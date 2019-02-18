Страховка онлайн. Какие опасности скрывает электронное ОСАГО

За январь 2019 года в России было продано почти 1,3 млн электронных полисов ОСАГО. Это 56% всех продаж автостраховок. Такие данные обнародовали в Российском союзе автостраховщиков. Лайф разбирался, какие опасности для автомобилистов таит e-ОСАГО.

За год продажи электронных полисов ОСАГО выросли на 44%. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), больше всего полисов было продано в Москве, Московской и Свердловской областях. С 2017 года продажи е-ОСАГО стали обязательными для всех страховых компаний.

ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев машин. Такой договор гарантирует возмещение убытков пострадавшей стороне в пределах установленного лимита. По действующему законодательству (закон об ОСАГО) управлять авто без этого полиса запрещено.

E-ОСАГО — это документ, идентичный по своей правовой форме бумажному экземпляру полиса. Он оформляется дистанционно на сайте страховой компании. Для покупки е-ОСАГО используется тот же пакет документов, что и для бумажного: модель и производитель автомобиля, водительский стаж автовладельца, его возраст и регион проживания, а также коэффициент бонус-малус.

— Для оформления e-ОСАГО вам не нужно приезжать в офис автостраховщика, что значительно экономит время, — отметил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Для водителя пропадает необходимость иметь при себе документы в бумажной форме, которые можно забыть или потерять. Есть страховка или нет, проверяется онлайн.

Впрочем, у электронных полисов ОСАГО есть минусы. Причём немало. E-ОСАГО не могут оформить водители, у которых небольшой водительский стаж, — у РСА должны быть сведения о ранее заключённых договорах, констатировал гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков.

Если при оформлении электронного полиса ОСАГО была допущена хотя бы одна ошибка, его могут признать недействительным: предоставление неверной информации незаконно. В этом случае при аварии также возможны задержки компенсации или вовсе отказ страховщика производить выплату.

Часто страховщики при оформлении электронных полисов ОСАГО пытаются навязать клиенту дополнительную страховку — например, жизни. Неверно поставленная галочка — и вы можете стать обладателем дополнительного полиса, за который придётся платить.

— Клиенты должны проявлять осмотрительность, — отметила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Светлана Дахненко. — Нужно внимательно и безошибочно заполнять поля при оформлении электронной формы, не проставлять галочки около дополнительных услуг, которые вы не хотели бы получить.

Кроме того, при ДТП e-ОСАГО проверяется дольше, чем его бумажный аналог: вся необходимая информация запрашивается из базы РСА в режиме онлайн, обратил внимание Юрий Кудряков. Любые проблемы с интернетом в рамках этого процесса существенно затянут процедуру, добавил он.

Хакеры могут попытаться украсть ваш e-ОСАГО, организовав атаку на базу данных электронных полисов, предупредил Юрий Кудряков.

Кроме того, мошенники создают фишинговые сайты, где продают фальшивые e-ОСАГО, добавил эксперт. Поскольку эти документы являются недействительными, при аварии вы ничего не получите. Таким образом, возникнут убытки: заплатили за полис, остались без компенсации при ДТП. Часто лжеполисы предлагаются с большим дисконтом — например, со скидкой в 30%, рассказал Юрий Кудряков.

— Названия таких ресурсов практически полностью копируют бренды известных страховщиков. Отличия, как правило, бывают в одной или нескольких буквах. Чтобы распознать злоумышленников, внимательно вводите в поисковике название страховщика, — рекомендует инвестиционный стратег компании "БКС премьер" Александр Бахтин.

Также следите, чтобы информация на сайте передавалась по защищённому соединению — https. Протоколы в виде http должны вызывать опасения. Помните, что у официальных страховщиков не бывает скидок на полисы, предупредил Юрий Кудряков.

Перед тем как купить e-ОСАГО, нужно убедиться, что страховая компания входит в реестр РСА и Центробанка. Иначе можно приобрести кота в мешке.