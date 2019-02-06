Наличные против карты. Какой способ оплаты выбрать

За прошлый год объём наличных в обороте вырос на 8,1% и к 1 января этого года составил 10,3 трлн рублей. Получается, что на фоне бурного развития "пластика" россияне пока не могут отказаться от бумажных денег. Лайф разбирался, когда выгоднее платить кешем, а когда "пластиком".

По данным ВЦИОМ, более трети россиян (32%) используют для оплаты покупок только наличные. 27% респондентов применяют карту, но в большинстве случаев платят бумажными деньгами. Банковских карт нет у каждого пятого (21%).

Оказывается, главная причина любви к наличным кроется в психологии. По данным Consumer Financial Protection Bureau, при оплате живыми деньгами люди склонны тратить меньше. В исследовании приняло участие 14 тыс. человек. У всех были кредитные карты с той или иной задолженностью. Цель эксперимента — проверить, поможет ли принцип оплаты покупок налом снизить долги по "пластику". Исследователи установили два правила. Согласно первому, все мелкие покупки (меньше $20) участники эксперимента должны были совершать за наличные. Второе правило заключалось в том, что испытуемым постоянно напоминали: оплата с помощью кредитки может добавить 20% стоимости к их покупкам. В результате за полгода у участников эксперимента снизилась задолженность по кредитам.

— Когда платишь по кредитке, часто выбираешь товар не по цене, а по его характеристикам, ведь знаешь, что есть лимит, — отметила москвичка Юлия 33 лет. — В результате переплачиваешь. При безналичных платежах человек видит только какие-то цифры, с которыми ему гораздо проще расстаться, чем с наличкой. Поэтому необдуманных покупок совершается значительно больше. Если вы тратите слишком много денег, постарайтесь реже оплачивать покупки кредиткой. Оплата наличными позволяет лучше отслеживать, куда уходят деньги, и тратить их более разумно.

Юлия предпочитает расплачиваться наличными. И не только потому, что так тратить меньше.

— Те вещи, которые мы покупаем за живые деньги, представляют для нас большую ценность, так мы лучше ощущаем сам факт приобретения, — считает Юлия. — И удовольствия от покупки за наличные больше.

Эту точку зрения подтверждают исследования. Компания Consumer Financial Protection Bureau провела эксперимент, в ходе которого люди приобрели кружки по цене $2 за наличные и по карте. Затем участникам исследования было предложено продать эти чашки, самостоятельно назначив их стоимость. В результате купившие кружки за наличные запрашивали на $3 больше, чем те, кто сделал это по "пластику". На другом этапе эксперимента участникам предложили пожертвовать по $5 на благотворительность. Передавшие сумму наличными почувствовали больше удовлетворения от этого действия. Исследователи сделали вывод: даже при одинаковой стоимости покупок ценность приобретения ощущается гораздо сильнее именно при оплате наличными. Как считают психологи, в этом случае люди чаще испытывают болезненные переживания от расставания с деньгами, поэтому купленные вещи представляют для них большую важность.

По словам Юлии, в некоторых случаях картой просто нельзя расплатиться, тогда единственный вариант — отдать наличные.

— Например, на рынке принимают только наличные, там нет терминалов. Если вам нужны свежие овощи и мясо, лучше идти именно туда, — считает Юлия. — Репетиторы, няни, сиделки, строители часто берут за свои услуги именно наличные. Доставку из небольших интернет-магазинов лучше оплачивать живыми деньгами. При приобретении кредиткой есть риск, что товар вам не доставят — в Сети много мошенников. Поэтому грамотнее отдать наличные после факта доставки.

Юлия также отмечает, что пользователей карт нередко атакуют хакеры, взламывая интернет- и мобильный банк. Когда деньги под рукой, безопаснее, считает она.

— А за границей без наличных никуда, — уверена собеседница. — Карту могут заблокировать, если банк сочтёт те или иные операции по ней подозрительными. А таковой могут счесть все транзакции в другой стране, если вы заранее не предупредили кредитную организацию о поездке. В этом случае выручат только наличные.

В России выгоднее, и даже необходимо, расплачиваться наличными там, где отсутствуют терминалы для оплаты картой, считает замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. Удобнее платить бумажными деньгами, если вы покупаете что-либо у уличных продавцов или в киосках и подземных переходах — от мороженого и напитков до сувениров, одежды и печатной продукции, пояснила она. В некоторых ресторанах и кафе не принимают к оплате карты из-за отсутствия терминалов, поэтому запас наличных всегда лучше иметь с собой, уверена Наталья Мильчакова.

Впрочем, любовь россиян к наличным не мешает росту популярности операций с использованием карт. По данным Центробанка, количество транзакций по оплате товаров и услуг "пластиком" за девять месяцев 2018 года составило 17,161 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 41%. При этом количество операций по снятию наличности с "пластика" уменьшилось за то же время на 4,3% — до 2,4 млрд.

Москвич Максим, 37 лет, предпочитает наличным банковские карты. Их у него три — зарплатная дебетовая и две кредитки. По словам Максима, его любовь к "пластику" обусловлена рядом причин.

— Носить с собой карты удобнее, чем наличные: не нужны сумка и кошелёк, "пластик" можно просто положить в карман, — пояснил Максим. — Имея карту под рукой, можно носить с собой большие суммы. Контролировать траты помогает СМС-оповещение по "пластику". Получая сообщения от банка, можно понять, стоит ли ужаться в расходах.

Кроме того, иметь дело с наличными — негигиенично, уверен собеседник. Для медиков давно не секрет, что вместе с деньгами, получаемыми в магазине в виде сдачи, легко стать обладателем букета инфекционных заболеваний.

— Конечно, можно хранить наличные исключительно в кошельке и каждый раз после использования обрабатывать руки средствами гигиены, но всегда ли есть возможность следовать этим рекомендациям? — рассуждает Максим. — В особой зоне риска — курильщики, ведь при выкуривании 20 сигарет в день они 20 раз переносят инфекции, скопившиеся на руках, на лицевую область. Банковские карты покидают наши кошельки только на короткое время совершения покупки, и их легче содержать в чистоте.

Для владельцев карт банки приготовили разные "фишечки", которые повышают интерес к "пластику".

— По картам существуют бонусные программы, — пояснил Максим. — За покупки на "пластик" начисляются мили и кешбэк (возврат денег на карту с покупок). Их по итогам месяца можно потратить. Также банки дают скидки в магазинах-партнёрах, и тогда на покупках с карты можно даже сэкономить.

Кроме того, расплачиваться картой в ряде случаев безопаснее. Хотя бы потому, что наличные проще украсть.

— Люди с бумажными деньгами — лёгкий объект наживы преступников, ведь их чрезвычайно просто украсть, — рассуждает Максим. — Оперативно найти после этого преступников удаётся нечасто, зачастую к моменту ареста грабители уже потратили часть средств или передали их третьим лицам. Если же вор завладел банковской карточкой, то он не сможет воспользоваться ею без знания ПИН-кода и столкнётся с системой безопасности банка. Кроме того, достаточно сразу после инцидента позвонить в банк, после чего любые транзакции будут полностью заблокированы. Плюс к этому сам банк потребует подтверждения крупных покупок или переводов.

Путешественникам также нужны карты. Чтобы забронировать, например, гостиницу, нужен "пластик", отмечает Максим. По словам собеседника, благодаря карте можно совершать покупки, не выходя из дома, как в российских, так и зарубежных магазинах.

Президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий отметил, что сейчас безналичных расчётов больше, чем наличных.

— Расплачиваться картой удобно, — пояснил он. — Независимо от суммы вы можете практически в любом месте оплатить покупку "пластиком". В случае с наличными вы ограничены той суммой, которая у вас с собой. Если вдруг захотели что-то приобрести на большую сумму, вы этого сделать не можете. Носить наличные на большую сумму также небезопасно.

С рациональной точки зрения картой платить почти всегда выгоднее, чем наличными, уверен финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека. Нет проблем со сдачей (мелочью) и её отсутствием в торговых точках, рассуждает он. В крупных городах (а в развитых странах — и в мелких поселениях) любой магазин оборудован терминалом для приёма "пластика", указал представитель "БКС премьер". Почти в каждом интернет-банке ведётся учёт затрат, добавил Сергей Дейнека. Большинство банков предлагает скидки, кешбэк, бонусы за оплату по картам, констатировал эксперт. "Пластик" можно привязать как к рублёвому, так и валютному счёту, деньги конвертировать в интернет-банке по более выгодному курсу, указал Сергей Дейнека. Также, по его словам, многие карты легко привязать к телефону или часам, что сделает платежи ещё удобнее, резюмировал эксперт.

— В отличие от расчётов наличными произведённую оплату по карте легко документально подтвердить, распечатав соответствующую информацию по банковскому счёту, — отметил адвокат Андрей Корницкий. — Также при осуществлении оплаты по банковской карте при недостатке денежных средств плательщик во многих случаях может использовать кредит, предоставляемый по карте.

Впрочем, по словам Сергея Дейнеки, многие россияне всё ещё отдают предпочтение наличным расчётам.

— На это есть ряд причин, — считает эксперт. — Люди делают это по привычке. Некоторые уверены, что так проще контролировать расходы. В небольших городах и поселениях далеко не все торговые точки оборудованы терминалами для приёма "пластика". В мире до сих пор много стран, где картами нельзя не расплатиться.

Экономической выгоды от того, чтобы платить наличными, а не картой, практически нет. По словам Сергея Дейнеки, жителю крупного города имеет смысл 90% трат совершать с помощью "пластика", а 10% иметь наличными для расходов в тех местах, где карты не принимаются.