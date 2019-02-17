Пожиратель кузова. Как защитить машину от реагентов

Зимой никак не обойтись без противогололёдных материалов. Но, кроме обеспечения безопасности, химические вещества наносят и немалый вред автомобилю. Скопившиеся слякоть и реагент способны привести к коррозии металла. Лайф расскажет, как защитить машину от повреждений и что делать, если кузов уже пострадал.

Зима — суровое время и для автомобилистов, и для машины. Для безопасности коммунальщики посыпают дороги реагентом, который портит не только обувь, но и автомобили. Впрочем, есть целый ряд способов, как защитить автомобиль от химикатов. Лучше начинать это делать до наступления морозов.

Под действием реагентов на кузове образуются сколы и царапины, но самое страшное — появление ржавчины. Опытные водители, которые уже сталкивались с проблемой, ещё осенью отдают свои авто на полировку кузова или самостоятельно покрывают его защитными составами.

Директор по послепродажному обслуживанию автосалона "Автоспеццентр Nissan Внуково" Павел Шпилев рассказал Лайфу, что наиболее распространёнными способами защиты автомобиля от воздействия реагентов являются обработка кузова "жидким стеклом" (керамическое покрытие) или оклейка плёнкой. С их помощью не только надёжно защищают кузов от воздействия агрессивной среды, но и препятствуют таким видам механических повреждений, как царапины и сколы.

— Если на кузове автомобиля всё же обнаружены следы внешних механических воздействий, нелишним будет иметь в наличии подкрашивающий карандаш — его можно приобрести как аксессуар у официального дилера и при необходимости быстро и без больших усилий и затрат временно локализовать повреждённый участок и предотвратить развитие коррозии, — советует эксперт.

Большое внимание стоит уделять днищу автомобиля. Его можно обработать специальным средством, которое защищает от коррозии. Самое простое — это мастика.

— Если вы приобретали автомобиль новым в автосалоне, то с ним ничего страшного не случится. Как правило, большинство автомобилей обработаны антикором на заводе, а лакокрасочное покрытие вашего авто, скорее всего, сохранится. Если вы покупаете подержанное авто, рекомендуем сделать дополнительную антикоррозийную обработку днища. Старайтесь хотя бы раз в год осматривать машину на подъёмнике, не затягивайте с покраской проблемных мест. Мойте машину не реже одного раза в месяц, особенно после морозов, когда улицы обильно поливают реагентами, — рекомендуют специалисты сервиса Carprice.

Кроме того, реагенты вредят тормозной системе автомобиля, так как могут вызвать коррозию направляющих тормозного суппорта. По словам технического специалиста компании TMD Friction Дениса Двали, из-за этого тормозные колодки могут потерять подвижность, в результате чего появятся скрипы при торможении, а колодки и диски будут быстрее изнашиваться.

— Самим водителям проверить состояние суппорта не так просто — разглядеть его получится только в том случае, если колесные диски у вас литые. И то не всегда. Лучше заехать для диагностики на автосервис. Для защиты частей тормозной системы используется специальная противоскрипная смазка, которой обрабатываются направляющие пазы суппорта, — говорит Денис Двали.

По его словам, автомеханики обязательно должны её использовать при установке новых колодок, если того требует автопроизводитель. Это уменьшит вероятность проникновения реагентов и защитит суппорт от коррозии. Однако многие сервисы игнорируют этот этап, не следуя инструкциям производителей по установке тормозных компонентов. На это и стоит обращать внимание автовладельцам.

С приходом морозов многие водители стараются откладывать мойку машины до лучших времён. Такой подход ни к чему хорошему не приведёт. Зимой вся грязь прилипает и засыхает на кузове автомобиля. Влага вместе с дорожными реагентами проникает через трещины в лакокрасочном покрытии и вызывает коррозию. Поэтому необходимо тщательно смывать с поверхности машины все отложения. При этом следует придерживаться определённых правил.

Вода не должна быть горячей. В противном случае на кузове могут появиться трещины из-за перепада температуры. Кроме того, особое внимание надо уделять колёсным аркам, порогам и брызговикам. После мойки выезжать на улицу стоит только тогда, когда автомобиль полностью просохнет.

Нельзя забывать и о фарах. Если стеклянным фарам ничего не страшно, то пластиковые фары могут со временем помутнеть от соли и грязи. Для восстановления прозрачности оптики и придания ей первоначального внешнего вида её корпус можно отполировать. Современные фары изготавливаются из поликарбоната, который прекрасно полируется и имеет возможность восстанавливать свою прозрачность. Для этого используются абразивные полировальные пасты совместно с поролоновыми полировальными кругами. Это можно сделать и самостоятельно, но потребуется специальная полировальная машинка с регулируемой частотой вращения.

Как можно чаще следует обрабатывать автомобильные диски. Они, как и кузов машины, больше всего страдают от реагентов. Особенно это касается кованых и литых дисков. Обрабатывать их следует хотя бы раз в неделю специальным средством против ржавчины.