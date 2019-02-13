Фальшивый фонд и сайты-клоны. Как не остаться без пенсии

В феврале активизировались мошенники, которые вымогают деньги под видом пенсионных фондов. Дошло до того, что в Интернете начали один за другим появляться сайты-двойники ПФР России. При этом аферы вокруг фондов всё лучше маскируются под законные операции. В результате тысячи россиян не только потеряли свои деньги, но и рискуют остаться без пенсии. Лайф выяснил, по каким схемам работают мошенники и как не стать их жертвой.

— На вашем индивидуальном счёте СНИЛС обнаружены страховые начисления в размере 550 тысяч рублей — такое сообщение недавно получила Ирина из Владимира. — Вы можете получить эти деньги. Подробности по выплате можно узнать на сайте.

Далее следовала ссылка на сайт якобы Пенсионного фонда. Ирине — 42 года, до пенсии далеко, но захотелось узнать, что же всё-таки за выплата ей положена. Женщина перешла по ссылке на сайт. Там предлагалось заполнить форму заявления на выплату, а для этого внести свои персональные данные и данные карты. Женщина уже начала заполнять онлайн-анкету, но тут подошёл муж. Он удивился досрочным выплатам из Пенсионного фонда. Тут-то и выяснилось, что адрес настоящего ПФР совсем другой и никаких выплат его жене не положено. Ещё чуть-чуть — и Ирина стала бы жертвой одной из популярных схем работы мошенников. Они узнают данные клиента и карты и просто списывают с неё все деньги. Ирина натолкнулась на один из многочисленных сайтов-клонов ПФР.

— Пенсионный фонд России предупреждает о распространении в Интернете так называемых неофициальных сайтов Пенсионного фонда России — такое предупреждение на этой неделе появилось на официальном сайте ПФР. — Там транслируется недостоверная информация о пенсионных и социальных выплатах и оказываются сомнительные услуги. Узнать такие сайты несложно. В большинстве случаев они сделаны по одному шаблону и используют многочисленные заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов, видеоматериалов и символики фонда. Так, сайты-подделки "мимикрируют" под официальные источники информации, пытаясь выглядеть правдоподобно. При этом используются гиперссылки, ведущие на страницы сайта Пенсионного фонда России, и реальные номера телефонов ПФР.

Как правило, на сайтах-подделках много рекламных баннеров и очень тяжёлая навигация. Это делается специально, чтобы гость воспользовался услугой пенсионного юриста, который тут же предлагает свою помощь в онлайн-чате. Переписка длится недолго, для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить свой номер телефона. Ничего не подозревающий клиент оставляет номер, ему звонят и предлагают обратиться в "правовой центр поддержки", где помогут с оформлением причитающихся выплат. Человек получает консультацию, а следом за ней — выставленный счёт. Оказывается, услуга не была бесплатной, а обещанных выплат клиенту не положено.

— Если говорить о сайтах-подделках, здесь нужно смотреть, установлено ли безопасное соединение HTTPS (его также можно узнать по наличию зелёного замка в строке), — поясняет старший специалист по уголовной практике юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. — Наберите в поисковой строке "официальный сайт…" и сверьте адрес с первым адресом выдачи. Также стоит обратить внимание, что при переходе на разделы сайта адрес страниц должен меняться — в сайтах-подделках этого происходить не будет.

Есть и другие схемы. Бывает, мошенники ходят по квартирам под видом сотрудников пенсионных фондов, в том числе негосударственных (НПФ). Например, они могут предлагать выбрать "выгодный фонд", куда перевести накопительную часть пенсии. Пугают, что если этого не сделать, то все накопления обнулятся. Для этого достаточно оформить несколько документов. Как правило, в любых схемах главная цель мошенников — получить персональные данные клиентов.

— Обычно мошенники представлялись сотрудниками ПФР и просили поставить подпись на документах, которые и давали согласие на перевод средств, — рассказывает Александр Иноядов. — Иногда для этого использовались даже собрания собственников жилья. Сейчас таких случаев стало меньше, но они всё ещё встречаются. Самый простой способ обезопасить себя от таких мошенников — не подписывать никакие документы вне стен ПФР.

Махинаций под видом негосударственных пенсионных фондов вообще гораздо больше, чем с ПФР. Причём далеко не всегда в них фигурируют фиктивные НПФ. Речь может идти о вполне легальном переводе накопительной части пенсии во вполне легальный фонд. Просто перевод этот они делают не осознанно, а под давлением агентов, которые приходят и уверяют, что "принят новый закон" и "вам нужно спасать накопления, срочно определяясь с фондом". Тут речь идёт уже о недобросовестных агентах самих фондов.

— Люди уже потом обнаруживают, что переводить часть их пенсий в негосударственный пенсионный фонд на самом деле никто не заставлял и не обязывал, они просто сами утратили бдительность и доверились мошенникам, — поясняет заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова. — Потом приходится доказывать через суд, что ты был обманут или намеренно введён в заблуждение. Но это не так просто, если, например, фонд не был фиктивным и деньги не пропали. То есть в судах нередко такая ситуация считается недополученной выгодой, а не обманом или мошенничеством, уголовного преступления вроде бы здесь и нет.

Есть и весьма оригинальные способы обмана. Наталья Мильчакова приводит такой пример: фиктивные кадровые агентства обещают устроить потерявшего работу соискателя на новую. Причём якобы более престижную работу, но с условием, что соискатель напишет заявление о переводе части накопительной пенсии в НПФ. В результате люди, конечно, не получают никакой работы и теряют деньги, так как в таких случаях чаще всего речь идёт о переводе денег в фиктивный НПФ.

— Ещё один распространённый случай мошенничества с переводом пенсии в НПФ, когда вам выдают кредит, к примеру, при покупке стиральной машины, и предлагают перевести пенсию в "самый лучший НПФ", — рассказывает адвокат, управляющий партнёр юридического бюро U&Partners Андрей Андреев. — Вы отказываетесь, а они настаивают? Решение простое — купите товар в кредит в другом магазине.

Очень много схем по обману не только будущих, но и действующих пенсионеров. Пожилые люди, как правило, меньше разбираются в технологиях и более доверчивы. Как отмечает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков, часто людей обзванивают под видом госорганов по базам данных. И многие пожилые люди попадаются на эту уловку. Просто выдают конфиденциальную информацию о себе.

Как поясняет Антон Цветков, мошенники звонят пенсионерам, представляются сотрудниками Пенсионного фонда, сообщают, что собирают данные для замены полиса СНИЛС, перевода накопительной пенсии, для выплаты вновь назначенной доплаты. Их основная задача –– получить номера банковских карт, паспорта, номера СНИЛС и так далее.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит лишний раз показывать посторонним людям номер СНИЛС. Также не лишним будет проверить, имеет ли НПФ лицензию, и заранее ознакомиться с сайтом этого фонда и отзывами о нём. Главное, не покупаться на обещания сверхвысоких доходов.