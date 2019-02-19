Без процентов. Кому облегчили ипотеку?

Госдума РФ приняла новый закон, который облегчит положение ипотечных должников. До сегодняшнего дня каждый из заёмщиков ипотеки, например если муж и жена взяли кредит вместе, при просрочке должен был заплатить по 7% исполнительского сбора и сам долг, а теперь они погасят эту задолженность сообща.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые меры помогут россиянам, оказавшимся в сложной ситуации, сохранить средства.
Что изменил новый закон?
Теперь исполнительский сбор заёмщики (солидарные должники) будут платить сообща: 7% не с каждого должника, а со всех вместе.
Фото © РИА Новости / Павел Петров
Участники госпрограмм помощи заёмщикам освобождаются от уплаты исполнительского сбора.
Фото © РИА Новости / Руслан Кривобок
Граждане, выплатившие ипотечный кредит в полном объёме, также освобождаются от уплаты исполнительского сбора.
Фото © РИА Новости/Илья Питалев
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