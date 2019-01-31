Продукт с сюрпризом. Чем опасно пальмовое масло

По данным Росстата, за год импорт пальмового масла вырос почти вдвое. Эта новость вызвала немало опасений. С одной стороны, россияне много слышали про вред пальмового масла. С другой — есть серьёзный риск снижения качества привычных продуктов. Пальмовое масло широко используют как заменитель натурального молочного жира. Лайф разбирался, как рост импорта скажется на качестве продуктов. В чём польза и вред пальмового масла?

Пальмовым маслом покупателей начали активно пугать ещё десять лет назад, с тех пор вопрос о его опасности для здоровья поднимался неоднократно. Продукт начал бойко завоёвывать популярность на российском рынке и тут же нашёл немало противников. Покупатели действительно были напуганы. Шли разговоры о том, что пальмовое масло провоцирует развитие смертельно опасных заболеваний, в том числе инфаркта и инсульта. Фактически общество разделилось на два лагеря. Одни говорили про мифы о пользе пальмового масла. Другие, наоборот, называли мифом его вред. В январе 2019 года эти споры ужесточились, так как стало известно — импорт пальмового масла за год вырос на 84,5%.

Пальмовое масло широко используют в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, рассказала доктор фармацевтических наук Ирина Гаммель. В частности, оно может выступать заменителем масла какао. По словам Ирины Гаммель, это, безусловно, влияет как на качество, так и на стоимость кондитерских изделий.

— Пальмовое масло примерно в три раза дешевле молочного жира, — рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. — Это помогает фальсификаторам снижать себестоимость молочных продуктов и кондитерских изделий. Кстати, для этих же целей используется говяжий и свиной жир.

Также пальмовое масло облегчает транспортировку и хранение продуктов. Этот факт отметила заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генеральный директор компании Petrova Five Consulting Марина Петрова. По её словам, у таких продуктов больший срок годности, а перепады температур во время перевозки не сказываются на товарном виде и пищевых свойствах. Отчасти и этим свойством объясняется рост популярности пальмового масла.

На самом деле опасения покупателей не беспочвенны. Пальмовое масло нередко находили в тех продуктах, где его быть не должно. Например, в майонезах или сливочном масле. Не указывалось оно и в составе на упаковке. В таких случаях обман потребителя налицо. Впрочем, увеличение импорта пальмового масла ещё не говорит о том, что резко вырастет доля фальсификата, хотя риски такие, конечно, есть.

— Эти цифры могут говорить не о том, что производители будут чаще заниматься подлогом, а о том, что доля продукции, содержащей пальмовое масло, в России увеличилась, — поясняет эксперт потребительского рынка, генеральный директор компании TDI Наталья Орлова. — Вокруг пальмового масла ходит множество мифов, которые наводят страх на потребителей. Большинство из них — всего лишь мифы. Пальмовое масло используется при производстве молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий. На этикетке таких товаров всегда указано, что они содержат заменители животных жиров. Естественно, эти продукты дешевле примерно на 30–70% в зависимости от состава. Покупать их или нет — выбор потребителя.

Пальмовое масло вполне законно может оказаться и в так называемых продуктах-заменителях. Допустим, есть сметана. Если на упаковке написано "Сметана", никаких растительных жиров, в том числе и пальмового масла, там быть не должно. А если написано "Сметанный продукт", то нужно быть готовым к тому, что в нём могут быть такие добавки.

— Часто производители не выносят классификацию продукта на видное место на этикетках, оставляя заметным лишь название на лицевой стороне банки, в которой обычно продают сметану, — рассказала Наталья Орлова. — На обратной стороне таких упаковок или мелким шрифтом внизу всегда есть надпись, что это сметанный продукт, но потребитель этого не замечает и думает, что покупает натуральную сметану. Ярким маркером в таких случаях является цена. Стоимость продукции одного вида, например, сметаны, творога, молока, сыра, у конкурирующих производителей может различаться в пределах 3–7%. Но если сметана стоит на полке с ценником 40–45 рублей, а рядом товар в похожей упаковке, но за 25–30 рублей за тот же объём и без надписи "Сметана", — это тот самый сметанный продукт из заменителей молочного жира.

Кстати, бороться с "маскировкой" таких продуктов под натуральные уже начали. В прошлом году вступили в силу поправки в технический регламент о безопасности молочной продукции. Теперь производители молочных изделий обязаны указывать на упаковке информацию о замене молочного жира на растительный.

Также на днях было подписано постановление о том, что с середины 2019 года натуральные молочные продукты и продукты с использованием растительных жиров должны будут размещаться на разных полках в магазине.

Теперь потребитель будет знать, покупает он натуральный продукт или продукт с растительным жиром, и делать осознанный выбор. Однако ожидать резкого роста спроса на натуральные продукты в ближайшее время не стоит. Как отмечает Марина Петрова, для этого нужны рост экономики и повышение реальных доходов населения.

— Увеличение ввоза пальмового масла в РФ в этом году оправданно и объясняется ограничением содержания трансжиров в пищевых продуктах, — объясняет исполнительный директор национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева. — Такая норма вступила в силу в январе 2019 года на всей территории Евразийского экономического союза.

Трансжиры признаны самыми вредными для здоровья человека. По словам Зинаиды Медведевой, во всём мире их заменяют на твёрдые жиры, в том числе на тропические масла, пальмовое и кокосовое. Они позволяют заменить дорогое сливочное масло, которое уже редко применяются в промышленной выпечке, и вредные трансжиры, которые использовались последние 20–30 лет как основные твёрдые жиры в выпечке и кондитерской промышленности.

— Естественным следствием активного замещения масла какао в кондитерской промышленности на менее ценное пальмовое масло будет появление на рынке продуктов разных ценовых сегментов (дешёвого и дорогостоящего), — рассказывает Ирина Гаммель. — Поэтому при покупке кондитерских изделий советую внимательно читать на этикетке их ингредиентный состав.

Есть мнение, что пальмовое масло не несёт в себе ни ярко выраженного вреда, ни пользы. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Общественного совета при Минздраве РФ Ян Власов объяснил, что структура пальмового масла не помогает организму преодолевать болезнь и не создаёт условия для работы иммунной системы. Те вещества, которые входят в состав пальмового масла, практически не используются организмом.

— Каждое лекарство связано с определённым веществом, которое находится в крови. В этом случае препарат будет работать. Но когда мы снижаем пищевую энергетическую ценность или ценность жирных кислот, то просто обманываем свой организм. В результате возникают заболевания кишечника и сердечно-сосудистой системы, — говорит Ян Власов.

Также он отметил, что помимо плохой экологии и употребления синтетических продуктов пальмовое масло является одним из составляющих процессов, которые влияют на обострение пищевой аллергии.

По словам Марины Петровой, пальмовое масло может нанести существенный вред в случае активного употребления продуктов с растительными жирами на протяжении нескольких лет или при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы.

— В то же время пальмовое масло не приносит никакой пользы, а замена в молочных продуктах молочного жира на растительный лишает потребителей полезного белка, кальция и витаминов, — резюмировала эксперт.