Золото вместо долларов. Стоит ли вкладываться в драгметаллы

В прошлом году Россия стала крупнейшим покупателем золота в мире. Центробанк приобрёл почти 275 тонн. На эти цели частично пошли деньги, вырученные от продажи долларов. От американской валюты Центробанк стал постепенно отказываться. Простые россияне тоже задумались, не последовать ли примеру регулятора. Лайф выяснял, стоит ли переводить накопления из долларов в золото и как не потерять сбережения в драгметаллах.

Золото испокон веков считалось одним из самых надёжных активов. Именно поэтому многие вкладчики банков интересуются металлическими счетами, а в тяжёлые времена предпочитают скупать золото в чистом виде — например, как украшения. Тем не менее такая стратегия очень часто бывает ошибочной. Драгметаллы в течение последних лет сильно колебались в цене. Впрочем, сейчас интерес к золоту вырос не на пустом месте.

— Мы с начала сентября рекомендуем клиентам вложения в золото, — рассказывает руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. — С тех пор оно подорожало более чем на 10%. Такие драгоценные металлы, как серебро и платина, реже используют для сбережений. К тому же они сильнее связаны с величиной промышленного спроса, поэтому начали дорожать значительно позднее, только после Нового года. Но в целом тенденция очень хорошо просматривается. Инвестиции в драгметаллы, особенно в золото, на сегодняшний день намного перспективнее, чем хранение сбережений в валюте, причём что в долларах, что в евро.

Свою позицию Марк Гойхман поясняет тем, что банковские проценты в валюте низкие. По долларовым вкладам они колеблются от 2% до максимум 4,085% годовых. При этом на мировых рынках большинство экспертов ждёт постепенного удешевления доллара США по отношению и к евро, и ко всей корзине из главных мировых валют на 10–15%.

— Активная скупка золота Центробанком вполне понятна, — говорит аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — В случае очередных шальных санкций страна рискует стать отрезанной от мировой финансовой системы и лишиться доступа к внешним источникам инвестирования. К тому же увеличение запасов благородного металла является логичным следствием политики дедолларизации. Так, например, важную роль играют продажи нефти в Китай за юани с последующей конвертацией их в золото. При этом стоит помнить, что государство формирует резервы на очень долгий срок и не планирует доставать деньги из заначки на регулярной основе, имея на всякий случай под рукой запасы иностранной валюты.

По словам Михаила Мащенко, простым россиянам стоит рассматривать инвестирование в золото лишь в том случае, если они готовы держать вклад в неприкосновенности в течение долгих лет. А позволить себе долгосрочные вложения могут, как правило, только состоятельные россияне. По словам Михаила Мащенко, у золота низкая волатильность. Это значит, что много заработать на изменении цены вряд ли получится. Такого же мнения придерживается и аналитик компании "БКС брокер" Игорь Галактионов. Он отмечает, что частные инвесторы при открытии обезличенных металлических счетов несут дополнительные накладные расходы. В частности, платят приличные банковские комиссии. В такой ситуации, по его словам, выгода инвестиций в золото в настоящий момент выглядит сомнительной.

— Чтобы следить за активами в золоте, нужны определённые знания, — отмечает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. — Во-первых, вопреки расхожей практике, ни в коем случае нельзя скупать ювелирные украшения. Стоимость драгметаллов в них в лучшем случае составляет лишь 40% от рыночной цены, потому что в конечную цену закладывается ещё и трудоёмкая ювелирная работа. Во-вторых, совершенно нет необходимости покупать золотые слитки и хранить их в депозитных ячейках банков. Для мелкорозничных нужд вполне подойдёт "бумажное" (секьюритизированное) золото — так называемые "металлические счета", которые предлагают, в частности, российские госбанки.

Владимир Рожанковский напоминает про одно из базовых правил инвестиций: "Не стоит класть все яйца в одну корзину". То есть нет нужды метаться продавать сохранённые доллары и покупать на всю выручку золото или, наоборот, покупать на всё золото доллары (или какую-либо другую приглянувшуюся валюту). Проще и разумней делать комбинированный инвестиционный портфель. По словам Владимира Рожанковского, он может включать в себя и доллары, и золото, и многие другие интересные и перспективные инвестиции — например, высокодивидендные акции, "длинный" рублёвый госдолг, палладий и некоторые другие интересные инструменты. Такого же мнения придерживается ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его оценкам, в текущем году золото продолжит дорожать, так что на этот актив можно обратить внимание.

— Купив золото в слитках, вы попадаете на НДС, а если захотите его продать, вы также выплачиваете НДС, — предупреждает ведущий экономист компании "Финист" Денис Лисицын. — Плюс разница в ценах между покупкой и продажей золота может доходить до 30%. Если вы его поцарапали или потеряли сертификат, у вас его могут купить только по цене лома. Единственный плюс покупки физического золота в том, что оно находится у вас дома или в банковской ячейке, за которую банк возьмёт с вас деньги, и при всех экономических коллизиях металл останется с вами.