Назад в будущее. Что ждёт курс биткоина

В начале февраля зарубежные аналитики обратили внимание, что график биткоина за последний год в точности повторяет график четырёхлетней давности. Совпадение впечатляющее. В результате сразу же появились прогнозы, что биткоин скоро ждёт новый взлёт. Впрочем, большинство финансистов отнеслись к теории совпадений скептически. От каких факторов сейчас зависит цена криптовалют и каким будет курс биткоина к концу зимы?

Криптовалюты всегда сильно колебались в цене. Этот рынок вообще можно назвать одним из самых стрессовых. Тем не менее направление движения курса цифровых валют в целом было понятно. В 2017 году биткоин стремительно рос и к декабрю достиг рекордной отметки в 20 000 долларов. В 2018-м крипта уверенно дешевела и в итоге упала ниже 4000 долларов. Сейчас биткоин колеблется вокруг 3400, но уже чувствуется, что вот-вот может пробить отметку в 3000. На крипторынке царит уныние... и вдруг как гром среди ясного неба снова зазвучали смелые прогнозы о новом взлёте биткоина.

Как оказалось, график движения биткоина в прошлом году практически полностью повторил график 2014-го. Более того, за первые месяцы этого года ситуация повторилась. С той лишь разницей, что четыре года назад биткоин стоил порядка 200–300 долларов, а сейчас — 3000–4000. Совпадение графиков заметил один из ведущих экспертов блокчейн-отрасли — выпускник Принстонского университета Мурад Махмудов. Он сравнил сегодняшний упадок крипторынка с ситуацией на рубеже 2014–2015 годов. Идею подхватили в криптосообществах. Энтузиасты подсчитали, что, если графики и в дальнейшем будут повторяться, уже к концу этого года цена биткоина будет приближаться к 400 000 долларов.

— Адепты биткоина любят напоминать рыночную истину о том, что история повторяется, указывая на прошлые взлёты и падения криптовалюты, — рассказывает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. — Они делают вывод, что впереди нас ждут новые исторические максимумы. Действительно, история биткоина знавала такие взлёты и падения.

К середине 2011 года цена монеты достигла 30 долларов, после чего в ноябре того же года опустилась до двух (снизилась в 15 раз). Вернулся биткоин к 30 долларам лишь в феврале 2013 года, после чего без остановок достиг к апрелю 260 и сразу рухнул до 50 (в пять раз). То есть подобные нынешнему и даже большие падения случались в судьбе криптомонеты и ранее.

Впрочем, Вадим Иосуб предупреждает, что на этот раз всё будет иначе и новых максимумов мы можем не дождаться. Аналитик отмечает, что природа биткоина не изменилась — это финансовый пузырь. Он растёт тогда, когда на рынок приходят новые покупатели с новыми деньгами, а когда поток покупателей и денег иссякает, рушится. И так до прихода новой толпы новых покупателей. Только вот новых может и не быть.

Как менялся состав участников рынка, кто нёс на него свои деньги? Сначала это был узкий круг компьютерных "гиков", который довёл цену биткоина до 30 долларов. Затем пришли майнеры. После этого монета выросла до 1000 долларов. Затем на рынок зашли и простые покупатели, которые искали мгновенной прибыли. По мнению Вадима Иосуба, рынок уже привлёк всех покупателей, каких только было можно. Новой толпы желающих инвестировать в биткоин, по его оценкам, сейчас нет.

— Стагнация курса биткоина вызвана уходом с рынка существенного количества спекулянтов, — рассказывает вице-президент по развитию и регулированию рынка Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров. — А они в основном и занимались ценообразованием, стремились вовлечь в торговлю мелких участников и тем самым заработать на разгоне рынка до максимальной высоты. После того как это было сделано и "сливки" были сняты, наступил этап стагнации. Это обычная ситуация для любого спекулятивного рынка. Самую серьёзную опасность для биткоина представляет снижение рентабельности майнинга. По нашим оценкам, критичным уровнем для майнеров может стать падение курса ниже 2800 долларов. Тогда рынок может обвалиться очень сильно.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко тоже считает, что не стоит придавать значение прошлому биткоина: в данный момент объективных причин для увеличения стоимости биткоина попросту нет. Такого же мнения придерживается и эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. По его оценкам, криптовалютный бум достиг своего пика в 2017 году. Затем майнинг потерял свою рентабельность, что привело к стремительному снижению курса биткоина. И в этом году ничего не изменится. По оценкам Гайдара Гасанова, уже в ближайшей перспективе биткоин подешевеет до 2000 долларов.

— Сейчас с биткоином происходит то же самое, что бывает с акциями переоценённых компаний, — поясняет глава Экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме РФ Артём Кольцов. — В определённый момент они закономерно падают. Здесь нет ничего удивительного. Я бы не стал сравнивать динамику курса биткоина с графиком 2014 года. Делать прогнозы на основе графика прошлых лет как минимум непрофессионально. Рынок никогда не повторяется, в этом весь смысл.

Аналитик компании "Финист" Александр Агеев, наоборот, считает, что само по себе затишье на крипторынке является одним из сигналов к его росту. По его оценкам, к концу зимы можно ожидать закрепление цены биткоина чуть выше 4000 долларов. Это будет являться одним из сигналов к появлению восходящего тренда. Только вот с графиком 2014 года Александр Агеев свой прогноз тоже не связывает. Он отмечает, что рынок зависит от решений крупных участников, а они руководствуются интересами развития индустрии криптовалют. И вот со стороны крупных игроков интерес и будет расти. Как отмечает ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова, только массовый вброс денег может спровоцировать рост курса биткоина. По её оценкам, до конца февраля он будет колебаться в районе 3200–3500 долларов.

— На динамику цены биткоина влияют реальные события и подводные течения, о которых знает меньшинство, — отмечает президент Singapore Castle Family Office Эльдияр Муратов. — В 2019 году ожидаются события, которые могут спровоцировать новый рост биткоина. В частности, финансовые монстры Morgan Stanley и Citigroup собираются запустить фьючерсы и деривативы на биткоин. Сможет ли это реабилитировать монету в глазах инвесторов? В случае реализации хотя бы нескольких ожидаемых событий биткоин уже в этом году может вырасти до 6400.