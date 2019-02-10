Двойная выгода. Сколько можно заработать на аренде мебели

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Двойная выгода. Сколько можно заработать на аренде мебели

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Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Dave Johnston

Компания IKEA планирует запустить в феврале сервис по сдаче мебели в аренду. Впрочем, этот бизнес уже давно доступен простым россиянам. Лайф рассказывает, сколько можно заработать на аренде мебели и что пользуется большим спросом.

Москвичка Ксения съехала от родителей в собственную квартиру в новостройке. Помимо ипотеки девушке пришлось брать кредит на ремонт собственного жилья. В первую очередь в её планы входили заливка пола, выравнивание стен и обустройство санузла. "На мебель пока денег нет, а поспать можно и на матрасе", — говорила Ксюша.

Спустя полгода матрас утратил свою перспективу и периодически начал сдуваться. К утру девушка просыпалась фактически на полу. Вскоре ей захотелось комфорта: отправилась в мебельный магазин в надежде обзавестись уютной кроватью. Но, увы, цены оказались кусачими — стоимость односпальной кровати с подъёмным механизмом порядка 20 000 рублей. Покупку пришлось отложить ещё на неопределённое время. Ксения нашла выход из ситуации и просто взяла нужную мебель в аренду — всего за 5000 рублей на пару месяцев. За это время как раз смогла накопить на нормальную кровать.

Проблема покупки мебели стоит не только перед такими, как Ксения, но и перед теми, кто собирается снимать жильё. Довольно много на рынке аренды сдаётся квартир без мебели. И здесь уже встаёт два вопроса: на что купить, а потом где хранить? Прокат сейчас входит в моду во всех сферах жизни. Впрочем, это не принципиально новая идея, а хорошо забытое старое. Мебель (и не только) арендовали ещё во времена СССР. Тогда от безысходности, сегодня ради удобства.

<p>Фото © Flickr/<a href="https://www.flickr.com/photos/terekhova/" target="_blank">Terekhova</a></p>

Популярность сервиса проката мебели постоянно растёт. Как рассказали Лайфу аналитики сервиса бесплатных объявлений Avito, в аренду сдают в основном кресла и стулья — как современные, так и советского периода. Они идут в среднем от 500 рублей до 1 тыс. Стулья арендуют, например, на время прихода гостей.

— На текущий момент на сайте выставлены в аренду кресла и стулья, различающиеся по стилю и состоянию. Дороже всего обойдётся аренда дивана и двух кресел в стиле рококо в Санкт-Петербурге. Стоимость аренды гарнитура, выполненного из массива красного дерева, составит 145 тыс. рублей и сдаётся он строго на мероприятия и фотосъёмки, — рассказали Лайфу аналитики Avito.

В аренду можно сдать и старый советский диван, и современные кровати. Самую обычную кровать можно арендовать за 1500 рублей, а прокат кровати из натурального дерева начинается от 3000 рублей в месяц. Москвич Игорь, например, предлагает в аренду подушки-пуфики для вечеринки за 1990 рублей, а Анна даёт в прокат сундуки по 1000 рублей каждый.

Аналитики сообщили, что антикварная мебель в Москве оказалась более доступной, чем в Северной столице. Антикварный дубовый столовый гарнитур, состоящий из стола и 5 кресел, выставлен на продажу за 119 тыс. рублей. Однако гарнитур можно взять и в аренду. Также продавец отметил в объявлении, что гарнитур принадлежал бывшему ректору РЭУ им. Г.В. Плеханова А.И. Фефилову.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/unfoldedorigami/" target="_blank">Kevin Hale</a></p>

Самыми доступными по цене в аренду оказались пластиковые столы и стулья в Чебоксарах. Каждый предмет пользователь готов сдать в аренду для мероприятий за 90 рублей. В целом по стране популярные кресла-мешки можно взять в аренду в среднем за 250 рублей в день, а вот специальное кресло для визажистов жителям Тюмени обойдётся в 850 рублей в месяц.

— В Барнауле для тематических мероприятий предлагают необычные кресла из дерева, внешне напоминающие трон. Аренда такой мебели обойдётся в 2500 рублей в сутки. В Екатеринбурге можно даже найти в аренду трон высотой 1,8 метра из популярного сериала. Его аренда обойдётся в 5000 рублей, — рассказали Лайфу в Avito.

И всё-таки чаще всего пользователи предлагают в аренду предметы интерьера советских лет или, как сами продавцы их называют, "винтажные". Карболитовую лампу времён СССР можно взять в прокат за 500 рублей, а журнальные или кофейные столики — от 1500 рублей.

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/16782093@N03/" target="_blank">Metro Centric</a></p>

— В Москве можно взять в аренду гарнитур СССР из дивана и двух кресел, полностью отреставрированный и перетянутый. Есть и другие варианты: два кресла и столик; отреставрированное кресло из ГДР, гарнитур из двух кресел, стола и пуфов, — отметили аналитики Avito.

Также можно взять в прокат декорации для свадебных торжеств и других крупных мероприятий. Взять в аренду одноцветную скатерть предлагают за 500 рублей, а украшенную ткань с пайетками — за 3000 рублей. Короб для денег на свадьбу арендовать можно за 500 рублей. Правда, придётся оставить ещё и залог 1000 рублей. Цена за прокат свадебных арок начинается от 7000 рублей. Стоимость может превышать и 20 000 рублей.

Эксперты советуют пользоваться сервисом проката в целях экономии денег. Однако стоит помнить, что возвращать вещи необходимо в том же состоянии, в котором они были изначально. В противном случае за порчу имущества заёмщику придётся доплачивать арендодателю. Цена зависит лишь от масштабов нанесённого ущерба и от ценности самого товара.

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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