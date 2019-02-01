Заморозку не продлят. Что ждёт цены на бензин

В правительстве не планируют продлевать соглашение о заморозке цен с нефтяниками. При этом регулировать стоимость бензина начнут по-новому. Финансисты опасаются, что топливо снова подорожает. Лайф разбирался, какие перспективы ждут цены на бензин.

На этой неделе вице-премьер Дмитрий Козак сделал ряд успокаивающих заявлений. По его словам, цены на бензин в этом году не будут расти быстрее инфляции. При этом в правительстве не собираются продлевать соглашение с нефтяниками о заморозке мелкооптовых цен. Правда, с оговоркой — если сработают новые механизмы по регулированию стоимости топлива.

С 1 апреля в России в полтора раза увеличатся нормативы для нефтяных компаний по продажам топлива на бирже. Как отметил Дмитрий Козак, они составят 15% от уровня производства для бензина и 7,5% — для дизеля. К тому же в конце февраля на практике заработает механизм обратного акциза, который, по словам вице-премьера, вводится впервые. Фактически нефтяные компании получат налоговые льготы при поставке бензина на российский рынок.

— Механизм регулирования топливного рынка с помощью обратного акциза в России в новинку, насколько он будет эффективным, покажет время, — отметила заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Кокорева. — Что касается биржевых торгов, то тут надо учитывать, что нормативы продаж топлива на бирже и нормативы продаж на внутреннем рынке — это не одно и то же. Так что на уровень обеспечения топливом внутреннего рынка это может не повлиять. Тем не менее к этой инициативе мы относимся положительно, так как продажи через биржу более прозрачны, чем прямые поставки. Пока мы не прогнозируем дальнейшего роста цен.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко считает, что цены на бензин были достаточно стабильными в январе, несмотря на повышение НДС и рост стоимости нефти на глобальном рынке. К тому же сейчас нет дефицита топлива внутри страны. По словам Михаила Мащенко, принудительный рост предложения должен уменьшить вероятность нового роста цен в ближайшей перспективе.

Предлагаемых правительством мер должно быть достаточно для того, чтобы в первом квартале 2019 года рост цен на бензин не превысил 5–7%. Такое мнение высказал главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. По его словам, повышение НДС в бензиновые цены уже практически заложено, дальше дело за инфляцией и объективными рыночными процессами.

Впрочем, не всё так благополучно. Цена бензина сейчас зависит от очень многих факторов. В том числе от нефтяных котировок и курса рубля. Большинство этих факторов сейчас весьма нестабильны. По словам Михаила Мащенко, сейчас есть все основания полагать, что цены на бензин начнут расти уже весной. В конечном итоге, по его прогнозам, к концу года топливо подорожает на 7–10%.

— У новой системы есть слабые стороны, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Задача обратного акциза с демпфирующей надбавкой — сделать так, чтобы нефтяным компаниям стало выгоднее поставлять бензин на отечественный рынок. Фактически им компенсируется часть упущенной выгоды — за границу они могли бы продавать топливо дороже. При этом есть порог в 76 долларов за баррель нефти, при котором производителям топлива выгоднее будет отказаться от демпферной надбавки и продавать бензин на внутреннем рынке по экспортной цене. В целом новая система предполагает небольшие колебания как курса рубля, так и нефтяных котировок. Но в условиях экстремального изменения курса рубля или цены на нефть, вероятно, система будет "сбоить". В такие периоды не исключены резкие взлёты цен на топливо.

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов полагает, что рост цен неизбежен. По его мнению, обратный акциз ситуацию не спасёт. Всё будет зависеть от мировых цен на нефть и курса рубля. Гайдар Гасанов считает, что цены на нефть продолжат рост и российским нефтяным компаниям просто невыгодно будет увеличивать объёмы поставок топлива на внутренний рынок.

— Хотя сейчас правительство пытается успокоить недовольное население тем, что применяются различные механизмы регулирования цен на топливо, но начиная с прошлого года и по сей день ни один из них не дал результата, — пояснил Гайдар Гасанов. — Цены на бензин и дизельное топливо как росли, так и растут. Увеличение НДС с начала года ещё больше усугубило положение. А официальная инфляция в стране в рамках 4–5% далека от истинной инфляции. И чтобы вести разговор о сдерживании цен на топливо в рамках инфляции, необходимо ориентироваться на цифры в пределах 15%, не меньше.