Налоги снизят. Какие льготы получат региональные музеи и театры

Президент России Владимир Путин предложил полностью освободить от налога на прибыль региональные театры, музеи и библиотеки. Таким образом планируется привлечь частных инвесторов для их развития. Лайф выяснил, как налоговая льгота отразится на культурной жизни регионов.

В своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил сделать налоговую льготу для центров культуры в регионах бессрочной. Такая мера, по словам президента, позволит ежегодно экономить около четырёх миллиардов рублей и станет стимулом для частных инвестиций в культурные объекты на местах. Также эти деньги можно будет направить на развитие и на повышение зарплат сотрудников.

— Медицинские и образовательные организации освобождены от налога на прибыль. Так как эта льгота заканчивается 1 января 2020 года, предлагаю не только сделать её бессрочной, но и распространить на региональные и муниципальные музеи, театры и библиотеки, — заявил глава государства в Послании Федеральному собранию.

Официальный представитель компании "Альпари" в СНГ Андрей Лобода полагает, что только государство в силах помочь малым культурным объектам, в то время как государственным театрам и музеям и без того оказывается поддержка со стороны крупного бизнеса.

— Культура — это мягкая сила для каждой страны в продвижении её имиджа и влияния как внутри страны, так и за рубежом. Здесь главное слово за государством, а меценаты и спонсоры уже и так помогают крупнейшим национальным культурным учреждениям — от выдающихся российских музеев и театров до галерей и признанных мастеров сцены. Сельским библиотекам и местным музеям поможет только поддержка государства. Такие крупные объекты, как Большой театр, "Современник", Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Эрмитаж и т.д., уже очень давно обхаживаются крупным бизнесом в рамках программ по корпоративной социальной ответственности. А малым музеям и библиотекам поможет только государство, — рассказал Лайфу Андрей Лобода.

Поддерживает инициативу президента главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. По его словам, важна не только финансовая поддержка культурных объектов, но и эффективность государственного управления.

— По нашим наблюдениям, число меценатов в России растёт, частные инвесторы организуют собственные музеи, и это не связано с деньгами федерального бюджета. С другой стороны, любое налоговое послабление сейчас может пойти в плюс, с учётом политики консолидации бюджета. Главным вопросом остаётся эффективное государственное управление, чтобы сэкономленные на налогах деньги действительно пошли на оплату работникам отрасли, — говорит аналитик.