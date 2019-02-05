Золото вместо долларов. Стоит ли вкладываться в драгметаллы
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Золото испокон веков считалось одним из самых надёжных активов. Именно поэтому многие вкладчики банков интересуются металлическими счетами, а в тяжёлые времена предпочитают скупать золото в чистом виде — например, как украшения. Тем не менее такая стратегия очень часто бывает ошибочной. Драгметаллы в течение последних лет сильно колебались в цене. Впрочем, сейчас интерес к золоту вырос не на пустом месте.
— Мы с начала сентября рекомендуем клиентам вложения в золото, — рассказывает руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — С тех пор оно подорожало более чем на 10%. Такие драгоценные металлы, как серебро и платина, реже используют для сбережений. К тому же они сильнее связаны с величиной промышленного спроса, поэтому начали дорожать значительно позднее, только после Нового года. Но в целом тенденция очень хорошо просматривается. Инвестиции в драгметаллы, особенно в золото, на сегодняшний день намного перспективнее, чем хранение сбережений в валюте, причём что в долларах, что в евро.
Свою позицию Марк Гойхман поясняет тем, что банковские проценты в валюте низкие. По долларовым вкладам они колеблются от 2% до максимум 4,085% годовых. При этом на мировых рынках большинство экспертов ждёт постепенного удешевления доллара США по отношению и к евро, и ко всей корзине из главных мировых валют на 10–15%.
— Активная скупка золота Центробанком вполне понятна, — говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — В случае очередных шальных санкций страна рискует стать отрезанной от мировой финансовой системы и лишиться доступа к внешним источникам инвестирования. К тому же увеличение запасов благородного металла является логичным следствием политики дедолларизации. Так, например, важную роль играют продажи нефти в Китай за юани с последующей конвертацией их в золото. При этом стоит помнить, что государство формирует резервы на очень долгий срок и не планирует доставать деньги из заначки на регулярной основе, имея на всякий случай под рукой запасы иностранной валюты.
По словам Михаила Мащенко, простым россиянам стоит рассматривать инвестирование в золото лишь в том случае, если они готовы держать вклад в неприкосновенности в течение долгих лет. А позволить себе долгосрочные вложения могут, как правило, только состоятельные россияне. По словам Михаила Мащенко, у золота низкая волатильность. Это значит, что много заработать на изменении цены вряд ли получится. Такого же мнения придерживается и аналитик компании "БКС брокер" Игорь Галактионов. Он отмечает, что частные инвесторы при открытии обезличенных металлических счетов несут дополнительные накладные расходы. В частности, платят приличные банковские комиссии. В такой ситуации, по его словам, выгода инвестиций в золото в настоящий момент выглядит сомнительной.
— Чтобы следить за активами в золоте, нужны определённые знания, — отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. — Во-первых, вопреки расхожей практике, ни в коем случае нельзя скупать ювелирные украшения. Стоимость драгметаллов в них в лучшем случае составляет лишь 40% от рыночной цены, потому что в конечную цену закладывается ещё и трудоёмкая ювелирная работа. Во-вторых, совершенно нет необходимости покупать золотые слитки и хранить их в депозитных ячейках банков. Для мелкорозничных нужд вполне подойдёт "бумажное" (секьюритизированное) золото — так называемые "металлические счета", которые предлагают, в частности, российские госбанки.
Владимир Рожанковский напоминает про одно из базовых правил инвестиций: "Не стоит класть все яйца в одну корзину". То есть нет нужды метаться продавать сохранённые доллары и покупать на всю выручку золото или, наоборот, покупать на всё золото доллары (или какую-либо другую приглянувшуюся валюту). Проще и разумней делать комбинированный инвестиционный портфель. По словам Владимира Рожанковского, он может включать в себя и доллары, и золото, и многие другие интересные и перспективные инвестиции — например, высокодивидендные акции, "длинный" рублёвый госдолг, палладий и некоторые другие интересные инструменты. Такого же мнения придерживается ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его оценкам, в текущем году золото продолжит дорожать, так что на этот актив можно обратить внимание.
— Купив золото в слитках, вы попадаете на НДС, а если захотите его продать, вы также выплачиваете НДС, — предупреждает ведущий экономист компании "Финист" Денис Лисицын. — Плюс разница в ценах между покупкой и продажей золота может доходить до 30%. Если вы его поцарапали или потеряли сертификат, у вас его могут купить только по цене лома. Единственный плюс покупки физического золота в том, что оно находится у вас дома или в банковской ячейке, за которую банк возьмёт с вас деньги, и при всех экономических коллизиях металл останется с вами.
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