмерия могут подорожать на 10–15% с учётом роста НДС. В конце 2019 года может быть введена обязательная цифровая маркировка для парфюмерной продукции, и это добавит к росту цены на парфюмерию в 2020 году ещё примерно 3–5%.