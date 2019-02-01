В одно касание. Чем опасны платёжные кольца от банков

Россельхозбанк начал выпускать платёжные карты-кольца для бесконтактной оплаты покупок и услуг. Аналогичные аксессуары для своих клиентов также предлагают и другие крупные банки. Лайф разбирался, в чём опасность платёжных колец и как обезопасить себя от потери денег при их использовании.

На днях Россельхозбанк объявил о выпуске новых платёжных колец. Они сделаны из циркониевой керамики, а внутри аксессуаров расположен чип-модуль, который обеспечивает возможность оплаты с помощью технологии NFC. Чтобы совершить транзакцию, достаточно поднести кольцо к терминалу, и сумма покупки списывается с банковского счёта его владельца. Кольцо привязывается к нему после приобретения в офисе кредитной организации, изначально оно не содержит персональных данных. Соответственно, его можно купить в подарок. Кольцо стоит 4,5 тыс. рублей.

— Мы приступили к данной разработке в 2017 году, — рассказала первый зампред Россельхозбанка Ирина Жачкина. — За это время мы завершили её тестирование и масштабировали на всю филиальную сеть. Теперь для оплаты покупок клиентам РСХБ необязательно иметь при себе мобильный телефон или банковскую карту. Яркий и удобный аксессуар будет актуален для людей, которые следят за последними тенденциями в мире современных технологий и ведут активный образ жизни.

Аналогичные платёжные кольца выпускают Сбербанк, "Альфа-банк", Московский кредитный банк. Их цена составляет 1–4,5 тыс. рублей. По прогнозам Visa, к 2020 году 20% всех платежей в мире будет осуществлено носимыми устройствами.

— В настоящее время все банки стремятся сделать максимально удобным проведение операций, упростить процесс идентификации клиентов, — отметил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Платёжные кольца удобны тем, что вам не нужно брать с собой смартфон, карту, кошелёк, какие-либо документы. Нет необходимости помнить ПИН-код. Такой аксессуар удобно носить. Процесс оплаты происходит за одну секунду. Вы просто подносите кольцо к терминалу, и вся необходимая информация считывается с него. Банки будут и дальше развивать свои продукты в соответствии с тем, что пользуется спросом.

Впрочем, у платёжных колец, помимо очевидных плюсов, есть и минусы. Причём немало.

— Кольцо можно потерять или аксессуар могут украсть, и тогда злоумышленники получат доступ к счёту, — пояснил гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. — Для сравнения, если будет потерян или украден телефон, который поддерживает функцию бесконтактной оплаты, мошенник не сможет воспользоваться средствами, пока не разблокирует смартфон. На смартфонах для бесконтактной оплаты необходима разблокировка устройства кодом или отпечатком пальца. Аксессуары же не имеют такой защиты. Кроме того, пропажу телефона обнаружить проще, чем миниатюрного кольца.

Если вы потеряете кольцо, транзакции по нему можно будет заблокировать по звонку в банк — так же, как и в случае с картой, подчеркнул Василий Заблоцкий. После блокировки уже невозможно получить доступ к счёту и воспользоваться деньгами, пояснил он. Соответственно, как только вы обнаружили пропажу, следует незамедлительно обратиться в кредитную организацию.

— Но пока клиент этого не сделает, у мошенника есть возможность воспользоваться деньгами, — уточнил Юрий Кудряков.

По словам эксперта, стоит установить лимит на транзакции при приобретении кольца. Так есть шанс потерять не все деньги в случае пропажи аксессуара.

— Держите на кольце ограниченную сумму денег, достаточную для повседневных трат (оплата ланча, кафе, карманных расходов), — согласен директор по развитию бизнеса "БКС премьер" Антон Граборов. — Карточный счёт можно легко пополнить через интернет- и мобильный банк. Кольцо не должно обладать кредитным лимитом. По крайней мере, большим.

Аксессуар можно повредить, и тогда им будет невозможно расплатиться, уточнила управляющий партнёр аудиторской компании "2К" Тамара Касьянова. Чип может не всегда срабатывать при оплате покупки кольцом либо выйти из строя в самый неподходящий момент, добавила она. Соответственно, при оплате покупок с помощью аксессуара могут возникать сложности, сетует Тамара Касьянова.

— Кольцо может не сработать, и терминал его может не считать, — согласен Юрий Кудряков. — Таким образом, клиенту необходимо всегда иметь при себе альтернативный способ оплаты.

А чтобы не повредить кольцо, нужно аккуратно с ним обращаться: желательно, чтобы оно не подвергалось воздействию высоких и низких температур, не падало, отметила Тамара Касьянова.

Также хакеры смогут перехватывать сигналы с кольца, что грозит его владельцу потерей средств, уточнил Юрий Кудряков. С этим способом кражи денег — грубо говоря "по воздуху" — пока невозможно бороться, указал он. Как правило, хакеры действуют со специальными считывателями сигналов с устройств для бесконтактной оплаты в общественном транспорте, пояснил Юрий Кудряков. Эти аппараты перехватывают сигнал с расстояния 10 метров, добавил он. Чтобы минимизировать риск потери средств, стоит воздержаться от оплаты кольцом поездок в транспорте, считает Юрий Кудряков.

Скорее всего, платёжные кольца будут популярны лишь в мегаполисах: в небольших городах люди по-прежнему предпочитают расплачиваться наличными, уверен Юрий Кудряков.

При этом россияне пока не проявляют к оплате с помощью аксессуаров особого интереса. Так, Национальное агентство финансовых исследований ранее выяснило, что граждане предпочитают операциям с помощью часов, браслетов, колец и брелоков платежи с использованием банковских карт. По мнению опрошенных клиентов банков, они являются более безопасными.