Дырявый пластик. Как пропадают деньги с карт Сбербанка

В начале этого года клиенты Сбербанка столкнулись с неожиданной проблемой. С их карт стали пропадать деньги. Одни клиенты пополняли "пластик" через банкомат, но средства на него так и не поступили. С других просто ошибочно списали деньги. Третьи стали жертвой хакеров. Лайф разбирался, каким образом карта может опустеть и как вернуть свои деньги.

Второго февраля Илине потребовались деньги на лечение ребёнка. Она пошла в банкомат, который находится прямо в детской больнице. Однако получить нужную сумму женщине не удалось: вместо 5000 рублей банкомат выдал одной купюрой 2000. Илина тут же позвонила в Сбербанк, и оператор на другом конце провода пообещала экстренно решить проблему. Прошло восемь часов, но деньги на карту так и не вернулись. В отчаянии Илина написала жалобу на портал banki.ru. Ситуация действительно была экстренной, долго ждать она не могла. Кстати, охранник больницы постарался как мог утешить женщину. По его словам, с их банкоматом часто такое происходит. Он уже привык видеть шок людей, у которых пропадают с карты деньги, необходимые для лечения детей. Кстати, судьба исчезнувшей суммы до сих пор неизвестна. Банк всё ещё продолжает проверку.

Чуть раньше с похожей проблемой столкнулся Александр Петров из Новосибирска. Только у него, наоборот, деньги исчезли после того, как он пополнил карту. Эта история началась 25 декабря, когда Александр внёс через банкомат 4000 рублей. Через два дня он снял эту сумму. Каково же было удивление мужчины, когда 30 декабря Сбербанк ещё раз списал с него 4000 рублей. Тогда как сам он деньги больше с карты не снимал. Полтора месяца Александр пытался разобраться в ситуации, наконец не выдержал и написал публичную жалобу.

Сергей из Балашихи вообще потерял в банкомате крупную сумму. Третьего февраля в два приёма он положил на карту 194 000 рублей. Наличные банкомат принял, но зачислено было всего 130 000. Остаток в размере 64 000 рублей на карту так и не поступил. Только после публичной жалобы через три дня деньги на счёт всё-таки поступили, но за это время Сергей изрядно понервничал.

— Часто слышал, что в том или ином виде с карт постоянно воруют деньги, — пишет на портале banki.ru Дмитрий из Москвы. — 20 января это коснулось и меня. Без СМС-пароля с дебетовой карты списали 36 000 (VISA4095 14:17 Покупка 36043.03р NALOG_ROSSHTRAFI). Пока я размышлял, что это ещё за налог, пришла СМС с запросом ещё 160 000, но уже запрос пароля. Я позвонил, заблокировал карту. Оператор вежливо отправила меня в полицию. Но при чём здесь полиция? Все операции выше 1000 рублей подтверждаются ПИН-кодом, паролем или отпечатком. Подал заявление, сообщили, что его рассматривают в приоритетном порядке до 03.02. И вот сегодня пришло долгожданное: "Дмитрий Александрович, для рассмотрения Вашего заявления банку потребуется дополнительное время. Срок обработки обращения продлён до 09.02.2019". Нельзя так долго отрабатывать такие вещи. От ваших ответов и их скорости зависят дальнейшие действия пострадавших.

После публичной жалобы Дмитрию деньги на счёт вернулись практически сразу. Впрочем, не все истории заканчиваются так благополучно. Бывает, что деньги с карт клиентов похищают хакеры. В конце января широко обсуждалась проблема звонков злоумышленников под видом сотрудников Сбербанка. Причём у клиентов определялся номер банка, который указан как контактный телефон на его официальном сайте. Именно поэтому многие люди верили мошенникам и сообщали им свои кодовые слова и полные данные банковских карт.

Если деньги не поступили на карту по техническим причинам или ошибочно списались, то в большинстве случаев клиенты всё-таки могут их вернуть. Как правило, в таких ситуациях люди теряют время и портят себе нервы, но деньги в конечном итоге возвращаются. Если же человек сам раскрыл персональные данные злоумышленникам, то вернуть похищенные средства будет не так-то просто. И не всегда возможно. Именно поэтому юристы советуют внимательно относиться ко всем звонкам из банка.

— На самом деле отличить мошенников довольно просто, — объяснил руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. — Специалисты банка никогда не будут просить вас сообщить какие-либо пароли или другую информацию, с помощью которой можно получить доступ к средствам на счёте. Также стоит обращать внимание на номер телефона, с которого поступило сообщение или звонок. Он может быть похожим на официальный номер, но будет немного отличаться. В случае с сообщениями также стоит воздержаться от перехода по ссылкам. По крайней мере до того момента, пока не убедитесь, что это сообщение действительно от банка.

Но главное — не сообщать никакие конфиденциальные сведения. Например, мошенники иногда звонят и уточняют, есть ли средства на карте, потом говорят, что они могут быть потеряны, поэтому им нужны сведения для того, чтобы перевести их. Александр Иноядов напоминает, что ни один настоящий сотрудник Сбербанка такого сказать не может, так как доступ к движению средств — прерогатива клиента.

— Все приведённые случаи между собой не связаны, — сообщили Лайфу в пресс-службе Сбербанка. — Никаких сбоев в работе карт не было. По всем обращениям наших клиентов банк проводит оперативную проверку и работает с каждым клиентом индивидуально. Сокращение сроков рассмотрения любых обращений клиентов является одной из приоритетных задач банка. Обращения, схожие с указанными выше, действительно рассматриваются в приоритетном порядке. Сейчас более половины обращений клиентов рассматривается не более двух дней. В редких случаях рассмотрение подобных обращений может превышать пять дней, но это связано с рядом факторов. Среди них удалённое месторасположение устройства, регулярность выезда инкассаторов к конкретному устройству (зависит от нагрузки УС), причина сбоя самого устройства, необходимость выезда инженера на место.