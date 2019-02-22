Настольные игры и фитнес-браслеты. Топ модных подарков на 23 Февраля

День защитника Отечества уже не за горами, а значит, женщинам пора определиться с выбором подарков для своих мужчин. Лайф выяснил, какие подарки на 23 Февраля в тренде в этом году.

Что подарить? Где дешевле купить? Когда ехать в магазин, если совершенно нет времени? Пожалуй, это самые популярные вопросы, которыми задаются женщины в преддверии Дня защитника Отечества.

Группа компаний TDI (занимается маркетинговыми коммуникациями) провела исследование и выяснила, какие подарки в этом году в тренде и сколько россиянки готовы на них потратить. В среднем более 60% не готовы тратить на подарок к празднику более трёх тысяч рублей. Лишь 7–10% могут выделить сумму от пяти до десяти тысяч рублей. Как правило, дешевле всего обходятся подарки для коллег.

В подарок коллегам выбирают самые простые и недорогие вещи. Это могут быть и поздравительные открытки, и брелки или сувениры с символикой праздника. Есть и альтернативный вариант: женская половина накрывает для коллег праздничный стол.

В случае с близкими людьми эта идея не совсем подходит. А дарить мужчине пену для бритья или носки уже банально и даже неприлично. В этом году россиянки отличились оригинальностью. В топ самых популярных подарков вошли совершенно неожиданные вещи.

— В этом году большой популярностью среди подарков пользуются книги, алкоголь, парфюмерия, одежда и подарочные сертификаты, — рассказала эксперт потребительского рынка Наталья Орлова, генеральный директор группы компаний TDI. — Например, до трёх тысяч рублей можно купить хорошие духи объёмом 30 мл. Разумеется, дарить такой подарок следует в том случае, если вам хорошо знакомы предпочтения мужчины.

Если выбор пал на одежду, то дарить точно не стоит трусы или, как уже было сказано, носки. Близкому вам мужчине хочется получить в этот день пусть и недорогой, но особенный подарок. Можно подарить, например, хорошую рубашку либо выбрать аксессуар — галстук или ремень. Опять же, если вы знаете параметры человека.

Если категорически нет времени на раздумья и беготню по магазинам, всегда можно найти и заказать подарок через интернет-магазин. Только делать это следует заранее. Как отмечается в исследовании, ажиотаж заказов приходится на 16–21 февраля.

— В интернет-магазинах заказывают преимущественно гаджеты. В списке покупок в преддверии праздника лидируют умные часы и фитнес-браслеты, на втором месте — навигаторы и видеорегистраторы, дальше идут портативные колонки и наушники, затем портативные зарядные устройства и игровые консоли, — рассказала Наталья Орлова.

Таким подаркам будут рады те, кто неравнодушен к новым технологическим разработкам, и те, у кого есть собственный автомобиль. Ну а мужчинам, которые вовсе не интересуются гаджетами, можно преподнести в подарок интеллектуальные настольные игры. Кстати, в последние несколько лет они стали пользоваться повышенной популярностью.

К 23 Февраля продажи настольных игр вырастают на 30–40%, говорится в исследовании.

В принципе, это альтернативный подарок, который подойдёт мужчине, будь это лучший друг, брат или сын. Во-первых, будет всегда хороший повод собраться большой компанией и весело провести время. Во-вторых, с помощью настольных игр можно развить мышление или же блеснуть интеллектуальными способностями.