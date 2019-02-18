Санкции за деньги. Что угрожает банковским счетам россиян

Российским банкам грозят американские санкции. Лайф выяснил, как это может отразиться на вкладах и кредитах простых россиян.

В США готовятся принять законопроект, который вводит антироссийские санкции. Сначала предполагалось, что в американской юрисдикции будут заблокированы активы и операции определённых банков, даже был составлен их список. В пятницу сенаторы смягчили потенциальные санкции. Список, в который входили все ведущие российские госбанки, из законопроекта исключили. Как написало издание The Bell, в новой редакции документа говорится лишь о том, что президент США должен заблокировать активы и операции любого российского финансового института, который поддерживал вмешательство Правительства РФ "в демократический процесс или выборы любой другой страны".

Впрочем, чёткий пакет санкций до сих пор не утверждён, а формулировки остаются расплывчатыми. Как и сами сроки принятия санкций. Сначала, по данным Financial Times, ЕС и США планировали обсуждать эту тему 18 февраля. При этом санкции должны были вступить в силу уже в ближайшие два месяца. Само собой, ожидалось, что в понедельник уже будет принято окончательное решение по санкциям. Но в пятницу высокопоставленный источник в структурах ЕС заявил журналистам, что в понедельник обсуждение санкций не закончится. Как бы то ни было, у российских вкладчиков возникло немало вопросов. Главный из них — как санкции могут отразиться на их счетах и платежах, не пропадут ли деньги?

— По сути, поправки в законопроект никаким смягчением санкций не являются, — говорит эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. — Дело обстоит совсем иначе, чем кажется на первый взгляд. Американцы решили отказаться от конкретных названий банков не для того, чтобы смягчить санкции. Когда Россия финансировала программы по Крыму, Сирии, Донбассу, она делала это через те банки, которые не были затронуты пакетом санкций. Происходило это очень просто: одни банки скупали активы тех банков, которые находились под санкциями, и без проблем финансировали через другие свои банки. Только позже США поняли, что оказались в довольно неловком положении, поскольку их обвели вокруг пальца. Теперь они решили убрать названия российских банков, но это не означает, что санкции будут смягчены.

Тем не менее Гайдар Гасанов не ждёт крайне жёстких санкций. Просто потому, что множество западных партнёров имеют счета в ведущих банках России. К тому же, по словам Гайдара Гасанова, не может США полностью остановить развитие экономики не только России, но и любой другой страны посредством санкций. Правда, отток капитала увеличиться может. Вызвано это прежде всего самой паникой, считает аналитик. Вкладчики постоянно отслеживают ситуацию вокруг банковского сектора и геополитический новостной фон. И, чтобы переждать этот период неопределённости, люди могут снимать деньги со счетов.

— В прошлом санкции приводили либо к росту ставок по вкладам (банки пытались сдержать отток капитала), либо не влияли на них, — рассказывает генеральный директор инвестиционной компании "Универ капитал" Асхат Сагдиев. — Но в любом случае динамика процентов по депозитам будет зависеть от ситуации на денежном рынке, а она может ухудшиться только в случае очень серьёзных секторальных или суверенных санкций. Физлицам не стоит опасаться за свои вклады на сумму менее 1,4 млн рублей (она подпадает под страховую выплату). Единственный существенный риск состоит в том, что, например, отзыв лицензии у банка, в котором открыт валютный вклад, может совпасть с началом сильной девальвации. Тогда за время, прошедшее с даты отзыва до даты выплаты от банка — агента АСВ, рубль сильно подешевеет, а выплаты будут произведены именно в рублях и по курсу на дату отзыва лицензии.

На данном этапе рядовым гражданам не стоит переживать за свои деньги на банковских счетах, считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. По его словам, намеченные санкции никаким образом не должны повлиять на способность финансовых организаций выполнять свои обязательства по вкладам. При этом аналитик отмечает, что есть угроза существенного падения курса рубля и возникновения трудностей с трансграничными переводами. В то же время, по его словам, никакой угрозы для мобильности капитала сейчас нет, а вот шанс потерять накопления за счёт снижения стоимости рубля достаточно велик. Такого же мнения придерживается и ведущий аналитик компании "Финист" Альберт Кятов. Он отмечает: если говорить про долгосрочный эффект от санкций, то реальные доходы россиян действительно могут упасть. Произойдёт это из-за резкого роста импортируемой инфляции, которая будет вызвана падением курса национальной валюты.

— Стоит сразу сказать: даже если российский банк, в котором у гражданина хранятся сбережения (в том числе и в валюте), окажется под новыми американскими санкциями, государство обеспечит их сохранность, — рассказывает главный аналитик ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Об этом уже неоднократно заявляли и в Банке России, и в правительстве, да и сами коммерческие банки отчитывались на самом высоком уровне о том, что провели соответствующую подготовку. Так что, если ваши средства, размещённые в банке, подпадают под государственное страхование, единственное, за что стоит переживать, — это курсовая динамика.