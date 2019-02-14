Санкции на подходе. Что ждёт курс рубля

Во вторник вечером рубль обрушился буквально за десять минут. Это произошло после того, как стало известно, что на следующей неделе США и Евросоюз вернутся к обсуждению антироссийских санкций. Именно этот фактор сейчас является определяющим для курса рубля. Потом российская валюта снова укрепилась, но эксперты предупреждают: рынок может штормить. Лайф разбирался, как угроза новых санкций отразится на рубле.

Ещё летом прошлого года в США составили список "адских санкций" против России. Такое громкое название ограничительным мерам дали в Госдепе. Санкции должны были стать необычайно жёсткими. В частности, предлагалось запретить иностранным инвесторам покупать российский госдолг, а российским госбанкам — вести расчёты в долларах. Все эти меры должны были ударить в первую очередь по курсу рубля.

И действительно, как только стало известно про "адские санкции", рубль рухнул. Впрочем, введение санкций постоянно откладывалось. У американских политиков появились внутренние проблемы. Сначала подготовка к промежуточным выборам в конгресс. Затем дело дошло до шатдауна. В США не приняли бюджет, финансирование госорганов остановилось, правительство ушло на вынужденные каникулы. Закончились они только в конце января. И вот на этой неделе газета Financial Times неожиданно сообщила, что уже 18 февраля США и ЕС вернутся к обсуждению санкций. Как только прозвучала эта новость, курс рубля к доллару за 10 минут обрушился на 46 копеек. Потом, правда, восстановил позиции, но аналитики не исключают: в феврале курс может штормить.

— До 18 февраля, скорее всего, рубль будет оставаться стабильным, — считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Позитивных факторов, поддерживающих национальную валюту, сейчас становится больше. Среди них — снижение напряжения вокруг торгового конфликта между США и Китаем, что вызывает спрос на активы и валюты развивающихся стран. Ещё один фактор — медленный, но рост цен на нефть. Против рубля играют лишь потенциальные санкции со стороны США. При этом неизвестно, какими именно будут эти санкции. Если ещё до обсуждения станет понятно, что они будут носить больше формальный характер — например, какие-либо ограничения коснутся только отдельных физических лиц, а не экономики России, — то рубль может укрепиться. Иначе не исключено падение национальной валюты. В целом ситуация сейчас будет зависеть не от факта начала переговоров по санкциям, а от их жёсткости.

Рубль может резко упасть и поставить новый антирекорд только в том случае, если санкции будут по-настоящему жёсткими. Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента "Международного финансового центра" Роман Блинов. Это произойдёт в том случае, если, допустим, Россию отключат от SWIFT (система переводов между банками) и всему мировому капиталу запретят инвестировать в долговые обязательства РФ.

— Если всё ограничится принятием мер против отдельных лиц и организаций, связанных с инцидентами в Керченском проливе и Солсбери, то их влияние на валюту будет довольно ограниченным, — считает заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. — Если же речь пойдёт о секторальных санкциях, жёстких мерах в отношении крупных компаний, то девальвация будет более значительной и мы можем увидеть доллар и по 68 рублей. В принципе, рост рынка в январе был обеспечен отсутствием санкционной повестки. Рынки любят тишину, и чем спокойнее отношения между Москвой и Западом, тем лучше. В истории с санкциями надо обращать внимание на то, что постоянно вводятся всё новые и новые ограничения в отношении России. Раскручивание этой спирали негативно для рынка, который тем не менее в последнее время показывает определённый запас прочности.

Роман Блинов считает, что сценарий жёстких санкций маловероятен. Да и курс рубля резко обрушить уже непросто. Дело в том, что само понятие укрепления рубля относительно. По сравнению с концом декабря, когда курс приблизился к отметке 70, он действительно стабилизировался. Но если вспомнить, что ещё в 2014 году доллар стоил чуть более 35 рублей, то сегодняшнее укрепление вовсе не выглядит таким впечатляющим. Как отмечает Роман Блинов, российская валюта уже достаточно ослабла за последние несколько лет, чтобы ставить новые антирекорды. Он не ждёт глобального падения курса в ближайшее время. Впрочем, с той оговоркой, что не будет действительно жёстких санкций. Это отражает настроение большинства российских экономистов, которые полагают, что полного прекращения торговых отношений между Россией и США всё-таки не будет.

— К концу февраля рубль будет немного слабеть, но вовсе не из-за санкций, ведь угроза санкций уже заложена в нынешние цены, — считает руководитель аналитического отдела "Гранд капитал" Сергей Козловский. — Причиной ослабления курса станут действия Банка России на открытом рынке. Регулятор, как и заявлял ранее, возвращается к покупкам валюты в интересах Минфина, а подобные действия никогда не идут на пользу национальной валюте. На этом фоне к концу месяца доллар может вырасти до 66,5 рубля.

Аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко считает, что у рубля, наоборот, есть все шансы укрепиться до 65,5. Он обращает внимание, что рынок достаточно быстро отошёл от шока после новости о санкциях. Это значит, что факторов для укрепления курса сейчас больше, чем для снижения. В частности, платёжный баланс страны сейчас находится на рекордно профицитном уровне. Это позволяет нивелировать отток капитала.

— Рубль практически перестал реагировать на санкционную риторику со стороны США, — отметил ведущий аналитик компании "Финист" Альберт Кятов. — Его динамика сейчас в большей степени определяется общими настроениями на глобальных рынках. До вторника мы наблюдали устойчивый спрос на рисковые активы, а сейчас он затухает. Это отразилось и на отечественном долговом рынке небольшой распродажей. Именно поэтому рубль начал немного падать. При худшем развитии событий рубль к концу февраля упадёт до 70. Однако, если в ходе обсуждения санкций тема российского госдолга не будет затронута вообще, то с большей долей вероятности рубль до конца месяца останется в диапазоне 65–67.