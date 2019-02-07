Ереван вместо Парижа. Куда россияне полетят на День святого Валентина

Сервис путешествий "Туту.ру" узнал, где россияне отпразднуют 14 февраля в этом году. Многие влюблённые парочки предпочли провести этот день в другом городе, а не в ресторанах или в домашней обстановке. Причём романтичный Париж не вошёл в десятку популярных направлений на День святого Валентина.

В этом году 14 февраля выпадает на четверг, но многие россияне решили устроить себе настоящий романтический уик-энд длиною в три-четыре дня. Влюблённые планируют отправиться в путешествие 13 февраля, а вернуться домой 16–17 февраля. Специалисты сервиса путешествий "Туту.ру" проанализировали продажи билетов на эти даты. Примечательно, что 86% оформленных билетов были в российские города. Поездку за границу выбрали только 14%.

Самыми популярными романтичными направлениями оказались Москва, Сочи и Санкт-Петербург. Чтобы поехать на несколько дней на юг России из столицы, придётся выложить от 8000 рублей в одну сторону. Дешевле всего провести это время в культурной столице — 1678 рублей в одну сторону.

Стоит отметить, что большинство романтических направлений было выбрано именно на юг России. Поездка из Москвы в Минеральные Воды обойдётся в 2548 рублей, Краснодар — в 2590 рублей, Симферополь — 3020 рублей и Ростов-на-Дону — 2262 рубля. Десятку городов для романтиков замыкают Екатеринбург (3024 рубля из Москвы в одну сторону), Калининград (1674 рубля) и Новосибирск (5515 рублей).

Меньше всего россиян предпочли отмечать праздник за границей. Удивительно, что в этом году популярным зарубежным направлением оказался не романтичный Париж. Пары чаще всего выбирали Ереван, Прагу и Тбилиси. Как показало исследование, слетать на выходные в Армению оказалось дешевле всего — 2963 рубля в одну сторону из Москвы.

Жаркий Таиланд попал на четвёртую строчку рейтинга несмотря на то, что лететь туда оказалось довольно накладно — 14 092 в одну сторону, а вот столица Франции оказалась на 52 месте. Популярными курортными направлениями среди россиян стали Турция и Израиль. Улететь на пару дней в Стамбул из Москвы можно за 5457 рублей, а в тёплый Тель-Авив — за 5949 рублей.

Отпраздновать День святого Валентина в Узбекистане, Азербайджане и Молдавии тоже получится недёшево. Полёт в Ташкент из Москвы обойдётся в 7049 рублей, в Баку — 7881 рубль, а в Кишинёв — 6149 рублей.

Аналитики сервиса "Туту.ру" отметили, что россияне также летят за романтикой в Берлин, Мюнхен, Рим, Франкфурт-на-Майне и Милан. Эти города попали в двадцатку самых популярных романтичных направлений.