Атака на карты. Как защитить свои деньги от хакеров

В прошлом году россияне потеряли 1,3 миллиарда рублей с банковских карт. Это на 44% больше, чем годом ранее. При этом четверть пострадавших так и не смогла вернуть свои деньги. Лайф выяснил, как защитить свою карту от мошенников и что делать, если вы всё-таки стали жертвой хакеров.

97% краж с банковских карт произошло с помощью так называемой социальной инженерии. Проще говоря, мошенники обманом узнали конфиденциальную информацию от самой жертвы. Таковы данные Центробанка. Как показывает статистика регулятора, более одного миллиарда рублей было отправлено мошенникам через Интернет.

Кстати, в Центробанке решили выяснить, сколько же похищенных денег удалось вернуть клиентам. Первый аналитический отчёт на эту тему учитывал данные за третий квартал прошлого года. Оказалось, что за тот период вернуть удалось 230 миллионов рублей, а это примерно 75% похищенного.

Давить на психику жертвы мошенники могут по-разному. Допустим, приходит сообщение или телефонный звонок такого содержания: "Ваша карта заблокирована. Чтобы её разблокировать, свяжитесь по телефону…", "С вашего счёта пытаются вывести средства, срочно перезвоните по номеру…", "Служба судебных приставов завтра спишет средства с вашего счёта, подробности по телефону…" и т. д. Текст может быть разным, но он всегда агитирует как можно быстрее позвонить по указанному номеру, который, кстати, может быть схож с телефоном горячей линии банка. В панике жертва начинает звонить и следовать инструкции, которую диктует "банковский сотрудник". В это время клиент и раскрывает свои конфиденциальные данные.

Нередко жертвами мошенников становятся люди, ищущие работу или пытающиеся получить кредит.

— Многие люди ищут работу или пытаются взять кредит через Интернет, — рассказала руководитель аналитического департамента компании "Финист" Катя Френкель. — Если вас просят сначала перевести деньги, чтобы потом получить гораздо больше, — это мошенничество. От отчаяния многие слепы и не видят этого, занимают у знакомых от 1000 до 20 000, чтобы выполнить условие. Нужно помнить: чтобы получить деньги за работу — надо сначала поработать и номер карты для зарплаты дать в отделе кадров. Чтобы выдать вам кредит, не нужно брать с вас деньги за это. К сожалению, многие понимают, что их обманули, уже после того, как лишились денег.

По словам Кати Френкель, сейчас нередки случаи, когда мошенники действуют под видом клиентов популярных сайтов объявлений. Допустим, звонят человеку, который продаёт мебель или автомобиль. Мошенники могут сказать, что они юрлицо и им необходим чек за покупку. Под этим нелепым предлогом просят продавца прийти к банкомату и сделать всё по инструкции их "бухгалтера". Продавец товара или услуги идёт к банкомату и выполняет под диктовку действия, которые переводят мобильный банк на другой номер. Помнить нужно одно: для того чтобы покупатель оплатил вам покупку, не нужно идти к банкомату и что-то делать под диктовку покупателя. С таким "покупателем" нужно сразу же прекращать общение, — предупреждает Катя Френкель.

— Если вы оставляли данные своих карт на разных сайтах, риск стать жертвой хакеров увеличивается, — рассказал аналитик ООО "Эксперт плюс" Кирилл Стариков. — Чтобы избежать неприятностей, нужно минимизировать количество оплат онлайн на различных сайтах (за доставку продуктов питания, бытовой техники, билетов на мероприятия и концерты и так далее). Лучше платить по факту получения товара у курьера или в пункте выдачи заказа. Кроме того, лучше все платежи проводить с подтверждением транзакции по СМС.

Чтобы снизить риски, лучше для разных целей использовать разные карты. Допустим, с одной платить в магазинах, другую использовать для брони отелей или автоплатежа за услуги ЖКХ, третью — для оплаты покупок онлайн. Как отметил руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов, чем больше сервисов и разных возможностей привязано к одной банковской карте, тем более через интернет-банкинг, телефон и прочие девайсы, тем больше вероятность стать жертвой хакеров.

— Сегодня существует множество технических возможностей уберечь деньги от хакеров, — рассказал аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Например, лимиты по карточкам. С их помощью вы можете установить любые ограничения по количеству, типу и объёмам операций, тем самым существенно снизив шансы мошенников полностью опустошить вашу карту. Каждый из нас приблизительно представляет объём своих ежедневных, еженедельных и ежемесячных трат. Знает, сколько денег придётся обналичить в банкомате, а сколько потратить по безналу. Исходя из этого и нужно настраивать лимиты.

Если же по тем или иным обстоятельствам возникает необходимость существенно превысить обычные расходы, лимит можно повысить на время, после чего вернуть на прежний уровень. Для того чтобы лимиты были действительно полезными, отмечает Евгений Удилов, важно выбирать банк, который позволяет управлять ими самостоятельно и дистанционно — например, через мобильное приложение. Грамотно настраивайте лимиты для каждой карты и не держите лишних денег на карточках с повышенным риском — в частности, для расчетов в Интернете и заграничных поездок.

Не всем клиентам удаётся вернуть свои деньги — просто потому, что бывает очень сложно найти мошенников, а следовательно, и вычислить, куда ушли пропавшие средства. Стоит отличать ситуации, когда есть неосторожность со стороны клиента банка, и ситуации, когда действуют профессиональные хакеры. Во втором случае вины клиента нет, но и застраховаться от действий профессионалов сложно.

— Так, зачастую данные карты перехватываются при совершении покупок онлайн, когда преступники создают поддельные сайты или похищают сведения при переходе на страницу оплаты, — рассказал старший специалист по уголовной практике юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. — Застраховаться от таких случаев практически нереально, так как распознать момент хищения данных невозможно. Чтобы не потерять крупную сумму денег, стоит завести отдельную карту для покупок в Интернете — в этом случае вы рискуете только средствами на карте, но не всеми сбережениями.

Впрочем, не стоит отчаиваться. В любом случае нужно сразу же сообщить в банк, чтобы тот провёл проверку. Клиент вправе требовать вернуть пропавшие деньги. Правда, результат будет зависеть от многих факторов. Как отметил управляющий партнёр юридического бюро U&Partners адвокат Андрей Андреев, в 2014 году вступила в силу ст. 9 ФЗ № 161 "О национальной платёжной системе", согласно которой банк должен будет возместить сумму, перечисленную со счёта клиента в результате несанкционированной операции. К тому же с сентября 2018 года банки могут сами блокировать карту клиента, если у них возникнет подозрение, что её взломали мошенники.

— Если неожиданно списались деньги, звоним в банк и блокируем карту, — советует Андрей Андреев. — При этом просим оператора назвать остаток на счету и последние операции по карте. После чего в течение суток идём в банк и пишем заявление, визируя свой экземпляр у уполномоченного сотрудника банка. И затем ждём возврата всей списанной мошенниками суммы. В случае если банк не собирается возмещать вам украденные с карты деньги, смело отстаивайте свои права в суде.