Без процентов. Кому облегчили ипотеку?

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Без процентов. Кому облегчили ипотеку?

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Фото © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Должникам по ипотечным кредитам станет проще жить благодаря новому закону, который сегодня был принят в Госдуме.

Госдума РФ приняла новый закон, который облегчит положение ипотечных должников. До сегодняшнего дня каждый из заёмщиков ипотеки, например если муж и жена взяли кредит вместе, при просрочке должен был заплатить по 7% исполнительского сбора и сам долг, а теперь они погасят эту задолженность сообща.

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, новые меры помогут россиянам, оказавшимся в сложной ситуации, сохранить средства.

Что изменил новый закон?

Теперь исполнительский сбор заёмщики (солидарные должники) будут платить сообща: 7% не с каждого должника, а со всех вместе.

Фото © РИА Новости / Павел Петров

Участники госпрограмм помощи заёмщикам освобождаются от уплаты исполнительского сбора.

Фото © РИА Новости / Руслан Кривобок

Граждане, выплатившие ипотечный кредит в полном объёме, также освобождаются от уплаты исполнительского сбора.

Фото © РИА Новости/Илья Питалев

Автор:
НХ
Наталия Хомякова
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