Битва валют. Что будет с курсом рубля в феврале

Февраль может стать переломным месяцем для рубля. С начала года российская валюта неожиданно укрепилась. Доллар вот-вот опустится ниже психологической отметки в 65 рублей. Тем не менее страсти на валютном рынке накаляются. Остаются без ответа ключевые вопросы, от которых будет зависеть будущее рубля. Лайф разбирался, какие факторы сейчас влияют на российскую валюту и какой курс ждать в феврале.

В конце прошлого года многие финансисты предсказывали крах рубля к концу зимы. В качестве весомого аргумента приводили угрозу американских санкций. Более того, санкции ожидались жёсткие. Не исключалась практически полная приостановка торговли между странами. Сначала предполагалось, что санкции будут наложены в конце ноября, но с тех пор решение этого вопроса постоянно откладывалось. Потом наступил так называемый шатдаун. США не приняли бюджет, и из-за этого правительство ушло на вынужденные каникулы. И вот в конце января шатдаун закончился, а валютный рынок замер в ожидании.

— Рубль — главный вопрос февраля, — рассказал трейдер-аналитик компании "Финист" Александр Ершов. — Сейчас рынки развивающихся стран однозначно больше подвержены влиянию мировых политических событий, чем ЕС или США. Кроме того, с февраля Центробанк возобновил покупки доллара, которые приостановил в августе 2018 года. Не стоит забывать про финансовые санкции от США, отложенные из-за шатдауна, но так резко вспомнившиеся после Венесуэлы и очередного конфликта интересов между нашей страной и Западом. На сегодняшний день укрепление рубля плавно перерастает в стагнацию. Активного движения нет, что говорит нам о нехватке сил на преодоление психологической отметки в 65 рублей за доллар. Следовательно, сегодняшняя цена — отличная возможность долгосрочной покупки доллара.

Главный аналитик "БКС премьер" Антон Покатович настроен оптимистично. По его словам, сейчас есть немало факторов для дальнейшего укрепления рубля. Среди них — рост мировых цен на нефть и снижение напряжения вокруг санкций. Если обстановка на мировой арене не изменится, то, по его прогнозам, можно ждать колебания курса рубля от 63,3 до 66,7.

Впрочем, не всё так безоблачно. Шатдаун закончился, но лишь на три недели. В США приняли временный бюджет. Дональд Трамп настроен категорично. Он заявил, что не утвердит долгосрочный бюджет, пока Конгресс США не одобрит выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой. Так что пока в Правительстве США заняты решением миграционных вопросов и внутренней политикой. На этом фоне может быть не до российских санкций. Но в конце февраля ситуация изменится. Американское правительство отправится в очередной шатдаун или заработает в полную силу, а следовательно, может возобновиться и обсуждение санкций.

— Курс вполне может укрепиться в ближайшее время до 65 рублей за доллар, — считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Но вот преодолеть этот психологический барьер будет крайне сложно. Потребуется не только сохранение текущих положительных факторов, но и появление новых поводов для роста. А это в данный момент маловероятно.

Самая важная отметка февраля — 64,85 рубля за доллар. Такого мнения придерживается руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Если эта отметка будет пройдена, рубль постепенно укрепится до 62,5 и 61,45 рубля соответственно. Если эти уровни будут пройдены, то, по мнению Романа Блинова, перед российской валютой откроется дорога на принципиально новые рубежи. По самым позитивным прогнозам специалистов, в перспективе доллар может подешеветь до 49,5 рубля. Впрочем, по мнению аналитика, для этого необходимо снять с России как минимум часть или все санкции.

— Гарантом стабильности валютного курса в начале февраля станет Банк России, — считает заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Кокорева. — 8 февраля состоится очередное заседание регулятора, который, вероятно, продолжит придерживаться жёсткой денежно-кредитной политики на фоне ускорения темпов роста инфляции. Ставка останется без изменений. По нашим прогнозам, в первой половине февраля доллар будет торговаться на уровне 64,5–66 рублей.

В последние несколько лет февраль становится для рубля спокойным месяцем. Зато после него весной начинаются значительные курсовые колебания. Эту тенденцию отметил главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. Статистика говорит, что в течение всего месяца отклонение курса российской валюты от значения начала февраля в большинстве случаев не превышает 2–2,5 рубля. Серьёзных предпосылок к тому, что 2019 год станет исключением, пока нет, поэтому Антон Быков предполагает, что история вновь повторится. Причина такой февральской стабильности рубля очень проста. По словам аналитика, торговая среда на финансовых рынках в этот период очень разряжённая, объёмы торгов крайне низки, из-за этого движение котировок ограниченны.

По мнению Антона Быкова, курс российской валюты в течение февраля может удивлять своими движениями, но к реальности или к тому, что будет происходить весной, это имеет мало отношения. По его оценкам, он может колебаться от 63 до 68. Однако к началу марта, как он считает, наверняка мы вновь увидим доллар по 65–66 рублей. А дальнейший вектор национальной валюты будет зависеть уже от тех факторов, которые сложатся на мировой арене в феврале.

— Несмотря на то что курс доллара в России вплотную приблизился к отметке 65 рублей, это не говорит о том, что рубль укрепился, — считает аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — В последнее время российская валюта сохраняет стабильность. Заметное снижение курса доллара на прошлой неделе обусловлено тем, что он сам по себе слабеет на международном рынке. Если США всё же введут ограничения на инвестиции в облигации федерального займа, рублю придётся туго. 2018 год уже показал, как болезненно рубль может реагировать на отток капитала из ОФЗ. Важно понимать, что сегодняшняя стойкость курса стала возможной лишь благодаря нейтральному геополитическому фону, в любой момент нужно быть готовым к форс-мажорам и курсовым колебаниям любых масштабов.