Одним пальцем. Чем опасны платежи со смартфона

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Одним пальцем. Чем опасны платежи со смартфона

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Кадр видео Wylsacom
Россияне стали всё чаще расплачиваться со смартфонов. За год количество таких операций выросло в пять раз, говорится в совместном исследовании "Альфа-банка" и сотового ретейлера "Связной — Евросеть". Лайф разбирался, в чём преимущества и риски оплаты со смартфонов.

Расплатиться с помощью телефона можно благодаря технологии бесконтактной оплаты NFC (Near Field Communication). Смартфон прикладывается к POS-терминалу, сумма покупки списывается с привязанной к нему карты. В 2018 году число таких транзакций увеличилось до 133 млн. Это в пять раз больше, чем годом ранее. С помощью телефона был совершён каждый девятый платёж.

Оплата со смартфона позволяет не носить с собой карту или другие дополнительные гаджеты. Это удобно. Операция по оплате с телефона происходит мгновенно, за одну секунду. Впрочем, у расчётов со смартфона есть минусы. Причём немало.

— Телефон может разрядиться в самый неподходящий момент, — отметил финансовый аналитик компании "БКС премьер" Сергей Дейнека. — В этом случае транзакцию совершить не удастся. Кроме того, из-за холода или сильного нагрева телефона может не работать функция Touch-ID. Проще говоря, вы прикладываете палец к смартфону, а отпечаток не распознаётся. В этом случае можно совершить расчёт с помощью кода разблокировки телефона. Но любой сбой в работе аппарата может привести к тому, что операция не пройдёт.

<p>Фото © Apple Inc</p>

Также с оплатой со смартфона могут возникнуть сложности, если, например, кафе или магазин расположены в полуподвальном помещении, где плохо работает интернет, добавил представитель компании "БКС премьер".

Аппарат можно потерять или его могут украсть. В этом случае, по словам президента Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василия Заблоцкого, мошенники получают доступ ко всей информации на телефоне, в том числе финансовой, взломав смартфон. Конечно, большинство современных аппаратов защищены кодом и Touch-ID, но существуют разные программы, способные обойти эти меры безопасности, добавил гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков.

При утере карты её можно заблокировать, к тому же, если мошенник не знает ПИН-код, он не сможет воспользоваться "пластиком", — отметил Василий Заблоцкий.

При утере телефона необходимо блокировать его с помощью специальных программ с привязанных к нему устройств — например, планшетов, рассказал Юрий Кудряков.

— Если у вас, например, айфон, вы через учётную запись при покупке айпада можете связать устройства, — пояснил Юрий Кудряков. — Также там есть функция "Найти Iphone". Так что при обнаружении пропажи медлить нельзя. Нужно блокировать гаджет.

<p>Фото © Apple Inc</p>

Очень многие клиенты банков хранят данные банковских карт (например, их номера), а также логины и пароли для доступа в интернет- и мобильный банк в записках на смартфонах, добавил Юрий Кудряков. Часто на телефоны установлены мобильные банковские приложения. Злоумышленникам не составит труда сопоставить сведения и войти в личный кабинет, констатировал глава финансового маркета "Юником.24".

Любые гаджеты — в том числе телефоны — могут быть заражены вирусами, которые сделают доступными мошенникам все сведения, хранящиеся на телефоне, в том числе финансовую информацию, отметила замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

Чтобы обезопасить себя, нужно зашифровывать имеющуюся на телефоне финансовую информацию или не записывать её на смартфон. Лучше такие сведения держать в голове, советует Юрий Кудряков. Часто опасность при оплате смартфоном поджидает клиентов банков в общественном транспорте — автобусах или метро.

— Мошенники могут перехватывать сигнал с телефона с помощью специальных считывателей и производить списания до определённого небольшого лимита без авторизации, — пояснил Василий Заблоцкий. — Так что вопрос несанкционированных списаний со смартфона стоит достаточно остро.

<p>Фото © Shutterstock Inc</p>

Злоумышленники орудуют в толкучке, подносят считыватель к вашему телефону, и происходит списание. Чтобы схема сработала, мошеннику нужно поднести аппарат ближе чем на 5–10 см к телефону жертвы, указал Юрий Кудряков. Как правило, это происходит незаметно. Впрочем, чтобы план злоумышленника удался, нужно, чтобы смартфон был разблокирован (то есть с телефоном, который лежит в сумке или рюкзаке, такую операцию не провернёшь). Поэтому, чтобы обезопасить себя, не стоит "играть" с телефоном или "зависать" в нём в местах большого скопления людей, советует Юрий Кудряков. По его словам, мошенники за раз смогут списать не более 1 тыс. рублей. Именно такой лимит устанавливают банки на транзакции, которые совершаются без ПИН-кода. Впрочем, злоумышленники могут произвести несколько подобных списаний, и тогда сумма потерь будет значительной.

Если с вашего смартфона несанкционированно сняли деньги, необходимо обращаться в банк, советует Юрий Кудряков. По его словам, кредитная организация проведёт расследование и, возможно, вернёт вам деньги. Но только в том случае, если вы не нарушали правил безопасности, то есть не сообщали логины и пароли для входа в личный кабинет или другую финансовую информацию третьим лицам. Если же она хранилась на вашем смартфоне, банк может посчитать, что вы нарушили правила безопасности. И тогда средства вернуть не удастся.

Юрий Кудряков указал на ещё один минус оплаты с телефона. Когда пользуешься смартфоном, физически не ощущаешь денег, поэтому начинаешь тратить больше, чем в случае с наличными. В результате при оплате с телефона сэкономить не удаётся.

Автор:
ЕВ
Елизавета Володина
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