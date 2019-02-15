Кризис перепроизводства. Как он изменит в России цены на бензин

Только за прошлый год мощности по производству бензина выросли на 2 млн т, а в дальнейшем вырастут ещё на 3 млн т. Таковы результаты презентации компании Argus Consulting. При этом у нефтяников могут быть проблемы со сбытом – спрос на бензин не оправдывает ожиданий. Казалось бы, в такой ситуации топливо должно подешеветь. Аналитики считают, что модернизация НПЗ, наоборот, может привести к новому росту цен на бензин. Лайф разбирался, грозит ли топливному рынку кризис перепроизводства и что будет с ценами на топливо.

В 2011 году правительство поставило перед нефтяниками задачу увеличить выпуск бензина. Для этого нужно было повысить мощности НПЗ. На тот момент задача была актуальной. На рынке вот-вот мог возникнуть дефицит топлива. Каждая экстренная остановка НПЗ на ремонт приводила к кризису поставок. Нефтяники задачу выполнили, и только за прошлый год производственные мощности увеличились на 2 млн тонн, модернизация продолжается. Теперь России грозит не дефицит топлива, а перепроизводство. При этом внутренний спрос на бензин рос медленнее, чем ожидалось, а на внешних рынках растёт конкуренция. Эта ситуация может спровоцировать новый виток роста цен.

— Цены на бензин в России не снижаются, даже если для этого появляются поводы, — пояснил аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. — Снижаются цены на нефть или укрепляется рубль — неважно, цены не падают. Потому и сейчас, даже при перепроизводстве, не стоит ждать щедрых распродаж топлива. В России это не практикуется.

Более того, у нефтяных компаний может появиться вполне легальный повод цены повысить. Пока ещё проблема перепроизводства топлива не стоит так остро. Мощности ввели в эксплуатацию, но фактически на рынке "лишних литров" ещё нет. Практикующий трейдер-аналитик компании "Финист" Олег Бугулов отмечает: есть факторы, которые сигнализируют о том, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться.

— Спрос на бензин внутри страны снижается, а конкуренция на зарубежных рынках растёт, — пояснил Олег Бугулов. — Например, Казахстан ограничил импорт бензина из-за рубежа. Все эти факторы значительно влияют на маржинальность нефтеперерабатывающего бизнеса. НПЗ приходится ограничивать объём переработки и наращивать его по мере нахождения новых эффективных каналов сбыта. Скорее всего, нефтепереработчики, несмотря на растущую конкуренцию, будут повышать цены, чтобы сохранить показатели маржинальности в допустимых значениях. В России уже были ситуации, когда при росте профицита цены на бензин росли быстрее инфляции.

Независимые АЗС по большей части скупают топливо у посредников, которые не будут лишаться заработка даже в случае переизбытка топлива. Таким образом, заключает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, снижения цен на топливо ждать точно не стоит. На сетевых заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) тоже не стоит ждать снижения цен. По словам аналитика, ВИНК выгодно экспортировать топливо и при этом снижать поставки на внутренний рынок. Даже в случае переизбытка топливо будет выходить на экспорт.

При этом доля для внутреннего рынка останется прежней. Как отмечает Гайдар Гасанов, в такой ситуации ничего не изменится для независимых АЗС. При этом у нефтяников может появиться повод цены повысить. В частности, если стране не нужно так много бензина, мощности будут простаивать. При этом простаивающие мощности — это дополнительные издержки для нефтяников, а издержки, как известно, нужно компенсировать. Самый подходящий для этого способ — повышение цен на бензин. Такого же мнения придерживается и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. По его словам, предпосылок для снижения цен на топливо в России нет. Стоимость бензина будет только расти, причём как из-за инфляции, так и из-за повышения акцизов на топливо. Впрочем, есть и другое мнение.

— Если избыток топлива действительно есть, то и это не проблема, — считает заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Кокорева. — Объёмы, которые не способен поглотить внутренний рынок, всегда можно направить на экспорт. Поводом для повышения цен перепроизводство также не является. Наоборот, рост предложения ведёт к снижению цен на топливо. Фактически это позитивная новость для внутренних потребителей.