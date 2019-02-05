Съёмный лохотрон. Как риелторы обманывают арендаторов

Аренда квартир в Москве медленно, но стабильно дешевеет. Риелторы начинают терять прибыль и, чтобы снизить потери, придумывают всё новые и новые способы заработать на доверчивых клиентах. Как не оказаться обманутым в поисках съёмной квартиры? Какие уловки используют риелторы и как вычислить недобросовестного агента?

В январе на рынке недвижимости произошли небольшие изменения. По данным аналитического центра "Инком-недвижимость", стоимость аренды квартир в ряде округов Москвы снизилась на 1%. По экспертным оценкам, некоторые категории квартир потеряли ещё больше — до 10% цены. Особенно те, которые находятся далеко от метро. Снижение цен сказывается в первую очередь на кармане риелторов, которые берут себе процент от стоимости аренды (бывает, что до 100% от ежемесячного платежа). Неудивительно, что часть из них ищет новые способы подзаработать. Причём под видом агентов по недвижимости могут скрываться и откровенные мошенники.

Генеральный директор компании "Релайт-недвижимость" Константин Барсуков говорит, что настоящие риелторы довольно редко обманывают клиентов с целью наживы, а вот мошенники в этой сфере встречаются.

— Один из самых популярных способов обмана арендатора — это так называемые консультационные услуги. Под видом риелторов мошенники дают арендатору список квартир, которые якобы сдаются. Они берут с человека деньги, а в реальности эти квартиры уже давно сданы. Запомните: если с вас хотят получить деньги до того, как начали показывать вам квартиры, — ничего платить не нужно, — рассказал Лайфу эксперт в области недвижимости Константин Барсуков.

Нередки случаи, когда мошенники сдают в аренду одну и ту же квартиру нескольким клиентам. В реальности эта жилплощадь может вообще не сдаваться, а хозяин не догадывается о просмотрах. Или же квартиру снимает сам мошенник, а потом пересдаёт её дороже, говорит Константин Барсуков. Хуже всего, когда псевдориелторы собирают предоплаты с разных клиентов, а потом бесследно исчезают.

Ещё одним популярным способом обмана невнимательного клиента являются так называемые информационные услуги. О них рассказал Лайфу сооснователь проектов Marketcall и Move.ru Александр Дужников. Позвонившему по объявлению съёмщику предлагают приехать в офис и ознакомиться с вариантами квартир, подходящих под его требования и по привлекательным ценам. Заинтересовавшись предложениями, клиент вносит предоплату и выезжает на осмотр. Однако в договоре, по словам эксперта, указывается, что агентство предоставляет лишь "информационные услуги".

— Дело закончится тем, что квартира либо сильно уступает заявленным параметрам, либо вовсе не сдаётся. Все претензии к агентству будут беспочвенны, поскольку по такому договору обязательства считаются выполненными, — говорит Александр Дужников.

Эксперт также рассказал о заработке на агентской комиссии как способе мошенничества. По его словам, владелец недвижимости и риелтор делят гонорар, полученный от сделки, а затем создают условия, при которых по заключённому договору имеют право выселить квартиранта.

Эксперты советуют в первую очередь внимательно изучать договор перед заключением сделки.

Бывают и случаи, когда мошенники звонят будущим клиентам и представляются сотрудниками известных агентств недвижимости. Как отметила Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир компании "Инком-недвижимость", в солидном агентстве недвижимости с клиентами подписывается договор об оказании риелторских услуг. То есть специалисты готовят сделку от начала и до конца (от обращения клиента в компанию до подписания договора найма и заселения квартиранта).

— Более того, арендодатели обслуживаются бесплатно: их объекты пополняют базу данных компании. Это взаимовыгодное сотрудничество, когда собственник квартиры получает качественные услуги и не платит за это, а агентство расширяет ассортимент квартир, которые может предложить арендаторам, — рассказала Лайфу Оксана Полякова.

Адвокат МКА "Град", член Адвокатской палаты Московской области Сергей Макаров рекомендует подписывать договор найма квартиры только с собственником или уполномоченным им лицом. Для этого, по его словам, необходимо попросить собственника предоставить подлинники документов о собственности на квартиру, а представителя собственника — нотариально удостоверенную доверенность, в которой должно быть указано конкретное полномочие на подписание договора найма (в случае подписания договора со стороны наймодателя его представителем).

— Что касается документов о собственности на жилое помещение, для этого нужно свидетельство о государственной регистрации права собственности или выписка из реестра зарегистрированных прав на недвижимость. При этом необходимо обратить внимание на раздел "Обременения", из которого можно выяснить, к примеру, что жилое помещение находится в залоге у банка или в судебном споре. Подлинность доверенности и факт её "неотзыва" на момент подписания договора можно проверить на сайте Федеральной нотариальной палаты России, — советует адвокат Сергей Макаров.

Специалист также рекомендует будущим квартиросъёмщикам обратить внимание на документ о собственности. Если из него следует, что квартира принадлежит в долях нескольким собственникам, нужно непременно настаивать на подписании договора найма всеми владельцами (лично или через представителя), а не одним из них.