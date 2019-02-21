"Золотой" подарок. Как продавцы заставляют переплачивать перед 23 Февраля

В феврале пик продаж в большинстве магазинов приходится на 20–22-е числа месяца. В это время женщины активно ищут подарки на 23 Февраля. Как обычно, большинство покупок делается в последний момент, чем и пользуются продавцы. В это время ретейлеры идут на разные хитрости, чтобы заставить покупателей переплачивать. Лайф выяснил, как не попасться на торговые уловки продавцов и сэкономить на подарках.

Перед 23 Февраля магазины активно заманивают клиентов скидками, акциями и спецпредложениями. Многие из них действительно выглядят впечатляюще. Скидки доходят до 50%, а за покупку дорогих вещей обещают щедрые подарки. Впрочем, в погоне за выгодным предложением покупатели часто больше теряют, чем получают.

С каждым годом продавцы становятся всё хитрее. С одной стороны, покупатели уже научились вычислять фальшивые скидки и просто перепиской ценников заманить их сложнее. Сейчас на товары, которые могут стать подарком для мужчины, на самом деле можно встретить хорошие скидки. Правда, продавцы зарабатывают на другом.

— Я купила мужской парфюм и попросила упаковать в подарочную коробку с бантом, — рассказала москвичка Вера. — Всё получилось красиво, я довольная ушла из магазина. И тут в соседнем супермаркете увидела точно такую же декоративную коробку, но в 10 раз дешевле! В общем-то, цена упаковки съела всю скидку на парфюм.

Многие покупательницы клюют на удочку с подарками. Кажется, как здорово: покупаешь подарок мужу — и получаешь от магазина подарок себе. И выгодно, и приятно. Подобные акции могут выглядеть по-разному. Самая распространённая схема такова. Покупательница уже выбрала товар (допустим, свитер мужу) и приходит расплачиваться на кассу. И тут продавец сообщает радостную новость: сейчас в магазине проходит акция — при покупке одной вещи другая идёт в подарок. Женщина выбирает ещё и юбку для себя. Продавец пробивает все покупки, включая "подарочную" юбку, по полной стоимости. Затем, пользуясь скидкой сотрудника магазина, уменьшает цену свитера на сумму стоимости юбки. В итоге цена для покупателя остаётся прежней, при этом он выходит из магазина с двумя покупками, а не с одной.

И вроде бы всё хорошо. Но бывает, что вещь не подошла по размеру. Если покупатель захочет вернуть свитер, то получит назад только ту сумму, которая была пробита в чеке. А в чеке указана сумма со скидкой! В этом случае вместо заплаченных четырёх тысяч покупательница сможет вернуть только две. Чтобы такого не происходило, нужно внимательно смотреть чек. Стоимость подарка в нём должна быть равна нулю.

— Чаще всего такие акции встречаются в обувных и косметических магазинах, а также в магазинах одежды и аксессуаров, — пояснила аналитик потребительского рынка генеральный директор группы компаний TDI Наталья Орлова. — С помощью таких подарков магазины увеличивают прибыль и повышают продажи товаров, которые обычно пылятся на складе. Часто в качестве подарков идут товары, которые относятся к категории невозвратных. Например, косметические средства или средства по уходу за обувью.

Ещё один повод насторожиться — чек со скидкой, который действует при покупке на крупную сумму. Правда, в короткий промежуток времени. Причём перед праздником эта схема работает очень активно, ведь люди идут в магазин за подарком, а это, как правило, недешёвая вещь. В подарок стараются взять косметику, галстук, аксессуар подороже. Соответственно, если покупательница берёт дорогой парфюм мужу и получает чек на скидку, то высока вероятность, что она снова придёт в магазин за покупкой, пытаясь сэкономить благодаря скидке. В дальнейшем, если сложить стоимость всех акционных товаров, окажется, что скидка на чеке совсем не так заманчива.

— Также стоит стороной обходить полки в магазинах, где стоят только праздничные товары. Зачастую именно там всё и дороже, — рекомендует первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. — Стоит обратить внимание и на наборы. Например, набор чая из трёх коробок. Посчитайте стоимость набора и каждой отдельной пачки из него. В большинстве случаев стоимость набора будет выше.

Если потратить немного времени, то подарочный набор можно собрать самостоятельно, причём положив в него более интересные и полезные вещи. В итоге набор "хендмейд" будет стоить минимум на 20–30% дешевле, чем готовый из магазина.