Селфи с моржом. Сколько стоят самые дорогие тематические туры

Сегодня туристы всё чаще отправляются в путешествие не столько за солнцем, чистыми пляжами и достопримечательностями, сколько за яркими впечатлениями. Тут на помощь приходят тематические туры, которые пользуются популярностью уже несколько лет. Лайф расскажет, куда и за сколько можно отправиться на поиски приключений.

— Пересечь Северный Ледовитый океан на атомном ледоколе, покататься на "лодках-зодиаках", рассматривая белых медведей и моржей, — это план одного из авторских туров на Северный полюс. Впрочем, после завораживающего описания следует ошеломляющая цена — почти 2 млн рублей на человека.

Тематические туры стали одним из самых модных трендов в туризме за последние годы. Такая поездка может представлять собой гастрономический тур, сафари на джипах, йогу-трип, поход в горы, яхтинг, велопоход, паломничество, дайвинг или фототур. Однако стоит учесть, что стоят они дороже обычных и порой намного. Аналитики сервиса путешествий "Туту.ру" проанализировали самые экзотичные и дорогие тематические туры и выяснили, куда предпочитают ездить любители ярких ощущений. Как оказалось, цены у тематических туров впечатляющие.

— Как правило, в стоимость такого тура не входят перелёт, страховка и питание. Так что ждать услуги "всё включено" не стоит. Как правило, чем необычнее маршрут, тем выше цена тура, — отметили в сервисе путешествий "Туту.ру".

Так, на платформе сервиса предлагают туры в Иран. В программе может быть, например, путешествие в XIV век. Туристам предлагается посетить древние города Персии, зороастрийские святыни, колоритные деревни, пещеры и пёстрые базары, а также пляжи Персидского залива. Стоимость на человека — более 100 тыс. рублей.

Туры для любителей дикой природы стоят порядка 135 тысяч. Можно отправиться, например, на Шантарские острова. Это место обычно посещают любители понаблюдать за белухами, косатками и гренландскими китами. Релакс в Тибете стоит подороже — от 175 тысяч.

Чтобы отправиться в тематическое путешествие по Африке, нужно готовить 200 тысяч. Популярны туры в ЮАР, которые подразумевают посещение национальных парков, виноделен, сафари, погружение с акулами в клетке и купание с морскими котиками. Также путешественников ждут изысканный завтрак устрицами и шампанское на закате.

Для тех, кто хочет познать Эфиопию, предлагается не только полюбоваться живописными африканскими пейзажами и национальными парками, но и побывать в гостях у племенных жителей. В поездке можно познакомиться с представителями племён арборе, хамер, каро, бенна, консо, а также мурси — те самые жители с тарелочкой в нижней губе.

Туры в Исландию рассчитаны в основном на фанатов "Игры престолов". За 13 дней участникам поездки показывают места, где снимался популярный сериал, а также предлагают посетить чёрные вулканические пляжи, лавовую пещеру, отправиться на лодочную прогулку по лагуне айсберга, увидеть китов и искупаться в термальных комплексах. За такое удовольствие придётся выложить 208 120 рублей.

— Покорять ледник придётся с помощью альпинистского снаряжения — кошек и ледорубов, — предупреждают в сервисе путешествий.

Впрочем, самые дорогие путешествия — это к обоим полюсам земли. Это неудивительно, ведь туда очень не просто добраться. Авторские туры в Антарктиду стоят в среднем от 600–700 тысяч рублей, а чтобы добраться до Северного полюса, потребуется больше миллиона.

Дешевле всего оказалось поехать в Италию. Шесть дней стоят всего порядка 60 тыс. рублей с человека. Автор обещает путешественникам поближе познакомиться с итальянской кухней и даже попробовать самостоятельно приготовить национальное блюдо под руководством итальянского шеф-повара. Кроме того, в программе обычно бывает дегустация вин на винодельне в пригороде Болоньи и путешествие в замок La rocchetta mattei di riola. Изюминка программы — съёмки в настоящем кино. В конце поездки у туристов на руках будет короткометражный фильм об итальянских приключениях.