Деньги потом. Чем опасна ипотека без первоначального взноса

Некоторые банки предлагают своим клиентам взять ипотеку, не внося первоначальный капитал. Предложение звучит заманчиво для тех, кто не может накопить нужную сумму, но есть и подводные камни. Лайф расскажет, чем рискуют заёмщики, когда оформляют ипотеку без первоначального взноса, и какие особенности бывают у таких кредитов.

— Первоначальный взнос 0%, выгода от 500 тысяч рублей, — так звучат заманчивые объявления застройщиков. Возникает невольный вопрос: зачем копить на первоначальный взнос, если можно просто прийти, взять кредит и въехать в новую квартиру? Но так ли всё гладко?

Безусловно, у ипотеки без первоначального взноса есть свои плюсы. Эксперты Лайфа отмечают, что при таком предложении кредит действительно можно взять здесь и сейчас, а не ждать несколько лет, чтобы накопить нужную сумму только на первый взнос. Но на этом, пожалуй, плюсы и заканчиваются.

— Ипотека без первоначального взноса — интересный, но рискованный способ приобретения недвижимости. Если речь идёт о покупке квартиры на вторичном рынке жилья, то ипотеку без первоначального взноса вообще взять нельзя. Но есть программа под залог имеющейся недвижимости. Это значит, что, если у клиента имеется жилой объект, он может заложить этот объект в банк и получить до 85% от стоимости недвижимости, чтобы приобрести другую квартиру. На рынке новостроек приобрести квартиру без первоначального взноса проще, но подводные камни, конечно, имеются, — рассказывает Лайфу ипотечный менеджер компании "Макромир" Олеся Сульку.

В качестве минусов таких программ управляющий партнёр единой городской службы "Помощь Дольщикам" Жанна Малис называет повышение ставок по кредитованию. Ведь, чем выше первоначальный взнос, тем ниже будет процентная ставка. При нулевом взносе она может достигать 18%, а при взносе 30–40% — до 14%.

— Именно поэтому большинство покупателей всё-таки сначала копят на первоначальный взнос. Они стараются минимизировать своё обременение перед банком, насколько это возможно. Ипотека без первоначального взноса непопулярный продукт: сейчас объём таких сделок не превышает 5%, — поясняет эксперт.

Олеся Сульку, например, говорит, что при выдаче ипотеки без первоначального взноса у банка больше риск, что клиент не сможет платить. Поэтому приходится тщательно проверять трудовую деятельность заёмщика. По её словам, у покупателя должна быть хорошая трудовая история (длительный стаж с неплохой зарплатой). Такой программой интересуются люди с нестабильной работой, низкой зарплатой и зачастую не имеющие своей недвижимости.

— Один из рисков такого кредитования — сам факт отсутствия первого взноса или его значение ниже 10%, — говорит управляющий партнёр консалтинговой компании Rebridge Capital Сурен Айрапетян. — В таком случае низкий первый платёж психологически не привязывает заёмщика к недвижимости и кредиту. Ему кажется, что, если возникнет какая-то проблема с погашением, будет проще с таким кредитом расстаться и перестать платить. Это значительно отличается от восприятия кредита, в котором заёмщик уже поучаствовал своими деньгами, сделал большой первый взнос. Он больше переживает за потраченные деньги и не захочет с ними расставаться.

Директор юридической службы "Единый центр защиты" Константин Бобров отмечает, что заёмщику будет непросто найти такой банк, который был бы готов выдать сразу ипотеку без взносов. Также минусом является и то, что увеличивается срок кредита, возрастает размер ежемесячных платежей и увеличивается стоимость страховки.

— Что из перечисленного перевешивает — должен решить для себя желающий оформить ипотеку без первоначального взноса. Всё очень индивидуально: некоторые заёмщики имеют достаточно доходов, чтобы справиться с обязательствами, а некоторые недостаточно стабильны в финансовом плане. Самый большой риск такой ипотеки — ситуация, когда заёмщик уже не справляется с этим бременем. Поэтому, перед тем как сделать выбор, необходимо всё тщательно обдумать и предвидеть возможность или невозможность надлежащего исполнения своих кредитных обязательств, — рассказывает Лайфу Константин Бобров.

Эксперты отмечают, что у ипотеки без первоначального взноса есть немало альтернатив. Многие из них могут оказаться куда более выгодными. Директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов считает, что кредит под залог имеющегося жилья или коммерческой недвижимости — хорошая альтернатива ипотечному кредиту без первоначального взноса. Однако такой вариант больше подходит тем, у кого вообще нет возможности накопить денег, чтобы хоть какую-то часть стоимости квартиры оплатить сразу.

Помимо залога есть и другие варианты. Как рассказала Лайфу брокер агентства недвижимости Century 21 Vesta Мария Нарбекова, многие банки рассматривают материнский капитал или накопительно-ипотечную систему (НИС) для военнослужащих, а также в качестве первоначального взноса предлагают взять потребительский кредит.

По словам Константина Боброва, альтернативой ипотеке без первоначального взноса может стать и использование государственных субсидий. Некоторые регионы предусматривают в своём законодательстве различные субсидии (например, для молодых семей). В этом случае первоначальный взнос финансируется из бюджета.

— Также банки могут предложить клиентам специальные программы (залог имеющейся недвижимости, услуги сторонних банков и так далее). Они могут существенно отличаться друг от друга, поэтому уточнять об их условиях следует в самом банке. Не стоит забывать и про акции, предлагаемые застройщиками (рассрочка оплаты, скидки), — рассказал Лайфу о вариантах внесения первоначального взноса Константин Бобров.