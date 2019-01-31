Чёрная метка. Все риски личного банкротства

По данным Центробанка, в прошлом году объём кредитов населению увеличился на 22,8%. Это рекорд за последние пять лет. В то же время, по статистике Объединённого кредитного бюро, в полтора раза выросло число банкротств. Эта процедура позволяет списать долг по кредиту, и многие считают её единственным выходом из сложной финансовой ситуации. Впрочем, не всё так просто. Чем опасно личное банкротство и как его избежать, выяснял Лайф.

Объём займов населению в 2018 году вырос на 22,8% — до 15 трлн рублей. Таковы данные Центробанка. Неудивительно, что чем больше россияне брали кредитов, тем больше становилось желающих признать себя личными банкротами. По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), к 1 января 2019 года в России было 748 тыс. потенциальных банкротов. За год число потенциально несостоятельных увеличилось на 6%. В ОКБ поясняют: люди узнают о плюсах банкротства и считают это лёгким выходом из тяжёлой финансовой ситуации. Около 86% исков о несостоятельности инициируют сами заёмщики.

По закону "О банкротстве физических лиц" подать иск о несостоятельности могут заёмщики, чей долг превышает 500 тыс. рублей. Когда человек готов признать себя разорённым, у него есть две возможности. Первая — это полное списание долга, но только через продажу имущества (к нему не относится единственная квартира). Вторая — реструктуризация долга, то есть увеличение срока погашения ссуды при уменьшении размера ежемесячных платежей по ней. Решение принимает суд. По данным Национального центра банкротств, суды в 90% случаев признают граждан несостоятельными и списывают их долги по кредитам.

Многие считают личное банкротство выходом из ситуации и самым лучшим способом избавиться от займа. Впрочем, это не совсем так. В большинстве своём люди не отдают себе отчёта о последствиях личного банкротства, а они серьёзны.

Если человека один раз признали банкротом, в дальнейшем он может не получить новую ссуду. В течение пяти лет после признания гражданина банкротом он не вправе скрывать этот факт при обращении в банк, пояснил президент Национального центра банкротств Дмитрий Токарев. По его словам, после признания клиента несостоятельным его кредитная история оказывается безнадёжно испорченной, а банк с вероятностью в 100% откажет такому гражданину в новой ссуде, ведь его платёжеспособность вызывает серьёзные сомнения.

— Если банкроту срочно понадобятся деньги, ему никто не одобрит займа, так как в кредитной истории будет отображена информация о несостоятельности, — констатировал гендиректор компании "Юником24" Юрий Кудряков. — Скорее всего, только микрофинансовые организации будут готовы принять таких клиентов, но ставки для них будут выше, а на большие суммы гражданин не сможет претендовать. Поэтому банкротство можно сравнить с чёрной меткой.

Также, по словам Дмитрия Токарева, банкроты не вправе занимать руководящие должности в финансовых и других компаниях (большинство организаций проверяют соискателей на топовые посты и отказывают кандидатам с опытом банкротства). По закону это будет невозможно в течение трёх лет, но на практике банкроты пожизненно получают волчий билет, констатировала управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова.

Кроме того, после личного банкротства закон запрещает покупать доли в уставном капитале каких-либо компаний и ценные бумаги, указал Дмитрий Токарев. Если несостоятельным признан частный предприниматель, этот статус будет аннулирован, добавил он. Также у ИП, признанного банкротом, изымут все лицензии на ведение какой-либо предпринимательской деятельности, констатировал президент НЦБ.

До момента продажи имущества банкрот не вправе покидать страну, добавил Юрий Кудряков. Кроме того, в течение пяти лет после признания банкротом клиент не может подать повторное заявление о несостоятельности, указал он. А если жилое помещение обременено ипотекой, банк вправе требовать его реализовать для погашения долга, независимо от наличия или отсутствия у должника другого жилья, обратила внимание руководитель группы антикризисного управления и банкротства компании "Дювернуа лигал" Карина Епифанцева. Соответственно, для людей с задолженностью по ипотеке иск о несостоятельности — не панацея, считает она.

— Личное банкротство — это не лучший выход из ситуации, — уверен президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Есть универсальный способ для граждан и индивидуальных предпринимателей избежать несостоятельности. Нужно адекватно оценивать возможность выплаты заёмных средств. Риск банкротства возникает тогда, когда у вас не хватает средств для обслуживания своего долга.

Президент НФА пояснил, что нельзя допускать, чтобы долг по кредиту превышал ваши доход и активы на срок задолженности.

По словам Василия Заблоцкого, при наступлении сложной финансовой ситуации и невозможности выплатить долг нужно попробовать договориться с банком о его реструктуризации, кредитных каникулах, отсрочке платежей или других условиях, которые бы помогли заёмщику справиться со сложной ситуацией.

— В большинстве случаев это будет означать для заёмщика пересмотр условий договора и продление срока его действия — для уменьшения регулярных выплат банку, — пояснил директор по развитию бизнеса "БКС премьер" Антон Граборов. — Но самое главное, что этот шаг исключит введение штрафных санкций со стороны кредитора за просрочку платежей.

Нужно учитывать, что личное банкротство грозит немалыми расходами. При подаче иска о самобанкротстве необходимо уплатить госпошлину (300 рублей), а также услуги финансового управляющего (10–25 тыс. рублей). Плюс ко всему нужно нанять адвоката, который будет представлять ваши интересы в суде. С учётом всех затрат стоимость процедуры банкротства может составлять 100 тыс. рублей, посчитал Дмитрий Токарев.

Чтобы предотвратить рост числа банкротов, необходимо ограничить сумму штрафов и пеней, которые банки начисляют на основной долг по ссудам, считает председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Например, клиент задолжал банку 400 тыс. рублей. Ставка по кредиту равняется 17,5%. В случае выхода на просрочку заёмщик должен будет уплатить штраф в размере 0,1% от суммы за все дни, что платёж не вносится. В этом случае россиянину придётся через год заплатить только штрафов на сопоставимую с размером кредита сумму — порядка 360 тыс. рублей. Через четыре года она в полтора раза превысит размер займа. Сейчас размер санкций может превышать кредит в три раза.