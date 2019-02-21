Рынок для избранных. Как не потерять деньги на Форексе

Зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что рынок Форекс нужно закрыть для неквалифицированных инвесторов. Причём сейчас рассматриваются два варианта. Доступ закроют или только новым участникам, или всем игрокам. Пристальный интерес к Форексу у регулятора уже давно. Это связано и с особенностями самого рынка, и с большим количеством чёрных форекс-брокеров — откровенных мошенников, которые работали без лицензии ЦБ. Лайф выяснил, как не потерять свои деньги в погоне за быстрой выгодой.

У большинства россиян само слово Форекс чётко ассоциируется с рекламой быстрого заработка. Мгновенные вложения и почти гарантированная прибыль. При этом мало кто из непрофессиональных инвесторов хотя бы пробовал разобраться в устройстве этого рынка. Чтобы защитить простых россиян от рискованных вложений, Центробанк планирует закрыть им вход на Форекс. Работу на этом рынке планируется разрешить только квалифицированным инвесторам.

По словам зампреда ЦБ, сейчас в законе о Форексе недостаточно механизмов, чтобы защитить клиентов. Чтобы это исправить, регулятор намерен распространить на форекс-дилеров все нормы закона о деловой репутации, которые распространяются на все другие финансовые организации. Владимир Чистюхин также отметил, что многие инвесторы теряют деньги на этом рынке из-за того, что хотят быстро заработать, не соизмеряя риски. А это как раз и характерно в основном для простых людей, у которых нет финансовых знаний.

— На рынке Форекс люди в основном теряют деньги из-за того, что играть на разнице курса валют многим кажется очень просто, — рассказывает заместитель председателя правления "Локо-банка" Андрей Люшин. — Но на самом деле этим надо заниматься профессионально, смотреть за заявлениями чиновников и руководителей центробанков ведущих стран, постоянно отслеживать экономическую обстановку в ЕС, США, Китае, Японии и России, то есть в ведущих мировых экономиках. Форекс-брокеры предлагают плечо, которое в десятки и сотни раз больше клиентского счёта, поэтому неопытные инвесторы не могут устоять перед соблазном и пользуются кредитом компании, при этом неверный расчёт на доли процента полностью обнулит счёт.

Ситуация осложняется тем, что на рынке действует множество недобросовестных игроков. И если при работе с легально зарегистрированной компанией, имеющей лицензию Центробанка, у клиента есть возможность получить консультацию специалиста, то чёрные брокеры занимаются только вымогательством денег.

— В январе 2019 года утверждены стандарты защиты прав потребителей — частных инвесторов, — рассказывает адвокат, старший партнёр Адвокатского бюро "Нянькин и партнёры" Алексей Нянькин. — Эти стандарты вступят в силу поэтапно. В отношении лицензированных форекс-дилеров с апреля 2019 года, а в отношении агентов — с декабря 2019-го. Но стандарты могут быть применимы только в отношении цивилизованного, подконтрольного регулятору рынка, тогда как, по общим оценкам, от 80 до 90% непрофессиональных инвесторов обращаются к чёрным дилерам, не понимая как характера и условий финансовых отношений, так и их юридических последствий.

По словам Алексея Нянькина, запрет доступа на рынок непрофессиональных инвесторов очень важен, так как для некоторых граждан форекс-рынок сродни рулетке или тотализатору. При этом адвокат поясняет, что азарт наряду с финансовой неграмотностью чаще всего приводит к банкротству инвестора в первые же месяцы такой "игры".

— У чёрных брокеров клиент играет не с рынком, а с внутренними котировками компании, которые она меняет по своему усмотрению, — рассказывает Андрей Люшин. — Это называется кухня. Доверчивому клиенту дают возможность выиграть, чтобы он завёл побольше денег, появился азарт, и потом выставляют котировки таким образом, чтобы человек проиграл все свои средства. Это происходит из-за низкой финансовой грамотности.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперты рекомендуют обязательно проверять, есть ли у компании лицензия. Желательно прочитать отзывы. Если речь идёт о чёрных брокерах, то, как правило, в Интернете есть немало отзывов от пострадавших. Также важно объективно оценивать риски и не верить обещаниям о мгновенном заработке. Так или иначе, любые игры на бирже связаны с риском потерять деньги. В таких ситуациях экономисты всегда рекомендуют не инвестировать в рискованные активы последние деньги. Если и инвестировать, то только ту сумму, которую будет не больно потерять.

— Сложные финансовые инструменты действительно должны быть доступны только квалифицированным инвесторам, — говорит управляющий партнер KRK Group (Люксембург) Никита Рябинин. — Как вариант, частные неквалифицированные инвесторы могут передавать свои средства в доверительное управление профессиональным лицензируемым участникам рынка для инвестиций, в том числе на рынке Форекс. Рынок, так или иначе, придёт к регулированию, похожему на установленное в ЕС. Сейчас важно исключить любую возможность махинаций недобросовестных участников рынка, которые незаконно обогащаются за счёт рекламы и обещаний лёгкой, быстрой прибыли.