Кредит без бумаг: чем опасен цифровой профиль гражданина

Кредит в банке можно будет получить без заполнения анкет. Не потребуется вообще никаких бумажных документов. Соответствующий пилотный сервис начнёт работу в рамках проекта создания цифрового профиля гражданина. Об этом стало известно по итогам заседания рабочей группы при АНО "Цифровая экономика", которое состоялось на площадке Минэкономразвития. Лайф разбирался, почему рано радоваться и какие риски таит в себе эта новация.

Бумажная волокита в банках раздражает многих клиентов. Скоро с этим будет покончено. У клиента появится свой цифровой профиль. Он создаётся в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". Эта платформа позволит жителям страны в онлайн-режиме с помощью компьютера или смартфона управлять персональными данными и при необходимости предоставлять их коммерческим или госучреждениям.

При подаче заявки на кредит достаточно будет зайти в специальное приложение и разрешить банку доступ к набору своих персональных сведений, хранящихся в государственных информсистемах. Заполнять анкету на ссуду и предоставлять финансовой организации бумажные документы не потребуется. Создание мобильного приложения намечено на 2019 год.

— Новация упростит процесс получения кредитов, — объясняет президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Можно будет получить кредит в один клик, отправив заявку в банк с компьютера или смартфона через приложение.

Клиентам не надо будет собирать различные документы и предоставлять их в кредитную организацию, отметила начальник департамента потребительского кредитования банка ТКБ Наталья Белякова. У банков, в свою очередь, снизятся затраты на обработку бумаг и введение их в свои автоматизированные системы, добавила она.

— Снижение издержек при прочих равных ведёт к уменьшению стоимости кредитов и увеличению скорости рассмотрения заявок на ссуды, — считает Наталья Белякова. — Особенно это актуально для "быстрых" продуктов, таких как потребительские займы и кредитные карты.

По оценкам юриста компании "Глазунов и Семенов" Ивана Лосева, займы в рамках новации могут подешеветь на 1–2 процентных пункта.

Директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов предполагает, что новация снизит и число отказов в выдаче ссуды по причине неверно оформленных документов. А если будет расширен круг данных, которые банки смогут получить из системы, увеличится точность скоринговых моделей у кредитных организаций, что повлечёт снижение риска невозвратов ссуд, считает представитель "БКС Премьер".

Впрочем, новация несёт серьёзные риски. По словам гендиректора "Юником.24" Юрия Кудрякова, возникает вопрос безопасности передачи данных от гражданина банку.

— Когда вы приходите в банк и пишете заявление на выдачу ссуды собственноручно, есть ваша подпись, — пояснил он. — Она подтверждает, что вы изъявили желание взять кредит. В рамках новации возникают риски несанкционированного взлома системы, использования персональных данных мошенниками. Они смогут оформить займ на клиентов банков. Нужно обезопасить их от подобных ситуаций. Аналогичная проблема — выдача кредитов по поддельным паспортам. Человек не брал кредит, а оказывается должен банку.

По словам Юрия Кудрякова, эта схема оформления займов без согласия клиентов особенно распространена в сегменте микрофинансовых организаций, выдающих ссуды онлайн.

Чем больше данных объединяется в одной системе, чем больше они начинают циркулировать между госорганами и бизнесом, тем больше возрастают риски неправомерного доступа и использования этих сведений, отметил Антон Граборов.

С ним согласен гендиректор юридической компании "Основа" Александр Митус. По его словам, в связи с нововведением возрастает риск оформления на клиентов банков займов без их согласия. Это возможно, если гражданин потеряет доступ к своему аккаунту, добавил он. Справедливости в такой ситуации человек может добиться только в суде, считает Александр Митус. Там необходимо доказывать, что фактически ссуда ему не выдавалась, и он не пользовался заёмными средствами, уточнил он.

— Любой "хакер" средней руки сможет достаточно быстро взломать компьютер со слабой защитой или смартфон без защиты двухфакторной аутентификацией, хотя даже и она не способна дать 100-процентную защиту от взлома, — добавил зампред Локо-банка Андрей Люшин. — Взломав аппарат, злоумышленник может получить доступ к цифровому профилю клиента банка и оформить на него кредит. Также, возможно, мошенники будут пытаться подделывать профили.

По словам Антона Граборова, при выдаче кредитов без заполнения анкет и бумажных документов должна применяться многоуровневая система защиты.

— Система цифровых профилей в силу своего всеобъемлющего характера должна быть максимально защищена, — отметил Антон Граборов. — Данные из неё должны быть доступны только для специально уполномоченных организаций (например, банков), только по индивидуальному запросу на одного клиента и только с согласия самого гражданина.