Мартини вместо водки. Россиян заинтересовал дорогой вермут

Средний чек за мартини в Москве составил 690 рублей, в то время как в российских регионах этот показатель намного больше. Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных OFD.ru. Причём в регионах цена напитка и его потребление выше, нежели в столице.

Оператор фискальных данных OFD.ru, занимающий 15% рынка онлайн-касс, провёл аналитическое исследование по продажам мартини за период с 12 сентября 2018 года по 29 января 2019 года. Выяснилось, что за этот период средний чек за бутылку мартини в России составил 740 рублей, а лидирующую позицию по продажам занял Красноярский край. Средний чек там — 700 рублей.

Согласно исследованию, сибиряки отдают предпочтение изысканному напитку в 3,6 раза больше, чем в Москве, и в 2,5 раза больше, чем в Санкт-Петербурге. В Питере этот напиток любят больше, чем в столице.

Жители Амурской области и Северной Осетии платят за мартини больше всех в России. В этих регионах средний чек за бутылку составляет 2000 рублей. А жители Рязанской области платят на 50 рублей меньше.

На Сахалине же тратят в среднем 1126 рублей на престижный алкогольный напиток. Однако меньше всего его пьют в Москве. Там средний чек составляет 690 рублей. Жители культурной столицы платят в среднем 799 рублей.

— Разброс в среднем чеке может быть связан с тем, что в Рязани мы видим больше покупок данного товара в сегменте HoReCa, то есть покупают не в магазинах, а в кафе, барах, ресторанах, — пояснили Лайфу в OFD.ru.

По словам аналитиков исследования, продажи напитка начинают вырастать в полтора раза в ноябре. Однако почти в три раза выше спрос на напиток в декабре. При этом эксперты отметили, что в первый зимний месяц россияне предпочитают покупать более дешёвый мартини. Если в октябре средний чек за бутылку был порядка 799 рублей, то в декабре он составил 700 руб. В январе 2019 года продажи просели в 3,3 раза, при этом средний чек вырос до 780 рублей.

— Изменение среднего чека может быть связано с тем, что продажи начинают расти перед Новым годом. Чем больше объёмы, тем дешевле средний чек. После новогодних праздников продажи выравниваются до уровня октября, — рассказали в ОФД.

Директор по маркетингу маркетплейса MoscoWine Данатар Атаджанов объяснил Лайфу, что мартини достаточно популярен, особенно в предпраздничные дни. Скидки и спецпредложения хорошо стимулируют спрос на него в это время.

— Импортный алкоголь в регионах, как правило, стоит дороже, чем в Москве. Учитывая расходы на логистику, накрутки местных дистрибьюторов и ретейлеров — всё это может отражаться на ценах. А в отдалённые регионы доставка продуктов осуществляется даже самолётами, — рассказал эксперт Данатар Атаджанов.

Что касается популярности мартини, то эксперт отметил, что происходит снижение уровня употребления крепкого алкоголя в пользу более лёгких напитков. Некий тренд, по его словам, достиг и регионов.