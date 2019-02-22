Уклонение от совести. Как взыскать алименты с неплательщика

Российский музыкант Роман Жуков оставил супругу Елену с шестью детьми и отказывается выплачивать алименты. С похожей историей сталкиваются тысячи женщин по всей России. Как заставить бывшего супруга давать деньги на детей и какие есть нюансы при выплате алиментов?

В скандальные истории с алиментами наши звёзды попадают регулярно. Среди них, например, известные футболисты Андрей Аршавин и Дмитрий Тарасов. Несмотря на то что публичные люди зарабатывают немало, далеко не все из них согласны с суммами алиментов, а некоторые и вовсе не хотят выделять деньги на содержание детей. Что уж говорить о мужчинах, чей доход составляет 30 тысяч рублей в месяц? Многие отцы после развода всеми силами пытаются скрыть от бывшей жены, сколько они зарабатывают, и идут на разные уловки, чтобы вообще не платить алименты на детей.

Кстати, бывает, что от уплаты алиментов уклоняются женщины (если ребёнок после развода остаётся жить с отцом). Но в большинстве случаев злостными неплательщиками становятся всё-таки мужчины. Если договориться мирным путём не удаётся, то взыскивать алименты придётся через суд. И чем быстрее женщина подаст исковое заявление, тем больше денег удастся получить с бывшего мужа. Алименты взыскиваются с момента обращения в суд. Если сумма не оговаривается отдельно, то составляют они 25% от всего совокупного дохода отца.

— Тот период, когда мать ребёнка не обращалась в суд, не будет включён в период взыскания алиментов. Из этого правила есть исключение — если женщина сможет доказать, что она предпринимала меры по получению алиментов, но отец ребёнка уклонялся. В этом случае алименты могут быть взысканы за предшествующий трёхлетний срок, — рассказал управляющий партнёр ЮК "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский.

Для взыскания трёхлетней задолженности директор юридической службы "Единый центр защиты" Константин Бобров советует подготовить исковое заявление по алиментам и подать его в суд. После получения судебного решения нужно передать его судебным приставам-исполнителям, которые будут производить ежемесячные списания со счёта должника.

Адвокат юридической фирмы "Инфралекс" Ирина Зимина отметила, что в случае неуплаты алиментов должник несёт ответственность за задержку выплаты в виде неустойки в размере 0,01% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки (п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ).

— Приставы обладают широким спектром полномочий: они могут запросить у банковских учреждений сведения о наличии банковских счетов у должника, также они могут выяснить, есть ли у должника имущество, на которое может быть наложено взыскание за неисполнение решения суда о взыскании алиментов, — рассказала адвокат. — При неисполнении в установленный срок требований о взыскании алиментов, содержащихся в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель вправе по вашему заявлению или по собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование должником, например, правом управления транспортными средствами.

Только такая мера, по уточнениям эксперта, не может применяться в отдельных случаях, в том числе если сумма задолженности по исполнительному документу не превышает 10 000 рублей или если такое ограничение лишает должника основного законного источника средств к существованию. Она также не действует, если должнику предоставлены отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительного документа.

Уклоняющийся от ответственности родитель тоже может пойти на хитрость и избежать выплат. Например, если работодатель выплачивает ему зарплату в конверте. В этом случае обращение взыскания на неё невозможно. Константин Бобров пояснил, что решить указанную проблему можно с помощью обращения в суд с заявлением об установлении размера алиментов в твёрдом размере.

— Плюсом данного способа является то, что неплательщик будет вынужден платить алименты регулярно, даже если заработок будет отсутствовать (вся заработная плата чёрная). Минус — суд может установить твёрдый размер выплат, но он будет минимальным. К примеру, будет составлять половину прожиточного минимума, что будет обусловлено материальным положением родителя (для суда он является неработающим либо получающим слишком малую заработную плату), — рассказал Константин Бобров.

Однако адвокат Ирина Зимина уверяет, что, если зарплата в конверте позволяет плательщику алиментов оплачивать ипотеку в банке, покупку дорогостоящей одежды и обуви, регулярные заграничные путешествия, у получателя алиментов есть возможность обратиться в суд с заявлением об изменении установленного решением суда размера алиментов. При этом в суд необходимо будет представить доказательства действительного материального положения плательщика алиментов.

— Такими доказательствами могут быть фото из социальных сетей ответчика, которые позволяют установить высокий уровень его ежемесячных доходов по сравнению с официальной зарплатой. Также можно будет попросить суд оказать вам содействие в сборе доказательств по делу, заявив ходатайство в суде о предоставлении выписок о движении денежных средств по счетам ответчика в банковских учреждениях, — рекомендует Ирина Зимина.

Можно пойти и нестандартным путём — воздействовать на работодателя родителя или же на самого родителя. По словам Константина Боброва, воздействие на работодателя предполагает направление в его адрес претензии, в которой указывается, что о чёрной зарплате заявителю известно и последний располагает необходимыми доказательствами. Кроме того, в претензии указывается, что выплата неофициальной заработной платы влечёт административную, налоговую и уголовную ответственность и что в случае неудовлетворения требований претензии заявитель примет меры, направленные на привлечение работодателя к этой ответственности.

— Плюсом этого варианта решения проблемы является то, что он может побудить работодателя заставить неплательщика, работающего у него, исполнять свои обязанности, вплоть до угрозы увольнения. Однако есть и минус: неплательщик может начать оказывать негативное воздействие на другого родителя с помощью угроз или оскорблений. А вот воздействовать напрямую на самого родителя можно разными способами. Провести с ним беседу, в рамках которой ему можно пригрозить уголовной ответственностью. Также можно направить в его адрес письменную претензию, — пояснил Константин Бобров.

Есть ещё хитрый способ, с помощью которого родитель может пытаться уклониться от обеспечения своих детей. Владислав Варшавский рассказал, что родитель может либо обратиться к работодателю с просьбой уменьшить официальные выплаты до размера минимального прожиточного минимума, либо вообще уволиться с работы для того, чтобы не было официального источника дохода, который можно отследить.

Адвокат Ирина Зимина отметила, что неплательщик может переписать всё имущество на маму, папу, бабушку или же других людей из своего окружения. И в этом случае денег от отца ребёнок может и не дождаться.