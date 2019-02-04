Цена гриппа. Насколько подорожают лекарства и медуслуги

В России началась эпидемия гриппа. При этом уже в ближайшее время цены на лекарства могут существенно вырасти. Для этого сложилось слишком много предпосылок: меняется маркировка, растут налоги, колеблется курс рубля. В результате пациенты ждут повышения стоимости как лекарств, так и медицинских услуг. Лайф разбирался, что будет с ценами.

Эпидемический порог по гриппу превышен в 17 городах России. Больше всего заболевших в Свердловской области, Якутии, Еврейской автономной области, Бурятии и Алтайском крае. Болезнь свирепствует также на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов. По данным Научно-исследовательского института гриппа, особенно много заболевших среди детей и подростков. Во многих городах даже закрывают школы на карантин.

При этом есть все основания полагать, что в этом году стоимость препаратов и лечения в целом вырастет. Так, в активную фазу вступает пилотный проект по внедрению новой маркировки лекарственных средств. Он позволит прослеживать путь препаратов от производства до прилавка. К тому же цены будут зависеть от колебаний курса рубля, скажется и повышение НДС с 18 до 20%.

— Повышение НДС не коснулось лекарств, — уточняет глава Евразийского подразделения фармацевтической компании "Босналек" Валентина Бучнева. — Большинство медицинских услуг также не изменят свою стоимость, поскольку не облагаются НДС. Хочу также отметить, что большинство производителей в сезон простудных заболеваний, наоборот, стремится сделать свои лекарства максимально доступными широкому кругу потребителей. Так, есть популярные препараты, которые подешевели на 20% по сравнению с прошлым годом.

Впрочем, не все участники рынка и эксперты настроены так оптимистично. Действительно, собственно лекарств повышение НДС не коснётся. Для них применяется пониженная ставка в размере 10%. Но повышение налога скажется на расходах по логистике и услугах ЖКХ. Не секрет, что эти расходы тоже влияют на цену, в том числе и медуслуг. Таким образом, косвенно повышение налога отразится на цене большинства товаров.

— Стоимость лекарств на сегодняшний день более стабильна, чем несколькими годами ранее, — говорит директор по развитию медико-сервисной службы "Этнамед" Сергей Ванифатов. — Тем не менее подорожания не избежать. Даже несмотря на то, что льготное налогообложение сохраняется для производителей лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Сильнее всего подорожают импортные препараты и отечественные, в состав которых входят зарубежные компоненты. Это связано с нестабильным курсом рубля и ростом НДС, что в свою очередь влечёт увеличение расходов на логистику и коммунальные платежи. Кроме того, с 2020 года на упаковках лекарств должен быть указан двухмерный код. Оборудование для нанесения данного кода покупает уже сейчас, что также влияет на сегодняшнюю стоимость лекарств.

По словам Сергея Ванифатова меньше всего подорожают лекарства, входящие в перечень жизненно важных и необходимых. Подорожание коснётся и медицинских услуг. Как отмечает Сергей Ванифатов, частные клиники заинтересованы в увеличении норм прибыли и уже начали поднимать цены с начала года. При этом подорожание может быть не очевидно с первого взгляда. Клиники могут декларировать скидки на популярные услуги. При этом анализы, обследования и другие виды дополнительных услуг будут стоить значительно дороже, чем в прошлом году, поясняет эксперт.

— Отечественные лекарства в ряде случаев сегодня в разы дешевле импорта, — рассказывает директор аналитического департамента консалтинговой компании ГХК "Golden Hills — Капитал АМ" Михаил Крылов. — В 2019 году они будут дорожать в темпе инфляции, на 5–6% в год. Зарубежные лекарства могут подорожать больше. Это будет зависеть от курса доллара. Если он повысится, то иностранные препараты за год подорожают на 10–11%.