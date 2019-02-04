Цена гриппа. Насколько подорожают лекарства и медуслуги

Цена гриппа. Насколько подорожают лекарства и медуслуги

Фото © L!FE/Владимир Суворов

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В России началась эпидемия гриппа. При этом уже в ближайшее время цены на лекарства могут существенно вырасти. Для этого сложилось слишком много предпосылок: меняется маркировка, растут налоги, колеблется курс рубля. В результате пациенты ждут повышения стоимости как лекарств, так и медицинских услуг. Лайф разбирался, что будет с ценами.

Эпидемический порог по гриппу превышен в 17 городах России. Больше всего заболевших в Свердловской области, Якутии, Еврейской автономной области, Бурятии и Алтайском крае. Болезнь свирепствует также на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов. По данным Научно-исследовательского института гриппа, особенно много заболевших среди детей и подростков. Во многих городах даже закрывают школы на карантин.

При этом есть все основания полагать, что в этом году стоимость препаратов и лечения в целом вырастет. Так, в активную фазу вступает пилотный проект по внедрению новой маркировки лекарственных средств. Он позволит прослеживать путь препаратов от производства до прилавка. К тому же цены будут зависеть от колебаний курса рубля, скажется и повышение НДС с 18 до 20%.

Повышение НДС не коснулось лекарств, — уточняет глава Евразийского подразделения фармацевтической компании "Босналек" Валентина Бучнева. — Большинство медицинских услуг также не изменят свою стоимость, поскольку не облагаются НДС. Хочу также отметить, что большинство производителей в сезон простудных заболеваний, наоборот, стремится сделать свои лекарства максимально доступными широкому кругу потребителей. Так, есть популярные препараты, которые подешевели на 20% по сравнению с прошлым годом.

<p>Фото © РИА Новости / Алексей Мальгавко</p>

Впрочем, не все участники рынка и эксперты настроены так оптимистично. Действительно, собственно лекарств повышение НДС не коснётся. Для них применяется пониженная ставка в размере 10%. Но повышение налога скажется на расходах по логистике и услугах ЖКХ. Не секрет, что эти расходы тоже влияют на цену, в том числе и медуслуг. Таким образом, косвенно повышение налога отразится на цене большинства товаров.

— Стоимость лекарств на сегодняшний день более стабильна, чем несколькими годами ранее, — говорит директор по развитию медико-сервисной службы "Этнамед" Сергей Ванифатов. — Тем не менее подорожания не избежать. Даже несмотря на то, что льготное налогообложение сохраняется для производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Сильнее всего подорожают импортные препараты и отечественные, в состав которых входят зарубежные компоненты. Это связано с нестабильным курсом рубля и ростом НДС, что в свою очередь влечёт увеличение расходов на логистику и коммунальные платежи. Кроме того, с 2020 года на упаковках лекарств должен быть указан двухмерный код. Оборудование для нанесения данного кода покупает уже сейчас, что также влияет на сегодняшнюю стоимость лекарств.

<p>Фото © L!FE / Кирилл Зыков</p>

По словам Сергея Ванифатова меньше всего подорожают лекарства, входящие в перечень жизненно важных и необходимых. Подорожание коснётся и медицинских услуг. Как отмечает Сергей Ванифатов, частные клиники заинтересованы в увеличении норм прибыли и уже начали поднимать цены с начала года. При этом подорожание может быть не очевидно с первого взгляда. Клиники могут декларировать скидки на популярные услуги. При этом анализы, обследования и другие виды дополнительных услуг будут стоить значительно дороже, чем в прошлом году, поясняет эксперт.

Отечественные лекарства в ряде случаев сегодня в разы дешевле импорта, — рассказывает директор аналитического департамента консалтинговой компании ГХК "Golden Hills — Капитал АМ" Михаил Крылов. — В 2019 году они будут дорожать в темпе инфляции, на 5–6% в год. Зарубежные лекарства могут подорожать больше. Это будет зависеть от курса доллара. Если он повысится, то иностранные препараты за год подорожают на 10–11%.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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