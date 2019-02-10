Виртуальные расчёты. Плюсы и минусы электронных кошельков

С 6 февраля "Бургер Кинг" начал принимать оплату через систему WebMoney Transfer. Теперь в заведениях сети по всей России можно расплатиться электронным кошельком, отсканировав QR-код. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Webmoney. Лайф разбирался, в чём плюсы и минусы виртуальных систем расчётов.

"Бургер Кинг" первым среди сетевых ресторанов предоставил возможность оплаты через QR-код, рассказали Лайфу в Webmoney. Чтобы заказать еду, достаточно отсканировать его с экрана кассы через мобильное приложение WebMoney Keeper и подтвердить операцию. Трансакция происходит мгновенно.

— Надстройка WebMoney интегрирована в кассовый модуль, информация об оплате поступает в режиме реального времени, — пояснили официальные представители WebMoney.

Электронные кошельки становятся всё более популярным способом расчётов. По данным IpsosComcon, с их помощью расплачиваются уже 40% россиян. Виртуальными системами расчётов пользуются даже дети, отмечают в компании.

Электронный кошелёк ("Яндекс.Деньги", WebMoney, Paypal, QIWI) — это аналог банковского счёта. Его можно пополнять наличными или картой. Виртуальными деньгами можно расплачиваться за товары и услуги в Сети и оффлайн. Для создания электронного кошелька достаточно зарегистрироваться на сайте системы без предоставления каких-либо документов. Действие виртуальных платёжных систем бессрочно в отличие от банковских аналогов. За обслуживание в них не надо платить.

— Электронные кошельки позволяют максимально быстро и эффективно оплачивать услуги, — отметил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Удобство при расчётах с помощью электронных кошельков заключается как в скорости проведения операций, так и в простоте доступа к этому средству оплаты.

Основное преимущество электронных кошельков — возможность дистанционно оплатить сотовую связь, ЖКХ, авиабилеты, штрафы ГИБДД, приобрести компьютерную игру или товар в интернет-магазине без очередей в спокойной домашней обстановке, согласен гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. Виртуальный способ расчётов отлично подходит для мелких платежей, например, покупки билета в кинотеатр или скидки на купонном сайте, добавил он.

Электронные деньги являются аналогом наличных, только потерять их гораздо сложнее. И даже если ваш кошелёк взломали, система компенсирует потери, указал Юрий Кудряков. Для этого необходимо обратиться к представителям компании по контактам, указанным на её сайте.

Ещё один плюс электронных кошельков — бессрочность пользования ими. Аккаунт в системе можно завести и забыть о проблемах переоформления счёта. Пополнять виртуальные кошельки можно через терминалы, в отделениях банков, через интернет-банк.

С помощью виртуальных денег можно приобрести то, что не купишь за наличные. Домены, хостинг, некоторые электронные книги можно купить только с помощью виртуальных денег или с кредитки.

— Средства с электронного кошелька можно конвертировать и переводить на банковский счёт, — констатировал Юрий Кудряков. — Правда, в этом случае вам придётся заплатить комиссию, которая зависит от условий выбранной платёжной системы. Она составляет 0,8–3,4% от суммы трансакции.

Ещё один плюс — анонимность. Для открытия счёта вам не нужно предъявлять документы. Также в некоторых электронных кошельках (PayPal, Webmoney) можно открывать мультивалютные счета. Например, в PayPal доступно 26 валют, а в WebMoney — семь.

К электронным кошелькам WebMoney и QIWI можно привязать банковскую карту и осуществлять расчёты с "пластика" через виртуальную систему, заметил Юрий Кудряков. QIWI также позволяет переводить деньги на другие электронные кошельки.

— Особую популярность кошельки завоевали среди фрилансеров, инфобизнесменов, людей, работающих с криптовалютами и интернет-проектами, международными торговыми площадками, а также пользователей онлайн-казино, — рассказал директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. — Это даёт возможность быстро, очень просто и при желании анонимно завести кошелёк, пополнить его и расплатиться в любой удобной валюте.

Впрочем, у электронных кошельков есть и минусы. Причём немало. Пользователи, не ощущая виртуальные системы расчётов материально, начинают совершать ненужные траты, отметил Юрий Кудряков.

Не все интернет-магазины принимают электронные деньги. Порой клиентам приходится напрягаться, чтобы приобрести понравившуюся вещь. Для совершения покупки с помощью виртуального кошелька у вас обязательно должен быть Интернет или мобильное приложение (смартфон также должен быть подключён к Сети).

— Если вы забудете логин/пароль от кошелька, восстановить их будет проблематично: у виртуальных платёжных систем слабые службы техподдержки, которые отвечают не оперативно, — отметил Юрий Кудряков.

К тому же высока вероятность, что электронный кошелёк может быть взломан. Поэтому, чтобы обезопасить себя, необходимо подобрать к нему сложный буквенно-цифровой пароль, советует Юрий Кудряков.