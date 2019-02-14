Пиво или водка. Насколько дороже будет алкоголь в 2019 году

В 2018 году продажи алкогольной продукции в России выросли на 4,6%. Это говорит о росте спроса, который сказывается и на ценах. А в этом году есть немало поводов для повышения цен на спиртное. Лайф разбирался, сколько будут платить россияне за алкоголь в 2019 году и какие напитки подорожают больше всего.

Согласно данным исследовательской компании Nielsen, в 2018 году в России продажи алкоголя увеличились на 4,6%. Так, например, рост продаж пива составил почти 8%, шампанского, ликёров, рома, вермутов и крепкого алкоголя — на 9,8%. В то же время продажи водки снизились на 2,7%.

Рост продаж связан с увеличением промоакций, а также с равномерным спросом на алкоголь вне зависимости от сезона, отмечает CEO сервиса — помощника по выбору товаров Rate&Goods Роман Майстер. По его словам, на рост статистических показателей могло повлиять и включение в систему ЕГАИС несетевых магазинов, расположенных в небольших населённых пунктах и "у дома".

Эксперты рассказали Лайфу, что в 2019 году ожидают повышения цен на весь ряд спиртных напитков. Поспособствовать этому может увеличение НДС с 18% до 20%, а также инфляция и затраты на транспортировку, которые во многом связаны с подорожанием бензина.

— Рост продаж алкоголя свидетельствует о повышении спроса, а это значит, что есть предпосылки для роста цен, — рассказал директор аналитического департамента консалтинговой компании ГХК "Golden Hills — КапиталЪ АМ" Михаил Крылов. — Повышение НДС и цен на бензин увеличит стоимость алкоголя в среднем на 10%. Это коснётся, в частности, водки и виски. Импортный алкоголь, к примеру мартини, может подорожать и больше — примерно на 15%.

По мнению генерального директора и автора винных карт холдинга "Простые вещи" Елены Догузовой, весь алкогольный ряд подорожает в 2019 году приблизительно на пять-семь процентов. Эксперт отметила, что повышение цен затронет не только импортный алкоголь, но и продукцию российских виноделов.

— Возможно, им удастся остановиться на уровне пяти процентов. Это связано с тем, что многие процессы завязаны на импорте — например, приобретение пробок, бутылок, бочек и т. д. В целом понижение курса национальной валюты всегда влечёт за собой рост отпускной цены финального продукта, — объяснила эксперт.

Ожидает повышения цен и Вадим Дробиз, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). По его мнению, подорожают все виды спиртного — минимум на пять процентов, а заметнее всего станет повышение цен на дешёвый алкоголь. Кроме того, отметил эксперт, многие импортёры уже сейчас значительно повысили цены — кто-то на 15%, кто-то на 20%.

У директора по маркетингу маркетплейса MoscoWine Данатара Атаджанова сложилось несколько иное мнение. Рынок скорее стагнирует, чем растёт. Кроме того, эксперт отметил, что по-прежнему остаётся трендом небольшой рост потребления лёгких алкогольных напитков. Это связано и с изменением культуры потребления, и с демографическим фактором.

— Алкоголь уже подорожал в конце 2018-го — начале 2019 года. Крупные алкогольные компании в состоянии нивелировать рост стоимости в массмаркет-сегменте за счёт маркетинга. Я думаю, на какое-то время цены стабилизируются, если не произойдёт ничего экстраординарного, — пояснил Лайфу Данатар Атаджанов.