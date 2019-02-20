Охота на самозанятых. В чём риск уплаты налогов через банки

Российские банки в первом квартале этого года запустят спецпредложения для самозанятых: сервисы для регистрации своего дела через мобильное приложение, для ежедневных расчётов и учёта уплаченных налогов. По экспертным оценкам, "на себя" в стране работает около 10 миллионов человек. Лайф выяснял, с какими сложностями им придётся столкнуться в связи с нововведением.

О запуске спецпредложений для самозанятых заявили в крупных российских банках. В частности, сервисы запустят Сбербанк, "Тинькофф банк", "Совкомбанк" и "Альфа-банк". С помощью новации клиенты смогут зарегистрировать своё дело в мобильном приложении кредитных организаций. Также они смогут отслеживать там ежедневные расчёты и вести учёт уплаченных налогов.

Самозанятые ведут предпринимательскую деятельность, но с одним нюансом: они работают на себя сами, без наёмных работников. Специальный налоговый режим для них появился 1 января этого года. Пока он работает в пилотном режиме в четырёх регионах: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан. Налоговый режим для таких предпринимателей ввели на 10 лет. По его условиям, при оказании услуг физическим лицам самозанятые платят налог в размере 4%. Если услуги предоставляются компаниям, размер налога повышается до 6% суммы дохода.

На текущий момент на учёт встали 20 тысяч человек. По оценкам финансового аналитика "БКС премьер" Сергея Дейнеки, к концу 2019 года эта цифра вырастет до 200 тысяч, а к 2024 году — до 2,4 миллиона человек (столько россиян смогут официально зарегистрировать свой статус самозанятых в течение пяти лет). В стране сейчас около 10 миллионов самозанятых, предполагает Сергей Дейнека.

— Уплата налога через банк освобождает самозанятых от необходимости посещать банки и ФНС, что экономит средства и время на дорогу, избавляет от очередей в налоговой, — считает президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий. — Кроме того, перечисление сборов через мобильное приложение удобно: смартфон всегда под рукой. Аналог уплаты штрафов ГИБДД через мобильное приложение: если точно известна сумма, которую нужно внести, это удобно сделать через мобильное приложение посредством пары кликов.

Впрочем, у нововведения есть и минусы. Причём немало. При уплате налогов через банк придётся заплатить комиссию, отметил гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков. По его словам, она может составлять до 3% суммы платежа, в зависимости от выбранной кредитной организации.

— Комиссию при перечислении сборов ФНС взимают далеко не все банки, но иногда финорганизации не афишируют это, а клиенты сталкиваются с неприятностями на практике, — пояснил Юрий Кудряков.

Он отметил, что нужно внимательно ознакомиться с условиями обслуживания в банке и выяснить, через какие каналы кредитная организация не взимает дополнительные сборы при уплате налогов. Юрий Кудряков уточнил, что некоторые банки могут брать комиссию за перевод через Интернет и мобильный банк, но не взимать сборы за оплату через терминал, и наоборот. Перед обслуживанием нужно уточнить все нюансы, резюмировал Юрий Кудряков.

С ним согласна замдиректора информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова.

— Банки могут хитрить, назначая комиссию за уплату налогов только через мобильное приложение, а кто хочет без комиссии — будьте любезны пожаловать в офис или воспользуйтесь банкоматом, — пояснила она.

Вполне возможен риск увеличения комиссии за оплату налогов со стороны банков из-за постепенного увеличения числа зарегистрированных самозанятых, считает инвестиционный консультант компании "БКС брокер" Михаил Захаров.

Кроме того, мобильное приложение может сбоить — тогда сумма налога не будет перечислена ФНС вовремя, добавил Юрий Кудряков. Банки от технических сбоев не застрахованы, как не застраховано и приложение, считает Наталья Мильчакова.

— Нужно всегда иметь альтернативный канал уплаты сборов, — уверен эксперт. — Часто кредитные организации проводят технические работы, и тогда мобильное приложение может не действовать. Бывают технические сбои. Самозанятым нужно иметь это в виду.

Также при перечислении налогов через банк могут возникать задержки платежей, отметил Юрий Кудряков. Тогда сборы ФНС будут уплачены не в срок.

— Дополнительно может возникнуть риск некорректного списания налога, так как самозанятые будут платить не напрямую в ФНС, а через посредника, то есть через банк, — указал Михаил Захаров. — Значит, у людей потенциально возникнет потребность перепроверки данных о дошедшей уплате налога и отсутствии штрафов на него.

По словам зампреда "Локо-банка" Андрея Люшина, гражданам необходимо изучать стоимость транзакций у каждого банка — участника проекта, осуществлять платежи заранее (хотя бы за три банковских дня до ключевой даты, а лучше — больше, чтобы осталось время для повторного платежа) и проверять фактическое прохождение транзакции.