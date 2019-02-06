Зимний бизнес. Как зарабатывают на отогреве машины

Сильные морозы могут подвести автовладельца в самый неподходящий момент: то машина не заведётся, то замки замёрзнут. Но не всегда получается решить проблему самостоятельно, поэтому водители прибегают к услугам по отогреву авто. Кстати, за год спрос на них увеличился в шесть раз. В каких городах услуга больше востребована и где дороже? Кто и сколько зарабатывает на отогреве машины?

На этой неделе синоптики обещают похолодание. Для автовладельцев это нелёгкая пора. Зимнее утро даже для опытных водителей зачастую начинается не с кофе, а с прогрева своей машины. Не всегда удаётся эту проблему решить на месте. Приходится вызывать помощников по отогреву автомобиля.

Да, такая услуга реально существует. Сервис действительно новый, и далеко не все водители знают, что необязательно мучиться и отогревать машину самостоятельно. Кстати, за минувший год в России спрос на обогрев авто увеличился в шесть раз, а предложение — в три раза. Аналитики сайта объявлений Avito рассказали Лайфу, что большой спрос на услугу отмечен в Тюмени, Челябинске и Перми. В этих городах более суровый климат.

Повышенный интерес наблюдался в Омске и Санкт-Петербурге. Москвичи, несмотря на снежную зиму, обращались за помощью меньше. По сравнению с 2017 годом спрос в столице снизился более чем в полтора раза. В Барнауле, наоборот, спрос увеличился на рекордные 2431%, в Красноярске — на 1075%, а в Новосибирске — на 954%.

Предложение также пошло вверх. Прирост числа объявлений в Красноярске составил 562%, в Новосибирске — 332%, в Иркутске — 311%.

— Люди узнают друг у друга о такой услуге и начинают активнее пользоваться ею через сайт. Услуга сравнительно новая, поэтому прирост настолько заметный, — пояснили Лайфу в Avito.

Как показало исследование, меньше всего отогревать авто с помощью профессионалов пытались в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Волгограде и Ростове-на-Дону. Там зима проходит при более высоких температурах.

Аналитики отметили, что доступнее всего услуга оказалась для жителей Уфы и Тюмени, где за работу просили в среднем 524 рубля и 567 рублей соответственно. В Краснодаре, где относительно тепло в зимний период, цена выше — 600 рублей.

До тысячи рублей стоит отогрев машины в Красноярске (825 рублей), Волгограде (900 рублей) и Челябинске (913 рублей). Кстати, в Москве эта услуга не самая дорогая. Вызов специалиста обходится москвичам в среднем в 1025 рублей.

В Северной столице ценник вырос до 1438 рублей. Однако самой дорогой услуга оказалась в Самаре и Нижнем Новгороде. Жителям этих городов за вызов специалиста по отогреву машины придётся заплатить 1500 рублей .