Ищем варианты. Как сэкономить бензин без вреда для автомобиля

Топливо дорожает, а водители всё чаще задумываются, как сэкономить на заправке. На самом деле сократить расходы на АЗС достаточно просто, притом без всякого вреда для автомобиля. Лайф выяснил, какие правила нужно соблюдать, чтобы расходовать меньше бензина.

С нового года повысился налог на добавленную стоимость, в результате подорожало практически всё. Особенно затратно стало обслуживать собственный автомобиль. Повышение цен на бензин — одна из самых наболевших тем для россиян.

Неудивительно, что на этом фоне автомобилисты стали активно делиться секретами экономии. Есть немало способов, чтобы сократить расход бензина. Впрочем, не все они безопасны для машины.

Один из самых действенных способов — правильно двигаться в потоке автомобилей и соблюдать дистанцию. Кстати, это поможет не только снизить расход топлива, но и сократить риск ДТП. Менеджер по выдаче и приёмке автомобилей "CTRL лизинг", автоэксперт Григорий Карпусь рекомендует водителям оставлять перед собой метров 10. Это позволит обезопасить себя от неожиданных резких манёвров, а также позволит плавно тормозить, что тоже эффективно сказывается на расходе топлива.

— Чтобы снизить расход, нужно всего лишь оперативно разгоняться до разрешённой скорости, далее двигаться накатом, периодически регулируя заданный темп педалью газа. Сразу отмечу, под словом "оперативно" понимается не зажатая до упора педаль газа — в таком темпе ездить опасно и расход бензина достигает максимального значения, — рассказал Лайфу автоэксперт Григорий Карпусь.

Ещё одним важным и полезным способом экономии является уменьшение времени прогрева двигателя в зимний период. Эксперт советует не ждать по 10 минут. Вполне будет достаточно, если автомобиль проработает на повышенных оборотах 1–2 минуты и снизит их.

— Это говорит о том, что можно трогаться, попутно сэкономив топливо. Но не стоит забывать, что, пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры, ни в коем случае нельзя подвергать его максимальным нагрузкам — это приведёт к поломке и как следствие — к ремонту, — предупреждает автоэксперт.

Некоторые водители любят складывать в багажник много вещей. Детское кресло, сезонная резина — всё может отправиться в машину, особенно если дома негде эти вещи хранить. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что лишний груз способствует увеличению расхода топлива. В целом процента на три. Есть ещё один нюанс — автомобиль с грузом хуже разгоняется и тормозит, а экономия топлива заключается как раз в снижении перевозимого веса.

Помимо этого эксперт советует держать во время движения окна закрытыми, так как в открытом состоянии они ухудшают аэродинамику машины. Также следует найти оптимальный маршрут движения и держать крейсерскую скорость. Выбирая объездные от пробок маршруты, можно сэкономить не только драгоценное время, но и пару литров бензина.

— Зачастую люди по инерции заправляются на одной и той же АЗС, но лучше приглядываться к ценам на разных заправках. Можно найти самую низкую стоимость, не забывая и о марке бензина — если в машину следует заливать АИ-98, то не стоит его заменять АИ-80 в желании сэкономить: расход топлива может увеличиться на 15–25%, не оправдав разницу в ценах, — советует Леонид Хазанов.

На пустой расход топлива может повлиять не только манера вашей езды, но и уход за автомобилем. Как рассказал Лайфу директор департамента послепродажного обслуживания ГК "Автоспеццентр" Евгений Гришкевич, водителю стоит проверить воздушный фильтр. По его словам, грязный фильтр пропускает в двигатель намного меньше воздуха, что негативно сказывается на расходе топлива. Также на этот показатель влияет и качество моторного масла: чем меньшей вязкостью обладает масло, тем легче происходит движение деталей и меньше тратится энергии, т.е. меньше расходуется топлива.

— В стремлении сэкономить не стоит забывать, что при выборе масла надо учитывать многие факторы, такие как сезонность, возраст автомобиля, тип двигателя. Скорость и манера езды также влияют на расход топлива — чем динамичнее едет автомобиль, тем большее количество оборотов совершает двигатель и тем больше он потребляет бензина. Часто при резких стартах и торможениях в цилиндры подаётся слишком много топлива, оно не полностью сгорает и в итоге расходуется неэффективно. Если применить хотя бы часть советов, можно сократить ежемесячные траты на бензин в среднем на 10–20%, — говорит Евгений Гришкевич.

Если по каким-то причинам вы не можете соблюдать вышеперечисленные правила, есть и нестандартные способы экономии бензина. Например, можно воспользоваться сервисами, где есть либо скидка, либо продажная цена топлива ниже рыночной — ниже, чем на АЗС. Олег Данилов, CEO сервиса для дистанционной оплаты топлива "Турбо", советует использовать программы лояльности, которые доступны клиентам многих компаний, продающих топливо.

— Лучше всего использовать в комплексе все предложенные моменты. Это и программы лояльности, и скидки, и сервисы с низкой ценой топлива. Ещё один совет — экономить можно благодаря нормальному режиму эксплуатации автомобиля. Если лихачить, то бензина или дизеля будет расходоваться больше, чем обычно, — рассказал Лайфу Олег Данилов.

Альтернативным вариантом, по совету специалиста, может являться и езда на собственном автомобиле с попутчиками. Особенно в хорошую погоду. Неплохим вариантом было бы разделить стоимость топлива на всех.

Но чего уж точно не рекомендует делать Олег Данилов — в осенне-зимний период отключать отопительные приборы в автомобиле. Особенно это касается обогрева стёкол и зеркал, так как эта функция влияет на безопасность езды.