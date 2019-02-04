Заём до зарплаты. Как взять кредит у работодателя

У многих возникала ситуация, когда приходилось занимать деньги до зарплаты. Впрочем, если занять было не у кого, то манили объявления МФО. Правда, микрофинансовые организации выдают кредиты под огромный процент, порой под 300% годовых. При этом мало кто знает, что заём до зарплаты вполне законно можно взять у работодателя. Лайф разбирался, в чём плюсы и минусы такого кредита.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в четвёртом квартале 2017 года средний размер "займа до зарплаты" составлял 7,8 тысячи рублей. А за тот же период прошлого года он увеличился до 8,2 тысячи. За такими ссудами в микрофинансовые организации обращаются клиенты, которым срочно нужны деньги, а банк отказал в кредите или денег не нашлось у родственников и знакомых.

Впрочем, подобные микрозаймы грозят серьёзной переплатой: ставка по ним составляет до 300% годовых. Кроме того, МФО при возврате долга зачастую обращаются к коллекторам, работающим вне правового поля, использующим шантаж и угрозы. Существует и риск утечки персональных данных из микрокредитных компаний. Поэтому стоит сто раз подумать, прежде чем обратиться за "займом до зарплаты" в МФО.

Мало кто знает, но существует вполне законная возможность оформить беспроцентный кредит у своего работодателя. Для этого необходимо обратиться с соответствующей просьбой к генеральному директору компании и пояснить, на что требуются деньги и на какие сроки. Если работодатель согласен предоставить вам заём, оформляется договор — аналог кредитного соглашения с банком. Разница в том, что деньги вам выдаются под 0%, то есть переплаты по соглашению не возникнет. Это то же самое, что занять у родственников или знакомых под расписку, только официально.

В договоре чётко прописываются сумма ссуды, размер платежей по ней и срок возврата средств, а также реквизиты счёта работодателя, на который вы будете делать перечисления. После заключения договора средства выдаются в кассе наличными или перечисляются на карту (этот нюанс обговаривается заранее). Получив кредит, можно сразу же им воспользоваться. То есть снять, например, всю сумму с карты и потратить на то, что нужно: работодатель не будет отслеживать процесс расходования денег.

Впрочем, заём до зарплаты у работодателя доступен далеко не всем сотрудникам. Работник должен быть на хорошем счету, показывать достойные результаты, у гендиректора не должно быть к нему никаких претензий. То есть для получения беспроцентного займа у вас должна быть прежде всего хорошая репутация. Также сотрудник должен иметь некий стаж в организации, чтобы работодатель мог спрогнозировать возвратность ссуды. Новичкам в компании также, скорее всего, откажут в кредите до зарплаты, так как гендиректор не знает, что от них ожидать.

— В ряде случаев возможность получения беспроцентного займа предусмотрена компенсационным пакетом особо ценным сотрудникам, — подтвердил финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека. — Иногда такой кредит выступает и в качестве компенсации низкой зарплаты или отсутствия её индексации.

Заём от работодателя может являться инструментом мотивации и поощрения сотрудника, согласен гендиректор юридической компании "Глазунов и Семёнов" Валерий Глазунов.

— Например, сотруднику с зарплатой 50 тысяч рублей и находящемуся на хорошем счету не хватает 300 тысяч для покупки машины, — пояснил Валерий Глазунов. — Тогда действительно выгодно договориться с гендиректором. Но если работник "средненький", то ему не пойдут навстречу.

У беспроцентного займа от работодателя очевидный плюс: он позволяет получить деньги здесь и сейчас, воспользоваться ими и не переплачивать проценты. Средства выдаются оперативно, ждать придётся один-три дня с момента просьбы до выдачи суммы. Погашать заём можно единовременно или частями — это должно быть предусмотрено в соглашении. Также платежи по ссуде могут удерживаться из зарплаты, что тоже удобно.

— Беспроцентный заём у работодателя — это альтернатива банковскому кредиту и ссуде в микрофинансовой организации, — отметил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Но нужно учитывать, что сумма долга по беспроцентному займу облагается налогом, так как, согласно Налоговому кодексу РФ, заём под 0% считается материальной выгодой.

Например, если вы взяли беспроцентный кредит на 100 тысяч рублей под 0% годовых на 30 дней, вы должны будете уплатить 172,6 рубля налога.

Для того чтобы этого избежать, стоимость ссуды должна составлять не менее 2/3 ставки рефинансирования Центробанка (приравнена к ключевой ставке регулятора), пояснил Сергей Дейнека. Сейчас ключевая ставка равна 7,75% годовых, то есть заём, который не облагается налогом, должен стоить 5,16%, указал Сергей Дейнека.

У ссуды до зарплаты от работодателя есть и другие подводные камни. Например, в договоре с гендиректором могут быть прописаны серьёзные штрафные санкции за просрочку по ссуде. Кроме того, работодатель может включить в соглашение пункт о том, что сотрудник до момента погашения займа не имеет права уволиться.

— Если сотруднику предлагают более интересную и высокооплачиваемую работу, а он не может уйти из-за того, что в договоре беспроцентного займа содержалось такое условие, трудно сказать, можно ли считать подобную сделку выгодной, — отметил Сергей Дейнека.

Ещё один неприятный нюанс: гендиректор может несколько раз менять реквизиты счетов для перечисления денег по ссуде. То есть, допустим, месяц вы платите по одним параметрам, на следующий — уже по другим. И так далее. Это неудобно с точки зрения погашения кредита через интернет-банк: нельзя сделать платёж работодателю регулярным.

Иногда выгоднее воспользоваться кредитной картой, чем обращаться за беспроцентным займом. В течение льготного периода (на рынке составляет до 100 дней) проценты по ней не начисляются, а банк, в отличие от работодателя, не накладывает на клиента при этом каких-либо ограничений.

Брать ссуду у работодателя имеет смысл, если вам нужно совершить покупку, стоимость которой превышает лимит по кредитке, считает замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. Но это при условии, что вы не собираетесь переходить на другую работу. В противном случае нужно полностью погасить кредит, иначе вас может ожидать судебный процесс с гендиректором. Также вам могут отказать в приёме на новое место, если вакансия предусматривает, что у вас нет непогашенных ссуд перед бывшим работодателем, указала Наталья Мильчакова.

Собираясь взять беспроцентный заём, стоит оценить финансовое положение компании, а также свои экономические возможности, советует гендиректор компании "Юником.24" Юрий Кудряков. С вас могут потребовать погасить заём досрочно, пояснил он.