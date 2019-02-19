Санкции и дорогая нефть. Прогноз курса рубля на эту неделю

Министр экономического развития Максим Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях. По его словам, национальная валюта будет устойчивой при цене нефти выше 40 долларов за баррель. При этом в понедельник цена нефти выросла до 66,3. Таким образом, складываются все предпосылки для укрепления рубля. Если бы не одно "но" — угроза санкций. Лайф выяснил, какая ситуация сейчас складывается на валютном рынке и какой курс рубля стоит ждать на этой неделе.

Министр экономического развития заявил, что в долгосрочной перспективе национальная валюта будет укрепляться. Также, по его словам, сейчас выгодно открывать вклады в рублях из-за высоких ставок. Впрочем, Максим Орешкин отметил, что в ближайшее время колебания курса на валютном рынке сохранятся. Действительно, с прошлой недели рубль немного ослабел. Тем не менее российская валюта резко не обрушилась, даже несмотря на новости о грядущих санкциях. Сейчас США и ЕС снова возвращаются к обсуждению этой темы. Санкции же остаются основным фактором, который может резко ослабить российскую валюту. По крайней мере так считает большинство экономистов.

— Рубль на прошлой неделе вошёл в зону турбулентности, — рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Продлится она до тех пор, пока не будет понимания, насколько жёсткими окажутся санкции. На данный момент законопроект — "закон из ада" — предполагает жёсткий вариант. Он включает в себя отключение российских банков от системы SWIFT, закрытие им доступа к долларовым расчётам, полный запрет инвесторам работать с российским госдолгом и ограничения участия иностранных компаний в российских нефтяных проектах. Однако не факт, что законопроект будет принят в этом виде. Вероятнее всего, его продолжат корректировать и обсуждать, а после этого состоится голосование. До момента икс волатильность на отечественном валютном рынке может носить взрывной характер в зависимости от новостей. В остальном у рубля, напротив, формируется значительная поддержка в виде дорогой нефти, а также роста активов развивающихся стран на фоне прогресса в переговорах между США и Китаем.

Сейчас основной тренд ценам на сырьё и валютам развивающихся стран, в частности, рублю, задают именно торговые переговоры США и КНР, отметил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Свежие новости по этому направлению были достаточно позитивными: стороны положительно отозвались о последней встрече и высказали желание продолжить общение на этой неделе. Кроме того, на стороне рубля — стартовавший налоговый период, в рамках которого экспортёры будут продавать валютную выручку, и дорогая нефть — котировки находятся на двухмесячных максимумах.

По словам Михаила Мащенко, это происходит благодаря сокращению добычи странами ОПЕК+ и санкциям против нефтяной отрасли Ирана и Венесуэлы. Дополнительным поводом для роста цен служит приостановка добычи на крупнейшем месторождении Саудовской Аравии. Из-за проблем с электричеством добыча сырья там будет прекращена до начала марта, а значит, каждые сутки на рынок поступит на 300 тысяч баррелей нефти меньше. Таким образом, если не будет каких-то шокирующих событий на мировой арене, курс вполне может укрепиться до 66 рублей за доллар, считает Михаил Мащенко.

— История с санкциями — сейчас ключевой драйвер для российского рубля, но каких-то масштабных движений к девальвации я не ожидаю, — рассказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС брокер" Василий Карпунин. — Высока вероятность, что амплитуда колебаний останется небольшой. В ближайшее время курс останется на уровне 65–68 рублей за доллар. Нужно вспомнить, что ранее такую же агрессивную санкционную риторику со стороны США наш рынок уже переживал. Риски введения ограничений на госдолг или банковский сектор были известны ещё в августе прошлого года. Но до сих пор инициатива сенаторов так и не дошла до исполнения за подписью президента.

До конца февраля доллар, вероятнее всего, будет колебаться от 65,75 до 67 рублей. Такой прогноз даёт руководитель группы аналитиков ООО "ЦАФТ" (Центр аналитики и финансовых технологий) Марк Гойхман. Одна из причин — поддержка нефтью, но аналитик напоминает: под Новый год нефть падала и до 50 долларов за баррель, но доллар выше 70 рублей не рос. И два скачка ослабления рубля из-за угрозы санкций против госдолга или против банков с госучастием (один — в сентябре, другой — в декабре) также оба не смогли забросить курс выше "потолка" в 70 рублей.

— Очевидно, к теме санкций применима фраза: "У страха глаза велики", — продолжил Марк Гойхман. — Мы видим, как "Газпром" спокойно разместил на прошлой неделе в Лондоне евробонды на сумму в 1,25 млрд долларов. И специально в американской валюте, чтобы сделать покупки удобными для американских инвесторов, которые и купили половину от этого объёма бумаг. А ещё около 30% — европейцы и 6% — британские инвесторы. И никто ничего всерьёз не испугался. Спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) в рублях на прошлом аукционе, 13 февраля, составил 70 млрд рублей и в два раза превысил предложение. Так что всё нормально: у серьёзных инвесторов положение рубля беспокойства не вызывает.

Верить стоит не Орешкину или кому-либо из экспертного сообщества, а обычной логике. А логика говорит, что слишком серьёзные санкции против нашего госдолга или энергетики вводить невыгодно самому Западу.

Марк Гойхман пояснил, что через систему ОФЗ хеджируют свои риски почти все иностранные компании, работающие в России: американские Coca-Cola, Pepsico или, например, табачные. Если власти США запретят им покупать эти бумаги, то навредят своему же бизнесу. Возникает вопрос: как он будет развиваться без страховки от валютных рисков, которые сами же власти США и усугубят такими действиями? И это лишь один из многочисленных примеров связи западного бизнеса с российским. По мнению Марка Гойхмана, даже если и будет принят самый жёсткий пакет санкций, то намного выше 70 рублей за доллар котировки не подскочат. Может быть, на два-три рубля, причём очень ненадолго. И вряд ли человек, держащий деньги в долларах, успеет выиграть на разнице курсов тогда что-то большее, чем те же 6–7% по банковскому вкладу.

— К общему оптимизму наших министров лично я отношусь крайне осторожно, если не сказать проще: я им не верю, — поделился с Лайфом руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Достаточно вспомнить, как много раз чиновники обещали укрепление рубля, а после этого начиналась резкая девальвация. Нефть и весь товарно-сырьевой рынок живут своими трендами, и не нужно всё смешивать в один коктейль. Да, цены на рынке сырья пока способствуют устойчивости российского рубля. Несмотря на общий крайне нервозный внешний фон, стоимость чёрного золота пока устойчива. Но всё меняется. Если цена на нефть упадёт, да ещё на фоне жестких санкций, то у рубля будет серьёзная проверка на прочность. Эту неделю мы, скорее всего, проведём в спокойствии, но уже в ближайшие дни нервозность на глобальных рынках капитала и товарно-сырьевом рынке может возрасти в силу вполне объективных причин. Если новые санкции будут приняты, рубль может рухнуть и побить новые антирекорды.

Санкционные законопроекты создают очевидную неопределённость для судьбы рубля и в долгосрочной перспективе. Если один законопроект не будет принят, то это не значит, что за ним не последует другой. В такой ситуации хранить все сбережения в рублях достаточно рискованно, считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Вадим Иосуб. Если нет трат в долларах, то нет смысла переводить все деньги в иностранную валюту. Вадим Иосуб рекомендует придерживаться принципа диверсификации. Как один из вариантов — разделить сбережения поровну между рублем, долларом и евро, а после этого стараться меньше "прыгать" из одной валюты в другую.

При этом аналитик считает, что пока серьёзных угроз для рубля нет. Тема санкций уже была отыграна курсом на прошлой неделе, когда доллар подорожал до 67 рублей. По мнению Вадима Иосуба, к концу февраля национальная валюта может ещё укрепиться. Если нефть продолжит дорожать, доллар, по его прогнозам, ослабнет до 65 рублей.

— Но надо понимать, что отыграна тема именно законопроекта, не первого и не второго в истории, который так и не дошёл до стадии закона, — подчеркнул Вадим Иосуб. — Если в будущем появятся какие-то новости о том, что этот проект продвигается по коридорам американской законодательной власти, если он ляжет на подпись Дональду Трампу и будет подписан, негативная реакция рубля ещё даст о себе знать.